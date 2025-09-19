Virgilio Sport
Verona-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche. Orario della partita

Dove vedere Verona-Juventus di Serie A 2025-26, 4a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità sul match

VeronaJuventus è uno dei match clou della 4a giornata di Serie A 2025-26. Si gioca al Marcantonio Bentegodi di Verona sabato 20 settembre 2025 alle ore 18:00. Classifica: Verona 17° con 2 punti (0V, 2N, 1P; gol 1-5), Juventus 2ª con 9 punti (3V, 0N, 0P; gol 7-3). Gli scaligeri faticano a segnare ma tengono botta dietro a tratti; i bianconeri sono partiti forte, con attacco profondo e solidità consolidata. Per la Juve una partita delicata ma molto importante per cercare di mantenere la vetta della classifica; i gialloblù a caccia di un’impresa per rilanciarsi in classifica.

Probabili formazioni di Verona-Juventus

Indicazioni della vigilia: il Verona dovrebbe ripartire dal 3-5-2, con Lorenzo Montipò tra i pali e una retroguardia compatta guidata da Nelsson e Unai Núñez. Sulle corsie potrebbero agire Belghali e Bradarić, mentre in mezzo si va verso il lavoro muscolare di Akpa Akpro accanto a Serdar e Bernede. Davanti, chance per Giovane con Orban, ma non si escludono rotazioni. La Juventus si orienterebbe su un 3-4-3: dietro spazio a Federico Gatti, Bremer e Kelly; in mediana Locatelli dovrebbe fare da perno con Khéphren Thuram a supporto e fasce presidiate da Kalulu e Cambiaso. Davanti, si va verso Teun Koopmeiners, Jonathan David e Kenan Yıldız, ma resta l’opzione Dušan Vlahović a gara in corso. Diverse assenze condizionano le scelte, per cui non mancano i ballottaggi e qualche soluzione alternativa.

  • Verona (3-5-2): Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Ebosse; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradarić; Giovane, Orban.

Probabile formazione Verona Fonte: V:Sport

  • Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, David, Yıldız.

Probabile formazione Juventus Fonte: V:Sport

Gli indisponibili di Verona-Juventus

  • Verona – Infortunati: Gagliardini (infortunio alla spalla), Harroui (infortunio muscolare), Frese (infortunio muscolare), Mosquera (appendicite), Tomáš Suslov (lesione del legamento crociato anteriore), Valentini (infortunio al bicipite femorale), Cham (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato.
  • Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al ginocchio), Miretti (infortunio alla spalla, rientro stimato a breve). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Verona reduce da due pareggi e una sconfitta; Juventus a punteggio pieno nelle ultime tre. Nell’ultima giornata il Verona ha ottenuto un pari a reti bianche contro la Cremonese, la Juve, invece, ha battuto in modo rocambolesco l’Inter per 4-3. Totale punti nelle ultime 3: Verona 2, Juventus 9.

Verona x ko x
Juventus ok ok ok
  • Verona

Udinese-Verona 1-1; Lazio-Verona 4-0; Verona-Cremonese 0-0.

  • Juventus

Juventus-Parma 2-0; Genoa-Juventus 0-1; Juventus-Inter 4-3.

L’arbitro di Verona-Juventus

Partita affidata a Antonio Rapuano (Rimini, 10/04/1985). Assistenti Dei Giudici e Bahri, IV ufficiale Calzavara. Al VAR Aureliano, AVAR Massa. Fischietto di esperienza, Rapuano guiderà una gara potenzialmente intensa tra una squadra in cerca di slancio come il Verona e una Juventus in forma.

  • Arbitro: RAPUANO
  • Assistenti: DEI GIUDICI – BAHRI
  • IV: CALZAVARA
  • VAR: AURELIANO
  • AVAR: MASSA

Statistiche interessanti

La sfida tra Verona e Juventus mette di fronte due trend opposti: gli scaligeri sono a secco di vittorie ma lottano, con il Bentegodi spesso terreno di pareggi; i bianconeri, invece, hanno iniziato la stagione a tutta, tre su tre e diverse soluzioni offensive a segno. La storia recente sorride alla Juventus, spesso imperforabile contro l’Hellas, mentre i gialloblù cercano la scossa sfruttando l’energia di Giovane e la gamba di Serdar. Occhio a Kenan Yıldız, in crescita, e al feeling di Dušan Vlahović con questa avversaria.

  • La Juventus ha fatto sua sei delle ultime sette gare contro l’Hellas Verona, spesso senza subire reti: parziale complessivo 12-2.
  • Al Bentegodi il bilancio storico sorride all’Hellas Verona: 12 vittorie e 12 pareggi in 34 incroci di A con la Juventus, record interni per gli scaligeri.
  • Avvio lento per l’Hellas Verona: solo due punti dopo tre turni, con al massimo un gol segnato nelle prime tre in una stagione per la quarta volta nella sua storia.
  • In casa, il Verona ha vinto una sola volta nelle ultime 14 di campionato, ma arriva da una lunga striscia di pari al Bentegodi.
  • Partenza sprint della Juventus: tre successi nelle prime tre come non accadeva dal 2018/19, quando la serie proseguì a lungo.
  • I bianconeri sono reduci da cinque vittorie consecutive in A e inseguono una nuova striscia importante.
  • Pioggia di marcatori in casa Juventus: sei giocatori diversi a bersaglio finora. L’Hellas per ora ha trovato il gol con il solo Suat Serdar.
  • Giovane è tra i più prolifici per tiri senza segnare in questo avvio nei top 5 campionati: 14 conclusioni (otto nello specchio) con xG complessivo 0.84.
  • Dopo la rete all’Inter, Kenan Yıldız mira al bis consecutivo in A: tutte le sue marcature del 2025 in campionato sono arrivate nel primo tempo.
  • Dušan Vlahović ha già segnato sei volte al Verona in A, spesso dal dischetto: è tra le sue vittime preferite.

Le statistiche stagionali di Verona e Juve

Numeri alla mano, il confronto pende verso la Juventus: più possesso (53.2% vs 37.9%), passaggi più puliti (84.29% vs 77.96%) e miglior conversione sotto porta (20.59% contro 3.23%). Il Verona difende con generosità (42 tiri concessi) e ha già tenuto una porta inviolata, ma fatica a capitalizzare. I bianconeri hanno segnato 7 reti, con 2 clean sheet e una spiccata varietà di soluzioni offensive. Ma nelle ultime partite ha sofferto tantissimo i tiri dalla distanza che sono costati 2 gol in campionato e 3 in coppa.

Verona Juventus
Partite giocate 3 3
Vittorie 0 3
Pareggi 2 0
Sconfitte 1 0
Gol segnati 1 7
Gol subiti 5 3
Media gol subiti a partita 1.67 1.00
Possesso palla (%) 37.9 53.2
Tiri totali 31 34
Tiri nello specchio 16 15
Precisione tiri (%) 51.6 44.1
Clean sheet 1 2
Precisione passaggi (%) 77.96 84.29
Conversione tiri (%) 3.23 20.59

Dove vedere Verona-Juventus in tv o in streaming

• Partita: Verona-Juventus
• Data: sabato 20 settembre 2025
• Orario: 18:00
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Verona
• Stadio: Marcantonio Bentegodi
VeronaJuventus è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 18:00 del 20-09-2025.

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Verona-Juventus?

Sabato 20 settembre 2025 alle ore 18:00.

Dove si gioca Verona-Juventus?

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Chi trasmette Verona-Juventus in TV o streaming?

La partita è trasmessa in diretta su DAZN.

Chi è l’arbitro di Verona-Juventus?

L’arbitro è Antonio Rapuano; assistenti Dei Giudici e Bahri, IV Calzavara, VAR Aureliano, AVAR Massa.

Verona-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche. Orario della partita

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

