Verona-Milan probabili formazioni, Leao e Pulisic per blindare a Champions League

Verona e Milan si sfidano domenica 19 aprile 2026 alle 15:00 al Marcantonio Bentegodi per la 33a giornata di Serie A. Testa-coda dal sapore forte: i gialloblù sono 19° con 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi, 20 sconfitte; 23 gol fatti, 55 subiti), i rossoneri 3° a quota 63 (18 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 47 gol segnati, 27 incassati). Per il Verona è uno scontro salvezza senza appello; il Milan cerca slancio per blindare la zona Champions, forte di un bilancio stagionale nettamente migliore.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Verona-Milan
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Verona e Milan
Probabili formazioni
Pochi dubbi verso Verona–Milan: si va verso un 3-5-2 speculare. Nei gialloblù, Montipò dovrebbe guidare il pacchetto arretrato con Nelsson, Edmundsson e Frese; sulle fasce opzione Oyegoke a destra e Belghali a sinistra, mentre in mezzo Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede potrebbero garantire gamba e coperture. Davanti, coppia che dovrebbe essere formata da Orban e Bowie. Nei rossoneri, Maignan tra i pali, linea con Tomori, Gabbia e Pavlović; corsie affidate a Saelemaekers e Bartesaghi; in regia Fofana e Modrić con Rabiot mezzala. In attacco, si va verso Pulišić accanto a Leão. Pesa l’assenza di Serdar per i padroni di casa; non risultano squalifiche rilevanti, ma possibili ballottaggi in corsia.
- Verona: Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban, Bowie. V:Sport
- Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulišić, Leão. V:Sport
Gli indisponibili
Capitolo assenze: il Verona deve rinunciare a Serdar, fuori per un serio problema al ginocchio e la sua qualità tra le linee potrebbe pesare nella gestione del palleggio. In casa Milan al momento non emergono defezioni dal report, ma la rifinitura potrebbe suggerire gestioni o esclusioni precauzionali; nessuna squalifica segnalata alla vigilia.
- Verona: Serdar (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio).
- Milan: Nessuno (nessuna assenza segnalata).
Le ultime partite giocate
Momento complicato per il Verona, reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque. Il Milan alterna squilli pesanti a passaggi a vuoto, con due successi e tre sconfitte nel parziale. Equilibrio e attenzione ai dettagli potrebbero indirizzare la gara, specie sulle palle inattive.
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|Milan
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Nelle ultime 5 di campionato il Verona ha raccolto 3 punti; il Milan 6. Dettaglio dei risultati:
- Verona
Bologna-Verona 1-2; Verona-Genoa 0-2; Atalanta-Verona 1-0; Verona-Fiorentina 0-1; Torino-Verona 2-1
- Milan
Milan-Inter 1-0; Lazio-Milan 1-0; Milan-Torino 3-2; Napoli-Milan 1-0; Milan-Udinese 0-3
L’arbitro di Verona-Milan
Dirige Daniele Chiffi di Padova; assistenti Zingarelli e Laudato, IV Massimi, VAR Mazzoleni, AVAR Gariglio. Nel 2025/26 Chiffi ha diretto 12 gare in Serie A: 3 rigori concessi, 29 gialli e 2 rossi estratti, con una media di 2.5 ammonizioni a partita e circa 8.7 falli per cartellino. Profilo di gestione tendenzialmente dialogante ma severo sui contatti reiterati.
- Arbitro: Chiffi
- Assistenti: Zingarelli – Laudato
- IV: Massimi
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Gariglio
Informazioni interessanti
La tradizione recente pende nettamente verso il Milan, che arriva al Bentegodi con una lunga striscia positiva nei confronti diretti e una confidenza offensiva storicamente elevata contro il Verona. I gialloblù, però, hanno l’urgenza della classifica e dovranno invertire un trend negativo nel finale di gara, loro tallone d’Achille stagionale. I rossoneri, reduci da una fase di ritorno meno brillante in termini di media punti e concretezza sotto porta, cercano un colpo esterno per rimettere in carreggiata la corsa Champions. Occhi su Leão, ancora a caccia del primo sigillo in A al Bentegodi, e su Pulisic, che all’andata ha lasciato il segno. L’inerzia psicologica, i duelli sulle corsie e la gestione delle palle inattive potrebbero risultare decisivi in un match dal peso specifico alto per ambizioni contrapposte.
- Il Milan ha vinto le ultime 10 sfide di Serie A col Verona (parziale 22-6), avvicinando la sua miglior striscia contro una singola avversaria (13 vs Chievo).
- I rossoneri hanno segnato in 25 delle ultime 26 gare contro l’Hellas in A: unico stop il 3-0 del 17/12/2017 al Bentegodi.
- Il Milan ha trionfato nelle ultime sei trasferte di A al Bentegodi contro il Verona, con tre clean sheet nel periodo.
- Il Verona arriva da quattro ko di fila in campionato: non accadeva da fine 2023.
- I rossoneri hanno perso le ultime due di A senza segnare: terzo ko consecutivo (e senza gol) sarebbe evento storico per club e per l’allenatore.
- Media punti Milan: 2.2 all’andata, 1.6 nel ritorno; dalla 20a giornata sarebbe 7° in classifica parziale.
- Tra le prime sei, il Milan è quello con gap più negativo tra gol fatti e xG (-5.83) e con bassa conversione delle grandi occasioni (33.7%).
- Verona, punto debole finale: meno gol segnati nell’ultimo quarto d’ora (1) e più subiti dal 76’ in poi (18), sette oltre il 90’.
- Leão non ha ancora segnato al Bentegodi in A e vive la sua stagione con media e percentuale dribbling più basse in carriera italiana.
- Pulisic a secco in A dall’andata con il Verona: per lui la striscia senza gol più lunga in Serie A.
Le statistiche stagionali di Verona e Milan
Numeri a confronto: possesso 41.0% per il Verona contro il 52.5% del Milan; gol segnati 23 vs 47, subiti 55 vs 27. I rossoneri vantano 13 clean sheet contro i 5 gialloblù, tirano di più (322 tiri a 264) e convertono meglio (14.6% vs 8.71%). La precisione al tiro è simile (44.4% Milan, 46.2% Verona), ma la differenza sta nella qualità delle occasioni e nella tenuta difensiva.
Giocatori: per il Verona capocannoniere Orban (7), miglior assistman Nascimento (5). Più ammonizioni: Gagliardini (8); rossi: Orban e Sarr (1). Clean sheet: Montipò 4. Nel Milan guida i gol Leão (9), assist al top Rabiot (4). Più gialli: Tomori (5); clean sheet: Maignan 11.
|Verona
|Milan
|Partite giocate
|32
|32
|Vittorie
|3
|18
|Pareggi
|9
|9
|Sconfitte
|20
|5
|Gol fatti
|23
|47
|Gol subiti
|55
|27
|Clean sheet
|5
|13
|Possesso palla (%)
|41.0
|52.5
|Tiri totali
|264
|322
|Tiri in porta
|122
|143
|Precisione al tiro (%)
|46.21
|44.41
|Conversione tiri (%)
|8.71
|14.60
|Cartellini gialli
|71
|48
|Cartellini rossi
|4
|2
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Verona-Milan?
-
Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00 (Serie A, 33a giornata).
- Dove si gioca Verona-Milan?
-
Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
- Chi è l’arbitro di Verona-Milan?
-
Daniele Chiffi; assistenti Zingarelli–Laudato, IV Massimi, VAR Mazzoleni, AVAR Gariglio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.