Verona, per la rinascita Sogliano sceglie Baroni: costi e nomi per il ritorno in A

E la primissima mossa del DS è arrivata sulla scelta della guida tecnica, individuata nell’uomo che meglio di chiunque altro conosce l’ambiente e sa come gestire le pressioni di una piazza calda come quella del “Bentegodi”: Marco Baroni .

Il rinnovo del Direttore Sportivo è stato il primo, fondamentale tassello dell’estate veronese: a lui è affidato il compito di orchestrare una vera e propria rivoluzione guidata da una strategia rigorosa, capace di bilanciare le ambizioni sportive con la stabilità finanziaria, forte anche di incassi record che garantiranno un tesoretto fondamentale per l’imminente sessione di calciomercato.

L’obiettivo è chiaro, unico e non negoziabile: l’immediato ritorno nella massima serie . E per farlo la proprietà ha deciso di puntare tutto sulla continuità manageriale e su una vecchia, graditissima conoscenza della tifoseria gialloblù. Il fulcro del progetto di rifondazione rimane Sean Sogliano .

Per l’ Hellas Verona il verdetto del campo della Serie A 2025-2026 è stato duro e senza appello . Ma in casa scaligera non c’è spazio per i rimpianti. Archiviata la dolorosa retrocessione in Serie B, la società gialloblu, infatti, ha immediatamente girato pagina, focalizzando ogni energia sulla programmazione della prossima stagione calcistica.

Un mosaico che si incastra

Dopo giorni di intensi contatti e valutazioni strategiche, il domino delle panchine tra Serie A e Serie B sta per trovare la sua definitiva quadratura. Mentre altre piazze attendono i propri verdetti – e diverse panchine verranno assegnate nel corso della settimana –, l’Hellas Verona ha rotto gli indugi accelerando in modo decisivo. L’accordo tra il club veneto e Marco Baroni è fatto, tanto che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a ore.

La base dell’intesa è solida e guarda al medio-lungo termine. Per il tecnico è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno, una clausola legata a doppio filo al raggiungimento dell’obiettivo principale: la promozione in Serie A. Prima di mettere nero su bianco l’inizio del suo secondo ciclo sulla panchina veronese, l’ex difensore deve risolvere gli ultimi dettagli burocratici con il Torino, club con cui è rimasto legato contrattualmente fino al 30 giugno 2027. Ma è un dettaglio risolvibile.

Sogliano e il piano economico: tesoretto e incassi record

Il ritorno di Baroni non è una scelta casuale, ma si inserisce perfettamente nel “piano rinascita” strutturato da Sean Sogliano. La retrocessione in cadetteria impone una razionalizzazione dei costi, ma il Verona si presenta ai nastri di partenza della Serie B con una forza d’urto economica differente rispetto a molte concorrenti.

Il club può infatti beneficiare del cosiddetto “paracadute” riservato alle retrocesse, a cui si sommano gli incassi record derivati dalle brillanti operazioni di mercato portate a termine nelle ultime sessioni di calciomercato. Cessioni eccellenti e plusvalenze mirate hanno permesso di risanare i bilanci, offrendo a Sogliano la liquidità necessaria per muoversi con autorevolezza.

Il piano del DS prevede una profonda epurazione della rosa, liberando il monte ingaggi dai contratti non più sostenibili per la categoria e trattenendo solo chi sposa al 100% la causa della risalita. Al contempo, il tesoretto accumulato verrà reinvestito per acquistare profili di categoria, giovani affamati e calciatori pronti a dare battaglia sui difficili campi della Serie B.

Trattenere Belgali la prima mossa, inserire il mediano Bega a parametro un colpo già fatto, Hasa del Napoli un profilo graditissimo, Di Mario dell’Entella il cursore perfetto per la fascia di sinistra e poi una serie di indicazioni che arriveranno direttamente da Baroni. Baroni, in questo senso, rappresenta il profilo perfetto: un tecnico aziendalista, capace di valorizzare il materiale umano a disposizione e abile nel lavorare in totale sintonia con la dirigenza.

Perché Baroni? Una scelta di buon senso che unisce l’ambiente

Il ritorno di Marco Baroni divide la tifoseria del Verona tra scettici e ottimisti, ma la mossa della dirigenza si basa su una logica concreta. Parliamo di un allenatore che conosce a fondo la categoria e sa come vincere il campionato cadetto.

A Verona ha già firmato un autentico miracolo sportivo, salvando la squadra in Serie A dopo la rivoluzione di mercato di gennaio e dimostrando una straordinaria capacità di gestione dello spogliatoio.

Dopo l’esperienza complicata sulla panchina del Torino, Baroni riabbraccia i colori gialloblù affamato di riscatto e forte della stima di una piazza che ne conosce il valore e la cultura del lavoro.

Verso il raduno estivo: i prossimi passi

Il tempo stringe e la Serie B non aspetta. Una volta ufficializzato l’arrivo del mister, Sogliano e Baroni si siederanno a tavolino per definire le prime mosse operative sul calciomercato. Il ritiro estivo è alle porte e l’obiettivo è consegnare all’allenatore una rosa già strutturata per almeno il 70-80% prima dell’inizio della preparazione.

I tifosi del Verona chiedono chiarezza, programmazione e soprattutto fame di vittoria. La delusione per la retrocessione è ancora fresca, ma la sensazione è che le fondamenta gettate da Sogliano, unite all’ingaggio di Baroni, siano il modo migliore per trasformare la rabbia in energia positiva. La rincorsa alla Serie A del nuovo Hellas Verona è ufficialmente cominciata.