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CALCIO SERIE A

Verona-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri cambia modulo e uomini, chi gioca tra Leao, Pulisic, Fullkrug e Saelemaekers

Il tecnico rossonero abbandona il tridente e torna al 3-5-2, si rivedono Gabbia e Tomori, c'è Fofana dal 1', tutte le scelte di formazione

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Testacoda intrigante oggi alle 15 al Bentegodi per Verona-Milan. La squadra di Massimiliano Allegri ha la chance di tornare seconda, l’Hellas è quasi all’ultima spiaggia: si annuncia battaglia. Le formazioni ufficiali.

Come arrivano le due squadre alla sfida

I rossoneri sono chiamati a tornare alla vittoria dopo gli ultimi due ko consecutivi contro Napoli e Udinese. La squadra di Allegri è terza in classifica con 63 punti e ha rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro giornate ma può raggiungere gli azzurri sconfitti ieri dalla Lazio. Il Verona, invece, viene da quattro ko di fila e condivide l’ultimo posto in graduatoria con il Pisa appena 18 punti conquistati in 32 incontri: ha la seconda difesa più battuta del torneo e uno degli attacchi meno prolifici.

Le scelte di Allegri

Gabbia torna al centro della difesa dopo lo stop di un mese e mezzo dovuto all’operazione all’ernia e con lui Tomori sul centro-destra per passare nuovamente al 3-5-2. A centrocampo riecco Fofana assieme a Modric e Rabiot. La terza e ultima novità rispetto all’Udinese riguarda l’esterno destro con Athekame che ha vinto il ballottagio con Saelemaekers a destra, mentre a sinistra Allegri conferma Bartesaghi. In attacco tocca alla coppia Leao-Pulisic.

Le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyekoge, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban, Sarr. All. Sammarco

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

ARBITRO: Chiffi.

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Verona-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri cambia modulo e uomini, chi gioca tra Leao, Pulisic, Fullkrug e Saelemaekers Ansa

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