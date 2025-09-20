Verona-Juventus: intervento del Var, rissa sfiorata tra Tudor e la panchina avversaria, gomitata a Gatti. Bufera su Rapuano

Finale di primo tempo incandescente nella partita del Bentegodi, i padroni di casa trovano il gol del pareggio sul rigore poi il brutto intervento di Orban su Gatti, espulso Sogliano

Un finale incandescente quello del primo tempo tra Verona e Juventus che sarà motivo di proteste e lamentele anche nei prossimi giorni. I primi 45 minuti della sfida del Bentegodi regalano grandi emozioni e anche tante polemiche con momenti di tensione.

Il rigore concesso al Verona

Il primo episodio chiave arriva al minuto 40’, su una rimessa laterale del Verona il pallone arriva in area di rigore. C’è l’intervento un po’ scomposto di Joao Mario che prova a colpire di testa ma finisce per toccare il pallone con un braccio. L’arbitro Rapuano non si accorge del contatto e assegna una rimessa alla squadra di casa. La panchina del Verona insorge e dalla sala Var arrivano delle indicazioni piuttosto chiare al direttore di gara. Rapuano decide così per la onfield review e dopo qualche minuto (anche un po’ troppo) di attesa, assegna un calcio di rigore per il Verona con Orban che tra la rete del pareggio.

Il contatto tra Orban e Gatti

La gara si accende di colpo dopo che per 40 minuti i bianconeri sembravano in totale controllo delle operazioni, e qualche minuto dopo arriva un intervento molto brutto di Orban ai danni di Gatti. Il giocatore del Verona e autore del gol del pareggio allarga molto il braccio finendo per colpire con una gomitata Federico Gatti, la panchina della Juventus scatta in piedi con Tudor indemoniato e chiede il rosso per il giocatore avversario (che verrà soltanto ammonito, ndr). Sul fronte opposto i giocatori del Verona seduti in panchina non stanno a guardare e si lanciano contro l’allenatore croato, ne nasce un momento di grande tensione in cui a fare le spese è il direttore sportivo degli scaligeri Sean Sogliano, che viene espulso da Rapuano.

La rabbia dei tifosi Juve

I tifosi della Juve insorgono sui social per la decisione di non dare il rosso a Orban ma in molti mettono in discussoone anche la concessione del penalty: “Rigore totalmente inventato ed espulsione non data, cominciamo bene”, di Me. E ancora: “La condotta violenta esiste solo per la Juventus. Se la gomitata l’avesse data Gatti sarebbe stato squalificato per 6 mesi con la condizionale”, il commento di Gianluca. Mentre Joao scrive: “Fino a ora arbitraggio scandaloso ma è contro la Juve, quindi va bene tutto”.