Verona-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Verona–Napoli accende la 27a giornata della Serie A 2025-26: si gioca sabato 28 febbraio 2026 alle 18:00 al Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Sfida tra poli opposti: gli scaligeri sono 20° con 15 punti in 26 gare (2 vittorie, 9 pareggi, 15 sconfitte; 19 gol fatti, 46 subiti), mentre i partenopei viaggiano al 3° posto con 50 punti (15 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 39 gol segnati, 27 incassati). Per il Verona è una gara di resistenza salvezza contro una big in piena corsa Champions come il Napoli.
- Probabili formazioni di Verona-Napoli
- Gli indisponibili di Verona-Napoli
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Verona-Napoli
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Verona e Napoli
Probabili formazioni di Verona-Napoli
Il Verona dovrebbe presentarsi con un 3-5-2 di sostanza: tra i pali potrebbe esserci Montipò, con terzetto arretrato pronto ad accorciare aggressivo su Højlund. Sulle corsie Bradaric e Frese garantirebbero gamba, dentro un centrocampo in cui Niasse e Akpa Akpro saranno chiamati a schermare, mentre Harroui dovrebbe dare connessione. Davanti, tandem fisico-veloce con Sarr e Bowie. Nel Napoli, il 3-4-2-1 di Conte potrebbe vedere Milinković-Savić in porta e la difesa a tre guidata da Buongiorno. Corsie a spinta con Politano e Spinazzola, in mezzo regia di Lobotka e incursioni di Elmas. Alle spalle di Højlund si va verso le soluzioni tecniche di Vergara e Santos. Pesano le assenze: tra gli scaligeri out Serdar e in dubbio Gagliardini; tra gli azzurri stop per De Bruyne, Di Lorenzo, Rrahmani, McTominay e Neres. Al momento non risultano squalifiche rilevanti.
- Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Sarr, Bowie.
- Napoli (3-4-2-1): Milinković-Savić; Beukema, Buongiorno, Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Højlund.
Gli indisponibili di Verona-Napoli
Situazione pesante per il Verona, che perde pezzi in mezzo e sulle corsie e potrebbe rinunciare alla fisicità di Gagliardini. Nel Napoli le defezioni toccano spine dorsali importanti: creatività, leadership difensiva e gamba sugli esterni. Scelte e rotazioni, quindi, potrebbero essere obbligate su entrambe le panchine.
- Verona – Infortunati: Gagliardini (infortunio alle costole), Serdar (infortunio al legamento crociato anteriore), Lirola (infortunio muscolare), Bernede (infortunio alla caviglia), Belghali (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
- Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Rrahmani (infortunio alla coscia), McTominay (infortunio al bicipite femorale), Neres (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Verona in grande difficoltà: 1 punto nelle ultime cinque, 2 gol segnati e 12 subiti. Il Napoli alterna alti e bassi: 7 punti in cinque gare, con due successi esterni pesanti ma qualche scivolone contro big.
|Verona
|ko
|ko
|x
|ko
|ko
|Napoli
|ko
|ok
|ok
|x
|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Verona ha fatto 1 punto, il Napoli ne ha totalizzati 7. Questo il dettaglio:
- Verona
Verona-Udinese 1-3; Cagliari-Verona 4-0; Verona-Pisa 0-0; Parma-Verona 2-1; Sassuolo-Verona 3-0.
- Napoli
Juventus-Napoli 3-0; Napoli-Fiorentina 2-1; Genoa-Napoli 2-3; Napoli-Roma 2-2; Atalanta-Napoli 2-1.
L’arbitro di Verona-Napoli
Dirige Colombo, assistenti Dei Giudici e Rossi M., IV Bonacina, VAR Gariglio, AVAR Di Bello. Nella Serie A 2025/26 Andrea Colombo ha arbitrato 10 gare: 3 rigori assegnati, 45 ammonizioni, nessuna espulsione. Media 4.5 cartellini a partita, con 285 falli fischiati (circa 6.3 falli per cartellino).
Statistiche interessanti
È una gara piena di intrecci: il recente equilibrio tra Verona e Napoli in stagione alimenta l’idea di un confronto spigoloso, con gli azzurri più solidi nel possesso e gli scaligeri in cerca di punti salvezza. Al Bentegodi i gialloblù hanno già saputo colpire i partenopei all’alba del campionato, ma il trend storico recente resta favorevole agli ospiti. Occhio ai secondi tempi: il Verona soffre dopo l’intervallo, mentre il Napoli tende a colpire in transizione, specie quando recupera palla alto. Tra i singoli, Politano è spesso decisivo contro gli scaligeri, mentre in casa Verona restano attesi i lampi dalla panchina: un’arma già vista all’andata. I numeri in trasferta degli azzurri, però, raccontano anche di qualche passaggio a vuoto: il margine di incertezza resta, con la sensazione che l’episodio possa indirizzare la partita.
- Dopo il 2-2 dell’andata, c’è la possibilità che Verona e Napoli pareggino entrambe le sfide stagionali per la terza volta nella storia (dopo 1971/72 e 1972/73).
- Il Napoli è rimasto imbattuto in 9 delle ultime 10 contro il Verona (5V, 4N); unico acuto scaligero nel periodo: 3-0 al Bentegodi nell’agosto 2024.
- Il Verona non vince due gare di fila in casa contro il Napoli in A dal 1997-2001: potrebbe riuscirci dopo il 3-0 dello scorso campionato.
- Gli scaligeri arrivano da due ko consecutivi e rischiano la terza sconfitta di fila per la prima volta in questa stagione.
- Nel 2026 il Verona ha raccolto solo tre punti in 10 partite (come la Cremonese) e ha incassato 21 gol: dato peggiore nei principali campionati europei.
- Il Napoli potrebbe incappare in due ko consecutivi in A per la prima volta con Conte in panchina (ultimo doppio stop nel dicembre 2023).
- In stagione gli azzurri hanno perso 9 trasferte su 18 complessive (7V, 2N): numeri in linea con l’annata 2014/15, l’unica oltre le 10 sconfitte esterne.
- Il Verona ha segnato meno di tutti nei secondi tempi (6 reti) e ne ha incassati di più (26) dopo l’intervallo.
- Mosquera, ancora a secco in campionato, segnò una doppietta da subentrato all’esordio contro il Napoli il 18 agosto 2024: un precedente che pesa nella memoria gialloblù.
- Politano ha preso parte a 6 gol in A contro il Verona (2 reti, 4 assist): tra i non ancora a segno nel torneo, solo Rodríguez ha tirato più volte (37) dei suoi 34 tentativi.
Le statistiche stagionali di Verona e Napoli
Possesso e qualità passano dal Napoli (57% e 39 gol), mentre il Verona fatica a finalizzare (19 reti) e subisce molto (46). Più puliti gli azzurri anche nella gestione difensiva (27 gol incassati, 9 clean sheet), con scaligeri in affanno ma pericolosi sulle ripartenze e sulle palle inattive. Attenzione ai tiri nello specchio: 121 per il Napoli, 99 per il Verona.
Tra i singoli: capocannoniere scaligero Orban (7), in azzurro guida Højlund (8). Assist: Giovane a quota 5 per il Verona, nel Napoli spiccano Politano e McTominay a 3. Fair play e disciplina: più ammoniti Gagliardini (6) per il Verona e Jesus (7) per il Napoli; rossi per Orban e Sarr tra i gialloblù, per Mazzocchi e Jesus tra gli azzurri. Porte inviolate: Montipò 4 (con Perilli a 1) contro Milinković-Savić 7 (più Meret 2).
|Verona
|Napoli
|Partite giocate
|26
|26
|Vittorie
|2
|15
|Pareggi
|9
|5
|Sconfitte
|15
|6
|Gol segnati
|19
|39
|Gol subiti
|46
|27
|Possesso palla (%)
|40.7
|57.0
|Tiri totali
|204
|247
|Tiri in porta
|99
|121
|Clean sheet
|5
|9
|Cartellini gialli
|54
|34
|Cartellini rossi
|3
|2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Verona-Napoli e a che ora inizia?
-
Verona-Napoli si gioca sabato 28 febbraio 2026, con fischio d’inizio alle ore 18:00.
- Dove si gioca Verona-Napoli?
-
La partita si disputa allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
- Chi è l’arbitro di Verona-Napoli?
-
L’arbitro è Andrea Colombo, con assistenti Dei Giudici e Rossi M.; IV Bonacina; VAR Gariglio; AVAR Di Bello.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.