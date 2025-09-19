Verona-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche. Orario della partita

Dove vedere Verona-Juventus di Serie A 2025-26, 4a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità sul match

Verona–Juventus è uno dei match clou della 4a giornata di Serie A 2025-26. Si gioca al Marcantonio Bentegodi di Verona sabato 20 settembre 2025 alle ore 18:00. Classifica: Verona 17° con 2 punti (0V, 2N, 1P; gol 1-5), Juventus 2ª con 9 punti (3V, 0N, 0P; gol 7-3). Gli scaligeri faticano a segnare ma tengono botta dietro a tratti; i bianconeri sono partiti forte, con attacco profondo e solidità consolidata. Per la Juve una partita delicata ma molto importante per cercare di mantenere la vetta della classifica; i gialloblù a caccia di un’impresa per rilanciarsi in classifica.

Probabili formazioni di Verona-Juventus

Indicazioni della vigilia: il Verona dovrebbe ripartire dal 3-5-2, con Lorenzo Montipò tra i pali e una retroguardia compatta guidata da Nelsson e Unai Núñez. Sulle corsie potrebbero agire Belghali e Bradarić, mentre in mezzo si va verso il lavoro muscolare di Akpa Akpro accanto a Serdar e Bernede. Davanti, chance per Giovane con Orban, ma non si escludono rotazioni. La Juventus si orienterebbe su un 3-4-3: dietro spazio a Federico Gatti, Bremer e Kelly; in mediana Locatelli dovrebbe fare da perno con Khéphren Thuram a supporto e fasce presidiate da Kalulu e Cambiaso. Davanti, si va verso Teun Koopmeiners, Jonathan David e Kenan Yıldız, ma resta l’opzione Dušan Vlahović a gara in corso. Diverse assenze condizionano le scelte, per cui non mancano i ballottaggi e qualche soluzione alternativa.

Verona (3-5-2): Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Ebosse; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradarić; Giovane, Orban.

Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, David, Yıldız.

Gli indisponibili di Verona-Juventus

Verona – Infortunati: Gagliardini (infortunio alla spalla), Harroui (infortunio muscolare), Frese (infortunio muscolare), Mosquera (appendicite), Tomáš Suslov (lesione del legamento crociato anteriore), Valentini (infortunio al bicipite femorale), Cham (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato.

– Infortunati: (infortunio alla spalla), (infortunio muscolare), (infortunio muscolare), (appendicite), (lesione del legamento crociato anteriore), (infortunio al bicipite femorale), (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato. Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al ginocchio), Miretti (infortunio alla spalla, rientro stimato a breve). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Verona reduce da due pareggi e una sconfitta; Juventus a punteggio pieno nelle ultime tre. Nell’ultima giornata il Verona ha ottenuto un pari a reti bianche contro la Cremonese, la Juve, invece, ha battuto in modo rocambolesco l’Inter per 4-3. Totale punti nelle ultime 3: Verona 2, Juventus 9.

Verona x ko x Juventus ok ok ok

Verona

Udinese-Verona 1-1; Lazio-Verona 4-0; Verona-Cremonese 0-0.

Juventus

Juventus-Parma 2-0; Genoa-Juventus 0-1; Juventus-Inter 4-3.

L’arbitro di Verona-Juventus

Partita affidata a Antonio Rapuano (Rimini, 10/04/1985). Assistenti Dei Giudici e Bahri, IV ufficiale Calzavara. Al VAR Aureliano, AVAR Massa. Fischietto di esperienza, Rapuano guiderà una gara potenzialmente intensa tra una squadra in cerca di slancio come il Verona e una Juventus in forma.

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: DEI GIUDICI – BAHRI

IV: CALZAVARA

VAR: AURELIANO

AVAR: MASSA

Statistiche interessanti

La sfida tra Verona e Juventus mette di fronte due trend opposti: gli scaligeri sono a secco di vittorie ma lottano, con il Bentegodi spesso terreno di pareggi; i bianconeri, invece, hanno iniziato la stagione a tutta, tre su tre e diverse soluzioni offensive a segno. La storia recente sorride alla Juventus, spesso imperforabile contro l’Hellas, mentre i gialloblù cercano la scossa sfruttando l’energia di Giovane e la gamba di Serdar. Occhio a Kenan Yıldız, in crescita, e al feeling di Dušan Vlahović con questa avversaria.

La Juventus ha fatto sua sei delle ultime sette gare contro l’ Hellas Verona , spesso senza subire reti: parziale complessivo 12-2.

ha fatto sua sei delle ultime sette gare contro l’ , spesso senza subire reti: parziale complessivo 12-2. Al Bentegodi il bilancio storico sorride all’ Hellas Verona : 12 vittorie e 12 pareggi in 34 incroci di A con la Juventus , record interni per gli scaligeri.

il bilancio storico sorride all’ : 12 vittorie e 12 pareggi in 34 incroci di A con la , record interni per gli scaligeri. Avvio lento per l’ Hellas Verona : solo due punti dopo tre turni, con al massimo un gol segnato nelle prime tre in una stagione per la quarta volta nella sua storia.

: solo due punti dopo tre turni, con al massimo un gol segnato nelle prime tre in una stagione per la quarta volta nella sua storia. In casa, il Verona ha vinto una sola volta nelle ultime 14 di campionato, ma arriva da una lunga striscia di pari al Bentegodi .

ha vinto una sola volta nelle ultime 14 di campionato, ma arriva da una lunga striscia di pari al . Partenza sprint della Juventus : tre successi nelle prime tre come non accadeva dal 2018/19, quando la serie proseguì a lungo.

: tre successi nelle prime tre come non accadeva dal 2018/19, quando la serie proseguì a lungo. I bianconeri sono reduci da cinque vittorie consecutive in A e inseguono una nuova striscia importante.

Pioggia di marcatori in casa Juventus : sei giocatori diversi a bersaglio finora. L’ Hellas per ora ha trovato il gol con il solo Suat Serdar .

: sei giocatori diversi a bersaglio finora. L’ per ora ha trovato il gol con il solo . Giovane è tra i più prolifici per tiri senza segnare in questo avvio nei top 5 campionati: 14 conclusioni (otto nello specchio) con xG complessivo 0.84.

è tra i più prolifici per tiri senza segnare in questo avvio nei top 5 campionati: 14 conclusioni (otto nello specchio) con xG complessivo 0.84. Dopo la rete all’ Inter , Kenan Yıldız mira al bis consecutivo in A: tutte le sue marcature del 2025 in campionato sono arrivate nel primo tempo.

, mira al bis consecutivo in A: tutte le sue marcature del 2025 in campionato sono arrivate nel primo tempo. Dušan Vlahović ha già segnato sei volte al Verona in A, spesso dal dischetto: è tra le sue vittime preferite.

Le statistiche stagionali di Verona e Juve

Numeri alla mano, il confronto pende verso la Juventus: più possesso (53.2% vs 37.9%), passaggi più puliti (84.29% vs 77.96%) e miglior conversione sotto porta (20.59% contro 3.23%). Il Verona difende con generosità (42 tiri concessi) e ha già tenuto una porta inviolata, ma fatica a capitalizzare. I bianconeri hanno segnato 7 reti, con 2 clean sheet e una spiccata varietà di soluzioni offensive. Ma nelle ultime partite ha sofferto tantissimo i tiri dalla distanza che sono costati 2 gol in campionato e 3 in coppa.

Verona Juventus Partite giocate 3 3 Vittorie 0 3 Pareggi 2 0 Sconfitte 1 0 Gol segnati 1 7 Gol subiti 5 3 Media gol subiti a partita 1.67 1.00 Possesso palla (%) 37.9 53.2 Tiri totali 31 34 Tiri nello specchio 16 15 Precisione tiri (%) 51.6 44.1 Clean sheet 1 2 Precisione passaggi (%) 77.96 84.29 Conversione tiri (%) 3.23 20.59

Dove vedere Verona-Juventus in tv o in streaming

• Partita: Verona-Juventus

• Data: sabato 20 settembre 2025

• Orario: 18:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Verona

• Stadio: Marcantonio Bentegodi

Verona–Juventus è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 18:00 del 20-09-2025.

FAQ Quando e a che ora si gioca Verona-Juventus? Sabato 20 settembre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Verona-Juventus? Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Chi trasmette Verona-Juventus in TV o streaming? La partita è trasmessa in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Verona-Juventus? L’arbitro è Antonio Rapuano; assistenti Dei Giudici e Bahri, IV Calzavara, VAR Aureliano, AVAR Massa.