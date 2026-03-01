Verona-Napoli, moviola: c'è un danno per gli azzurri, cosa ha detto Conte al IV uomo e dopo il gol di Lukaku

La prova dell’arbitro Andrea Colombo al Bentegodi analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli, il fischietto comasco ha ammonito 6 giocatori

Dopo 45’ tranquilli e praticamente senza essere quasi mai costretto a intervenire, l’arbitro Colombo ha avuto il suo da fare nella ripresa che si è accesa a partire dal contestato gol del pari dell’Hellas. Vediamo cosa è successo al Bentegodi.

Verona-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo il gol lampo al 2′ di Hojlund al 13′ ll pallone finisce addosso a Colombo per la seconda volta in pochi minuti, il direttore di gara è costretto nuovamente ad interrompere il gioco e riprendere con una propria rimessa. Rumoreggia il Bentegodi. Primo ammonito proprio prima del riposo, è per Akpa Akpro che trattiene Vergara. Al 56′ ammonito Vergara per un fallo su Frese mentre viene graziato due volte Juan Jesus per interventi assai ruvidi che portano l’arbitro solo ad un’ammonizione verbale. Al 60′ ammonito Paolo Sammarco, allenatore Hellas Verona, in seguito a proteste plateali.

La protesta di Conte

Al 64′ il Verona pareggia: sugli sviluppi di un angolo contestato, per un possibile fallo su Buongiorno, il tiro di Akpa Akpro viene deviato in rete da Hojlund: ancora proteste azzurre per la posizione di fuorigioco di Frese, giudicato passivo. Al 69′ ammonito anche Conte per proteste, il tecnico azzurro poi si lamenta anche col IV uomo Bonacina: “Ma tu hai visto?”.

La gara si accende. Al 71′ ammonito Elmas per proteste. Al 75’ giallo anche per Suslov per un fallo durissimo su Gutierrez rischia il rosso ma viene solo ammonito. Giallo anche per all’80’ per Harroui per una trattenuta su Elmas. Al 90′ ammonito Juan Jesus. Dopo 5′ di recupero arriva il gol decisivo di Lukaku (che viene ammonito per essersi tolto la maglietta) e Conte si lascia andare a uno sfogo (“e ora andate a quel paese”): Verona-Napoli finisce 1-2.

La moviola di Marelli

Sul gol del pari dell’Hellas dice la sua il talent di Dazn Luca Marelli: “I giocatori del Napoli si lamentavano sia per l’angolo, perché la spinta su Buongiorno c’è stata, sia per il fuorigioco di Frese che pure c’è: la posizione del giocatore del Verona non impatta sul portiere ma c’è da valutare se impatta su Hojlund“. Sul mancato rosso a Suslov ecco la spiegazione: “Giusto il giallo perché Suslov dopo l’intervento ritrae la gamba e l’intensità è lieve”.

Chi è l’arbitro Colombo

Andrea Colombo, la scelta del designatore per Verona-Napoli, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata, ha diretto benissimo la finale di Supercoppa a Riad. Ultima uscita in Napoli-Roma.

I precedenti tra Verona e Napoli

Verona-Napoli si è disputata per un totale di 46 volte in tutte le competizioni. Il Napoli era riuscito a vincere per 19 volte, con 12 pareggi e 15 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e M.Rossi con Bonacina IV uomo, Gariglio al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Akpa Akpro, Elmas, Suslov, Harroui, Juan Jesus, Lukaku.