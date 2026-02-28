Verona-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Verona-Napoli di Serie A 2025-26, 27a giornata: formazioni probabili, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche stagionali a confronto

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Verona–Napoli accende la 27a giornata della Serie A 2025-26: si gioca sabato 28 febbraio 2026 alle 18:00 al Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Sfida tra poli opposti: gli scaligeri sono 20° con 15 punti in 26 gare (2 vittorie, 9 pareggi, 15 sconfitte; 19 gol fatti, 46 subiti), mentre i partenopei viaggiano al 3° posto con 50 punti (15 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 39 gol segnati, 27 incassati). Per il Verona è una gara di resistenza salvezza contro una big in piena corsa Champions come il Napoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Verona-Napoli

Il Verona dovrebbe presentarsi con un 3-5-2 di sostanza: tra i pali potrebbe esserci Montipò, con terzetto arretrato pronto ad accorciare aggressivo su Højlund. Sulle corsie Bradaric e Frese garantirebbero gamba, dentro un centrocampo in cui Niasse e Akpa Akpro saranno chiamati a schermare, mentre Harroui dovrebbe dare connessione. Davanti, tandem fisico-veloce con Sarr e Bowie. Nel Napoli, il 3-4-2-1 di Conte potrebbe vedere Milinković-Savić in porta e la difesa a tre guidata da Buongiorno. Corsie a spinta con Politano e Spinazzola, in mezzo regia di Lobotka e incursioni di Elmas. Alle spalle di Højlund si va verso le soluzioni tecniche di Vergara e Santos. Pesano le assenze: tra gli scaligeri out Serdar e in dubbio Gagliardini; tra gli azzurri stop per De Bruyne, Di Lorenzo, Rrahmani, McTominay e Neres. Al momento non risultano squalifiche rilevanti.

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Sarr, Bowie.

V:Sport

Napoli (3-4-2-1): Milinković-Savić; Beukema, Buongiorno, Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Højlund.

V:Sport

Gli indisponibili di Verona-Napoli

Situazione pesante per il Verona, che perde pezzi in mezzo e sulle corsie e potrebbe rinunciare alla fisicità di Gagliardini. Nel Napoli le defezioni toccano spine dorsali importanti: creatività, leadership difensiva e gamba sugli esterni. Scelte e rotazioni, quindi, potrebbero essere obbligate su entrambe le panchine.

Verona – Infortunati: Gagliardini (infortunio alle costole), Serdar (infortunio al legamento crociato anteriore), Lirola (infortunio muscolare), Bernede (infortunio alla caviglia), Belghali (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio alle costole), (infortunio al legamento crociato anteriore), (infortunio muscolare), (infortunio alla caviglia), (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno. Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Rrahmani (infortunio alla coscia), McTominay (infortunio al bicipite femorale), Neres (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Verona in grande difficoltà: 1 punto nelle ultime cinque, 2 gol segnati e 12 subiti. Il Napoli alterna alti e bassi: 7 punti in cinque gare, con due successi esterni pesanti ma qualche scivolone contro big.

Verona ko ko x ko ko Napoli ko ok ok x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Verona ha fatto 1 punto, il Napoli ne ha totalizzati 7. Questo il dettaglio:

Verona

Verona-Udinese 1-3; Cagliari-Verona 4-0; Verona-Pisa 0-0; Parma-Verona 2-1; Sassuolo-Verona 3-0.

Napoli

Juventus-Napoli 3-0; Napoli-Fiorentina 2-1; Genoa-Napoli 2-3; Napoli-Roma 2-2; Atalanta-Napoli 2-1.

L’arbitro di Verona-Napoli

Dirige Colombo, assistenti Dei Giudici e Rossi M., IV Bonacina, VAR Gariglio, AVAR Di Bello. Nella Serie A 2025/26 Andrea Colombo ha arbitrato 10 gare: 3 rigori assegnati, 45 ammonizioni, nessuna espulsione. Media 4.5 cartellini a partita, con 285 falli fischiati (circa 6.3 falli per cartellino).

Statistiche interessanti

È una gara piena di intrecci: il recente equilibrio tra Verona e Napoli in stagione alimenta l’idea di un confronto spigoloso, con gli azzurri più solidi nel possesso e gli scaligeri in cerca di punti salvezza. Al Bentegodi i gialloblù hanno già saputo colpire i partenopei all’alba del campionato, ma il trend storico recente resta favorevole agli ospiti. Occhio ai secondi tempi: il Verona soffre dopo l’intervallo, mentre il Napoli tende a colpire in transizione, specie quando recupera palla alto. Tra i singoli, Politano è spesso decisivo contro gli scaligeri, mentre in casa Verona restano attesi i lampi dalla panchina: un’arma già vista all’andata. I numeri in trasferta degli azzurri, però, raccontano anche di qualche passaggio a vuoto: il margine di incertezza resta, con la sensazione che l’episodio possa indirizzare la partita.

Dopo il 2-2 dell’andata, c’è la possibilità che Verona e Napoli pareggino entrambe le sfide stagionali per la terza volta nella storia (dopo 1971/72 e 1972/73).

e pareggino entrambe le sfide stagionali per la terza volta nella storia (dopo 1971/72 e 1972/73). Il Napoli è rimasto imbattuto in 9 delle ultime 10 contro il Verona (5V, 4N); unico acuto scaligero nel periodo: 3-0 al Bentegodi nell’agosto 2024.

è rimasto imbattuto in 9 delle ultime 10 contro il (5V, 4N); unico acuto scaligero nel periodo: 3-0 al Bentegodi nell’agosto 2024. Il Verona non vince due gare di fila in casa contro il Napoli in A dal 1997-2001: potrebbe riuscirci dopo il 3-0 dello scorso campionato.

non vince due gare di fila in casa contro il in A dal 1997-2001: potrebbe riuscirci dopo il 3-0 dello scorso campionato. Gli scaligeri arrivano da due ko consecutivi e rischiano la terza sconfitta di fila per la prima volta in questa stagione.

Nel 2026 il Verona ha raccolto solo tre punti in 10 partite (come la Cremonese) e ha incassato 21 gol: dato peggiore nei principali campionati europei.

ha raccolto solo tre punti in 10 partite (come la Cremonese) e ha incassato 21 gol: dato peggiore nei principali campionati europei. Il Napoli potrebbe incappare in due ko consecutivi in A per la prima volta con Conte in panchina (ultimo doppio stop nel dicembre 2023).

potrebbe incappare in due ko consecutivi in A per la prima volta con Conte in panchina (ultimo doppio stop nel dicembre 2023). In stagione gli azzurri hanno perso 9 trasferte su 18 complessive (7V, 2N): numeri in linea con l’annata 2014/15, l’unica oltre le 10 sconfitte esterne.

Il Verona ha segnato meno di tutti nei secondi tempi (6 reti) e ne ha incassati di più (26) dopo l’intervallo.

ha segnato meno di tutti nei secondi tempi (6 reti) e ne ha incassati di più (26) dopo l’intervallo. Mosquera , ancora a secco in campionato, segnò una doppietta da subentrato all’esordio contro il Napoli il 18 agosto 2024: un precedente che pesa nella memoria gialloblù.

, ancora a secco in campionato, segnò una doppietta da subentrato all’esordio contro il il 18 agosto 2024: un precedente che pesa nella memoria gialloblù. Politano ha preso parte a 6 gol in A contro il Verona (2 reti, 4 assist): tra i non ancora a segno nel torneo, solo Rodríguez ha tirato più volte (37) dei suoi 34 tentativi.

Le statistiche stagionali di Verona e Napoli

Possesso e qualità passano dal Napoli (57% e 39 gol), mentre il Verona fatica a finalizzare (19 reti) e subisce molto (46). Più puliti gli azzurri anche nella gestione difensiva (27 gol incassati, 9 clean sheet), con scaligeri in affanno ma pericolosi sulle ripartenze e sulle palle inattive. Attenzione ai tiri nello specchio: 121 per il Napoli, 99 per il Verona.

Tra i singoli: capocannoniere scaligero Orban (7), in azzurro guida Højlund (8). Assist: Giovane a quota 5 per il Verona, nel Napoli spiccano Politano e McTominay a 3. Fair play e disciplina: più ammoniti Gagliardini (6) per il Verona e Jesus (7) per il Napoli; rossi per Orban e Sarr tra i gialloblù, per Mazzocchi e Jesus tra gli azzurri. Porte inviolate: Montipò 4 (con Perilli a 1) contro Milinković-Savić 7 (più Meret 2).

Verona Napoli Partite giocate 26 26 Vittorie 2 15 Pareggi 9 5 Sconfitte 15 6 Gol segnati 19 39 Gol subiti 46 27 Possesso palla (%) 40.7 57.0 Tiri totali 204 247 Tiri in porta 99 121 Clean sheet 5 9 Cartellini gialli 54 34 Cartellini rossi 3 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Verona-Napoli e a che ora inizia? Verona-Napoli si gioca sabato 28 febbraio 2026, con fischio d’inizio alle ore 18:00. Dove si gioca Verona-Napoli? La partita si disputa allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Chi è l’arbitro di Verona-Napoli? L’arbitro è Andrea Colombo, con assistenti Dei Giudici e Rossi M.; IV Bonacina; VAR Gariglio; AVAR Di Bello.