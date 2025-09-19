Verona-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche. Orario della partita

Verona–Juventus è uno dei match clou della 4a giornata di Serie A 2025-26. Si gioca al Marcantonio Bentegodi di Verona sabato 20 settembre 2025 alle ore 18:00. Classifica: Verona 17° con 2 punti (0V, 2N, 1P; gol 1-5), Juventus 2ª con 9 punti (3V, 0N, 0P; gol 7-3). Gli scaligeri faticano a segnare ma tengono botta dietro a tratti; i bianconeri sono partiti forte, con attacco profondo e solidità consolidata. Per la Juve una partita delicata ma molto importante per cercare di mantenere la vetta della classifica; i gialloblù a caccia di un’impresa per rilanciarsi in classifica.
Probabili formazioni di Verona-Juventus
Indicazioni della vigilia: il Verona dovrebbe ripartire dal 3-5-2, con Lorenzo Montipò tra i pali e una retroguardia compatta guidata da Nelsson e Unai Núñez. Sulle corsie potrebbero agire Belghali e Bradarić, mentre in mezzo si va verso il lavoro muscolare di Akpa Akpro accanto a Serdar e Bernede. Davanti, chance per Giovane con Orban, ma non si escludono rotazioni. La Juventus si orienterebbe su un 3-4-3: dietro spazio a Federico Gatti, Bremer e Kelly; in mediana Locatelli dovrebbe fare da perno con Khéphren Thuram a supporto e fasce presidiate da Kalulu e Cambiaso. Davanti, si va verso Teun Koopmeiners, Jonathan David e Kenan Yıldız, ma resta l’opzione Dušan Vlahović a gara in corso. Diverse assenze condizionano le scelte, per cui non mancano i ballottaggi e qualche soluzione alternativa.
- Verona (3-5-2): Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Ebosse; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradarić; Giovane, Orban.
- Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, David, Yıldız.
Gli indisponibili di Verona-Juventus
- Verona – Infortunati: Gagliardini (infortunio alla spalla), Harroui (infortunio muscolare), Frese (infortunio muscolare), Mosquera (appendicite), Tomáš Suslov (lesione del legamento crociato anteriore), Valentini (infortunio al bicipite femorale), Cham (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato.
- Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al ginocchio), Miretti (infortunio alla spalla, rientro stimato a breve). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
Verona reduce da due pareggi e una sconfitta; Juventus a punteggio pieno nelle ultime tre. Nell’ultima giornata il Verona ha ottenuto un pari a reti bianche contro la Cremonese, la Juve, invece, ha battuto in modo rocambolesco l’Inter per 4-3. Totale punti nelle ultime 3: Verona 2, Juventus 9.
|Verona
|x
|ko
|x
|Juventus
|ok
|ok
|ok
- Verona
Udinese-Verona 1-1; Lazio-Verona 4-0; Verona-Cremonese 0-0.
- Juventus
Juventus-Parma 2-0; Genoa-Juventus 0-1; Juventus-Inter 4-3.
L’arbitro di Verona-Juventus
Partita affidata a Antonio Rapuano (Rimini, 10/04/1985). Assistenti Dei Giudici e Bahri, IV ufficiale Calzavara. Al VAR Aureliano, AVAR Massa. Fischietto di esperienza, Rapuano guiderà una gara potenzialmente intensa tra una squadra in cerca di slancio come il Verona e una Juventus in forma.
- Arbitro: RAPUANO
- Assistenti: DEI GIUDICI – BAHRI
- IV: CALZAVARA
- VAR: AURELIANO
- AVAR: MASSA
Statistiche interessanti
La sfida tra Verona e Juventus mette di fronte due trend opposti: gli scaligeri sono a secco di vittorie ma lottano, con il Bentegodi spesso terreno di pareggi; i bianconeri, invece, hanno iniziato la stagione a tutta, tre su tre e diverse soluzioni offensive a segno. La storia recente sorride alla Juventus, spesso imperforabile contro l’Hellas, mentre i gialloblù cercano la scossa sfruttando l’energia di Giovane e la gamba di Serdar. Occhio a Kenan Yıldız, in crescita, e al feeling di Dušan Vlahović con questa avversaria.
- La Juventus ha fatto sua sei delle ultime sette gare contro l’Hellas Verona, spesso senza subire reti: parziale complessivo 12-2.
- Al Bentegodi il bilancio storico sorride all’Hellas Verona: 12 vittorie e 12 pareggi in 34 incroci di A con la Juventus, record interni per gli scaligeri.
- Avvio lento per l’Hellas Verona: solo due punti dopo tre turni, con al massimo un gol segnato nelle prime tre in una stagione per la quarta volta nella sua storia.
- In casa, il Verona ha vinto una sola volta nelle ultime 14 di campionato, ma arriva da una lunga striscia di pari al Bentegodi.
- Partenza sprint della Juventus: tre successi nelle prime tre come non accadeva dal 2018/19, quando la serie proseguì a lungo.
- I bianconeri sono reduci da cinque vittorie consecutive in A e inseguono una nuova striscia importante.
- Pioggia di marcatori in casa Juventus: sei giocatori diversi a bersaglio finora. L’Hellas per ora ha trovato il gol con il solo Suat Serdar.
- Giovane è tra i più prolifici per tiri senza segnare in questo avvio nei top 5 campionati: 14 conclusioni (otto nello specchio) con xG complessivo 0.84.
- Dopo la rete all’Inter, Kenan Yıldız mira al bis consecutivo in A: tutte le sue marcature del 2025 in campionato sono arrivate nel primo tempo.
- Dušan Vlahović ha già segnato sei volte al Verona in A, spesso dal dischetto: è tra le sue vittime preferite.
Le statistiche stagionali di Verona e Juve
Numeri alla mano, il confronto pende verso la Juventus: più possesso (53.2% vs 37.9%), passaggi più puliti (84.29% vs 77.96%) e miglior conversione sotto porta (20.59% contro 3.23%). Il Verona difende con generosità (42 tiri concessi) e ha già tenuto una porta inviolata, ma fatica a capitalizzare. I bianconeri hanno segnato 7 reti, con 2 clean sheet e una spiccata varietà di soluzioni offensive. Ma nelle ultime partite ha sofferto tantissimo i tiri dalla distanza che sono costati 2 gol in campionato e 3 in coppa.
|Verona
|Juventus
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|0
|3
|Pareggi
|2
|0
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|1
|7
|Gol subiti
|5
|3
|Media gol subiti a partita
|1.67
|1.00
|Possesso palla (%)
|37.9
|53.2
|Tiri totali
|31
|34
|Tiri nello specchio
|16
|15
|Precisione tiri (%)
|51.6
|44.1
|Clean sheet
|1
|2
|Precisione passaggi (%)
|77.96
|84.29
|Conversione tiri (%)
|3.23
|20.59
Dove vedere Verona-Juventus in tv o in streaming
• Partita: Verona-Juventus
• Data: sabato 20 settembre 2025
• Orario: 18:00
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Verona
• Stadio: Marcantonio Bentegodi
Verona–Juventus è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 18:00 del 20-09-2025.
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Verona-Juventus?
-
Sabato 20 settembre 2025 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Verona-Juventus?
-
Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
- Chi trasmette Verona-Juventus in TV o streaming?
-
La partita è trasmessa in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Verona-Juventus?
-
L’arbitro è Antonio Rapuano; assistenti Dei Giudici e Bahri, IV Calzavara, VAR Aureliano, AVAR Massa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.