Verona-Milan, moviola: la denuncia di Maignan, i fischi a Leao, il gol annullato

La prova dell’arbitro patavino Daniele Chiffi al Bentegodi nella gara della 33esima giornata di A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha avuto il suo da fare Chiffi al Bentegodi per Verona-Milan: gara tesa e spezzettata, anche se alla fine sono stati solo due (pochi) gli ammoniti. Vediamo cosa è successo.

Verona-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Graziato al 19′ Edmundsson per un brutto fallo su Rabiot appena fuori dall’area, subito dopo il Bentegodi poi protesta a gran voce per un fallo evidente non fischiato a centrocampo, il tecnico Sammarco entra quasi in campo a lamentarsi. Al 20′ Oyegoke ha la peggio dopo un contrasto di gioco con Rafael Leão e deve arrendersi, esce ad al suo posto entra Lirola. Primo giallo al 24′, è per Akpa Akpro che commette fallo su Rabiot lanciato da Fofana.

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Le proteste del Verona

Al 36′ proteste della panchina del Verona che voleva fosse fischiato fallo a Pavlovic su Bernede che l’aveva seguito nella metà campo locale. Regolare al 40′ il gol di Rabiot su assist di Leao.

Lo sfogo di Maignan

Al rientro in campo dopo l’intervallo Maignan si è lamentato per i fischi sistematici a sfondo razzista della curva dell’Hellas Verona, rivolti peraltro anche a Leao. Il portiere rossonero si è rivolto all’arbitro denunciando l’accaduto ed ottenendo un annuncio ufficiale dello speaker affinchè vengano evitati cori di discriminazione razziale.

Il gol annullato a Gabbia

Al 62’ esce Leao per far posto a Gimones e viene bombardato da fischi dal pubblico veronese. Il giocatore chiede il motivo della sostituzione e lo staff gli fa capire che occorre maggiore profondità in attacco. Al 73′ arriva il raddoppio di testa di Gabbia ma la rete viene annullata per fuorigioco, confermato da un check del Var. All’84’ giallo ad Al-Musrati per gioco scorretto su Modric. Dopo il recupero finisce 0-1.

Il parere di Marelli

Sul fallo subìto in avvio da Rabiot arriva il commento di Luca Marelli. L’ex arbitro comasco spiega a Dazn: “Manca un giallo ad Edmundsson per Spa dopo il fallo su Rabiot al 19′”. Sulla rete annullata ai rossoneri Marelli chiarisce: “Il fuoriogoco era di Gimenez a inizio azione mentre Gabbia era in posizione regolare”

Chi è l’arbitro Chiffi

Daniele Chiffi, la scelta per Verona-Milan, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Nella scorsa stagione era stato molto altalenante in avvio ma poi si era ripreso tornando ad essere tra i più affidabili. Ultima uscita in Sassuolo-Cagliari.

I precedenti con le due squadre

Il fischietto patavino aveva diretto l’Hellas 12 volte (4 vittorie, 5 pari e 3 ko) e 15 volte il Diavolo (11 successi, tre pareggi e una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Laudato con Massimi IV uomo, Mazzoleni al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Akpa Akpro, Al-Musrati.