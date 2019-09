Verona-Milan 2019-2020, probabili formazioni

Il Milan di Giampaolo cerca a Verona la prima vittoria in trasferta dopo l'affermazione in casa nella seconda giornata di campionato contro il Brescia. Rossoneri in campo con una formazione simile a quella che ha battuto le Rondinelle, con Piatek (e non il ceduto André Silva) sostenuto da Suso e Castillejo. A centrocampo possibile avvicendamento tra Calhanoglu e Paquetà.

Ivan Juric verso il 3-4-2-1, con Zaccagni e Tutino a supporto di Stepinski.

Probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Tutino; Stepinski.

Milan (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; Piatek.

SPORTAL.IT | 13-09-2019 15:59