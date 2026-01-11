Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Verona-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Verona-Lazio di Serie A 2025-26, 20a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Verona e Lazio si sfidano al Marcantonio Bentegodi domenica 11 gennaio 2026 alle 18:00 per la 20a giornata di Serie A. Gli scaligeri sono 18° con 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 15 gol segnati, 30 subiti), in pieno scontro salvezza, mentre i biancocelesti sono 10° a quota 25 (6 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 20 gol fatti, 16 incassati), a caccia di continuità europea. Verona chiamato a invertire il trend casalingo, Lazio attenta a non perdere terreno in una corsa serrata.


Probabili formazioni di Verona-Lazio

A poche ore dal via, il Verona dovrebbe riproporre un 3-5-2 di contenimento e ripartenze: spazio a Montipò dietro una linea a tre guidata da Bella-Kotchap, con Nunez e Valentini a completare. Sulle corsie, opzione Bradaric e Frese, mentre in mezzo Gagliardini resta perno con Niasse e Bernede a supporto. Davanti, coppia fisicità-profondità con Sarr e Orban. La Lazio, priva dello squalificato Zaccagni e con alcune defezioni (Patric, Gigot, Basic), potrebbe andare verso un 4-3-3: Provedel tra i pali, Marusic e Pellegrini terzini, Gila e Romagnoli centrali; in mediana Cataldi regista con Vecino e Belahyane mezzali; in attacco Isaksen e Pedro ai lati di Cancellieri. Qualche ballottaggio resta aperto sulle fasce, ma l’assetto pare tracciato.

  • Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban.

V:Sport

  • Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Cancellieri, Pedro.

V:Sport

Gli indisponibili di Verona-Lazio

Nel Verona pesano le assenze in mezzo: out Akpa Akpro e Suslov, ridotte le rotazioni in mediana. La Lazio rinuncia a due difensori di ruolo come Patric e Gigot, oltre a Basic in mezzo; in avanti mancherà lo spunto di Zaccagni per squalifica: possibile maggiore minutaggio per Pedro e Isaksen. Gestioni e cambi nel secondo tempo potrebbero risultare determinanti.

  • Verona – Infortunati: Akpa Akpro (infortunio alla caviglia), Suslov (lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio). Squalificati: nessuno.
  • Lazio – Infortunati: Patric (infortunio al polpaccio), Gigot (infortunio alla caviglia), Basic (infortunio muscolare). Squalificati: Zaccagni (squalifica per somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Verona reduce da risultati alterni: due colpi di livello con Atalanta e in casa della Fiorentina, ma anche due sconfitte pesanti e un pari di carattere a Napoli. La Lazio ha ritrovato il successo a Parma, poi tre pareggi e uno scivolone contro il Napoli: solidità difensiva buona, ma serve cinismo.

Verona ok ok ko ko x
Lazio ok x x ko x

Nelle ultime 5 gare: Verona 7 punti; Lazio 6 punti. Dettaglio:

  • Verona

Verona-Atalanta 3-1; Fiorentina-Verona 1-2; Milan-Verona 3-0; Verona-Torino 0-3; Napoli-Verona 2-2.

  • Lazio

Parma-Lazio 0-1; Lazio-Cremonese 0-0; Udinese-Lazio 1-1; Lazio-Napoli 0-2; Lazio-Fiorentina 2-2.

L’arbitro di Verona-Lazio

Dirige Marco Guida di Pompei. Nella Serie A 2025/26 ha arbitrato 8 partite, fischiando 6 rigori e mostrando 34 cartellini gialli (0 rossi), media 4.2 ammonizioni a gara. Al VAR Meraviglia, AVAR Fabbri.

  • Arbitro: GUIDA
  • Assistenti: MASTRODONATO – BIANCHINI
  • IV: ARENA
  • VAR: MERAVIGLIA
  • AVAR: FABBRI

Informazioni interessanti

Al Bentegodi spesso gara apertissima: nelle ultime uscite del Verona in campionato si sono visti gol a raffica e la tendenza casalinga resta fragile, con reti concesse di frequente. La Lazio arriva con uno storico recente favorevole agli scaligeri, ma in trasferta ha faticato a trasformare il palleggio in punti. Occhio ai finali: i biancocelesti colpiscono spesso nell’ultimo quarto d’ora, mentre gli scaligeri soffrono proprio nel momento clou. Duelli chiave: la fisicità di Orban contro la coppia RomagnoliMario Gila, e la regia di Cataldi per dare ritmo e verticalità. L’equilibrio storico a Verona promette una sfida combattuta, dove episodi e dettagli – calci piazzati e palle alte – potrebbero segnare la differenza.

  • La Lazio ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A con l’Hellas con un 10-1 complessivo; punta a una quinta di fila come accadde tra il 2015 e il 2018.
  • Al Bentegodi equilibrio totale nelle ultime 18: sei vittorie per parte e sei pareggi; l’ultima trasferta è finita 0-3 per i biancocelesti.
  • Nelle ultime 11 gare del Verona, in 10 casi sono arrivati almeno tre gol totali: spettacolo spesso assicurato.
  • Verona in apnea in casa: una sola vittoria nelle ultime 14 e gol subiti da sette match consecutivi.
  • Anno nuovo in salita per la Lazio: un pari e una sconfitta nelle prime due del 2026, trend da invertire.
  • Biancocelesti in trasferta: solo due vittorie su nove finora in campionato.
  • Fragilità aerea scaligera: l’Hellas è la squadra che ha incassato più gol di testa (otto) e ne ha segnato solo uno.
  • Finali incandescenti: la Lazio segna spesso dal 76′ in avanti, il Verona è la più punita in quel segmento.
  • Orban è il miglior marcatore gialloblù (5): tre dei suoi gol sono arrivati in trasferta.
  • Cataldi ha già timbrato due volte in questo campionato e contro il Verona vanta il suo massimo di assist in A.

Le statistiche stagionali di Verona e Lazio

Possesso medio: Lazio 50.6%, Verona 39.5%. Gol fatti/subiti: Verona 15/30, Lazio 20/16. Clean sheet: Verona 3, Lazio 9. Tiri totali: Verona 156 (79 nello specchio, precisione 50.6%), Lazio 167 (79 in porta, precisione 47.3%). La squadra di Provedel concede meno e meglio (16 gol subiti), Verona più dipendente dalle ripartenze e dai piazzati.

A livello individuale: Orban capocannoniere Verona con 5 reti; per la Lazio guidano Cancellieri e Zaccagni a 3. Assist: Giovane 4 per il Verona, Castellanos 3 per la Lazio. Più ammoniti: Gagliardini e Frese (5) tra gli scaligeri; Guendouzi 6 per i biancocelesti. Clean sheet portieri: Montipò 3, Provedel 9.

Verona Lazio
Partite giocate 18 19
Vittorie 2 6
Pareggi 7 7
Sconfitte 9 6
Gol segnati 15 20
Gol subiti 30 16
Possesso palla (%) 39.5 50.6
Tiri totali 156 167
Tiri nello specchio 79 79
Precisione tiri (%) 50.6 47.3
Clean sheet 3 9
Ammonizioni 46 38
Espulsioni 0 7
Capocannoniere Orban 5 Zaccagni 3
Top assist Giovane 4 Castellanos 3
Portiere (clean sheet) Montipò 3 Provedel 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Verona-Lazio?

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18:00.

Dove si gioca Verona-Lazio?

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Chi è l’arbitro di Verona-Lazio?

L’arbitro è Marco Guida; assistenti Mastrodonato e Bianchini, IV uomo Arena, VAR Meraviglia, AVAR Fabbri.

Verona-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Lucart

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Lecce - Parma
Fiorentina - Milan
Verona - Lazio
Inter - Napoli
SERIE B:
Mantova - Palermo
Padova - Modena

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio