Verona-Milan probabili formazioni, Leao e Pulisic per blindare a Champions League

Verona-Milan di Serie A 2025-26, 33a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Verona e Milan si sfidano domenica 19 aprile 2026 alle 15:00 al Marcantonio Bentegodi per la 33a giornata di Serie A. Testa-coda dal sapore forte: i gialloblù sono 19° con 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi, 20 sconfitte; 23 gol fatti, 55 subiti), i rossoneri 3° a quota 63 (18 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 47 gol segnati, 27 incassati). Per il Verona è uno scontro salvezza senza appello; il Milan cerca slancio per blindare la zona Champions, forte di un bilancio stagionale nettamente migliore.

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Probabili formazioni

Pochi dubbi verso Verona–Milan: si va verso un 3-5-2 speculare. Nei gialloblù, Montipò dovrebbe guidare il pacchetto arretrato con Nelsson, Edmundsson e Frese; sulle fasce opzione Oyegoke a destra e Belghali a sinistra, mentre in mezzo Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede potrebbero garantire gamba e coperture. Davanti, coppia che dovrebbe essere formata da Orban e Bowie. Nei rossoneri, Maignan tra i pali, linea con Tomori, Gabbia e Pavlović; corsie affidate a Saelemaekers e Bartesaghi; in regia Fofana e Modrić con Rabiot mezzala. In attacco, si va verso Pulišić accanto a Leão. Pesa l’assenza di Serdar per i padroni di casa; non risultano squalifiche rilevanti, ma possibili ballottaggi in corsia.

Verona : Montipò ; Nelsson , Edmundsson , Frese ; Oyegoke , Akpa Akpro , Gagliardini , Bernede , Belghali ; Orban , Bowie . V:Sport

: ; , , ; , , , , ; , . Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulišić, Leão. V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: il Verona deve rinunciare a Serdar, fuori per un serio problema al ginocchio e la sua qualità tra le linee potrebbe pesare nella gestione del palleggio. In casa Milan al momento non emergono defezioni dal report, ma la rifinitura potrebbe suggerire gestioni o esclusioni precauzionali; nessuna squalifica segnalata alla vigilia.

Verona : Serdar (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio).

: (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio). Milan: Nessuno (nessuna assenza segnalata).

Le ultime partite giocate

Momento complicato per il Verona, reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque. Il Milan alterna squilli pesanti a passaggi a vuoto, con due successi e tre sconfitte nel parziale. Equilibrio e attenzione ai dettagli potrebbero indirizzare la gara, specie sulle palle inattive.

Verona ok ko ko ko ko Milan ok ko ok ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Verona ha raccolto 3 punti; il Milan 6. Dettaglio dei risultati:

Verona

Bologna-Verona 1-2; Verona-Genoa 0-2; Atalanta-Verona 1-0; Verona-Fiorentina 0-1; Torino-Verona 2-1

Milan

Milan-Inter 1-0; Lazio-Milan 1-0; Milan-Torino 3-2; Napoli-Milan 1-0; Milan-Udinese 0-3

L’arbitro di Verona-Milan

Dirige Daniele Chiffi di Padova; assistenti Zingarelli e Laudato, IV Massimi, VAR Mazzoleni, AVAR Gariglio. Nel 2025/26 Chiffi ha diretto 12 gare in Serie A: 3 rigori concessi, 29 gialli e 2 rossi estratti, con una media di 2.5 ammonizioni a partita e circa 8.7 falli per cartellino. Profilo di gestione tendenzialmente dialogante ma severo sui contatti reiterati.

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Zingarelli – Laudato

IV: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Gariglio

Informazioni interessanti

La tradizione recente pende nettamente verso il Milan, che arriva al Bentegodi con una lunga striscia positiva nei confronti diretti e una confidenza offensiva storicamente elevata contro il Verona. I gialloblù, però, hanno l’urgenza della classifica e dovranno invertire un trend negativo nel finale di gara, loro tallone d’Achille stagionale. I rossoneri, reduci da una fase di ritorno meno brillante in termini di media punti e concretezza sotto porta, cercano un colpo esterno per rimettere in carreggiata la corsa Champions. Occhi su Leão, ancora a caccia del primo sigillo in A al Bentegodi, e su Pulisic, che all’andata ha lasciato il segno. L’inerzia psicologica, i duelli sulle corsie e la gestione delle palle inattive potrebbero risultare decisivi in un match dal peso specifico alto per ambizioni contrapposte.

Il Milan ha vinto le ultime 10 sfide di Serie A col Verona (parziale 22-6), avvicinando la sua miglior striscia contro una singola avversaria (13 vs Chievo).

ha vinto le ultime 10 sfide di Serie A col (parziale 22-6), avvicinando la sua miglior striscia contro una singola avversaria (13 vs Chievo). I rossoneri hanno segnato in 25 delle ultime 26 gare contro l’ Hellas in A: unico stop il 3-0 del 17/12/2017 al Bentegodi.

in A: unico stop il 3-0 del 17/12/2017 al Bentegodi. Il Milan ha trionfato nelle ultime sei trasferte di A al Bentegodi contro il Verona , con tre clean sheet nel periodo.

ha trionfato nelle ultime sei trasferte di A al Bentegodi contro il , con tre clean sheet nel periodo. Il Verona arriva da quattro ko di fila in campionato: non accadeva da fine 2023.

arriva da quattro ko di fila in campionato: non accadeva da fine 2023. I rossoneri hanno perso le ultime due di A senza segnare: terzo ko consecutivo (e senza gol) sarebbe evento storico per club e per l’allenatore.

Media punti Milan : 2.2 all’andata, 1.6 nel ritorno; dalla 20a giornata sarebbe 7° in classifica parziale.

: 2.2 all’andata, 1.6 nel ritorno; dalla 20a giornata sarebbe 7° in classifica parziale. Tra le prime sei, il Milan è quello con gap più negativo tra gol fatti e xG (-5.83) e con bassa conversione delle grandi occasioni (33.7%).

è quello con gap più negativo tra gol fatti e xG (-5.83) e con bassa conversione delle grandi occasioni (33.7%). Verona , punto debole finale: meno gol segnati nell’ultimo quarto d’ora (1) e più subiti dal 76’ in poi (18), sette oltre il 90’.

, punto debole finale: meno gol segnati nell’ultimo quarto d’ora (1) e più subiti dal 76’ in poi (18), sette oltre il 90’. Leão non ha ancora segnato al Bentegodi in A e vive la sua stagione con media e percentuale dribbling più basse in carriera italiana.

non ha ancora segnato al Bentegodi in A e vive la sua stagione con media e percentuale dribbling più basse in carriera italiana. Pulisic a secco in A dall’andata con il Verona: per lui la striscia senza gol più lunga in Serie A.

Le statistiche stagionali di Verona e Milan

Numeri a confronto: possesso 41.0% per il Verona contro il 52.5% del Milan; gol segnati 23 vs 47, subiti 55 vs 27. I rossoneri vantano 13 clean sheet contro i 5 gialloblù, tirano di più (322 tiri a 264) e convertono meglio (14.6% vs 8.71%). La precisione al tiro è simile (44.4% Milan, 46.2% Verona), ma la differenza sta nella qualità delle occasioni e nella tenuta difensiva.

Giocatori: per il Verona capocannoniere Orban (7), miglior assistman Nascimento (5). Più ammonizioni: Gagliardini (8); rossi: Orban e Sarr (1). Clean sheet: Montipò 4. Nel Milan guida i gol Leão (9), assist al top Rabiot (4). Più gialli: Tomori (5); clean sheet: Maignan 11.

Verona Milan Partite giocate 32 32 Vittorie 3 18 Pareggi 9 9 Sconfitte 20 5 Gol fatti 23 47 Gol subiti 55 27 Clean sheet 5 13 Possesso palla (%) 41.0 52.5 Tiri totali 264 322 Tiri in porta 122 143 Precisione al tiro (%) 46.21 44.41 Conversione tiri (%) 8.71 14.60 Cartellini gialli 71 48 Cartellini rossi 4 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Verona-Milan? Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00 (Serie A, 33a giornata). Dove si gioca Verona-Milan? Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Chi è l’arbitro di Verona-Milan? Daniele Chiffi; assistenti Zingarelli–Laudato, IV Massimi, VAR Mazzoleni, AVAR Gariglio.

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