Verona, per Zanetti ore contate, il ds denuncia: i giocatori hanno paura di venire qui

Il tecnico dovrebbe saltare oggi dopo il pesante ko per 4-0 a Cagliari: due nomi in pole per la panchina. Sogliano rivela le difficoltà sul mercato

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sono ore di riflessione in casa Verona. La batosta per 4-0 a Cagliari pesa e a pagare dovrebbe essere il tecnico Paolo Zanetti. L’Hellas è ultima in classifica con 13 sconfitte, appena due vittorie e 8 pareggi in 23 giornate. Intanto il ds Sogliano rivela come sia difficile operare sul mercato in questa situazione.

Gotti o D’Aversa al posto di Zanetti

La dirigenza del Verona già ieri sera si è riunita per valutare la situazione. Verrà presa una decisione nelle prossime ore sull’opportunità di continuare o meno con Zanetti. In caso (probabile) di esonero, tra i nomi in pole ci sono quelli di Luca Gotti e Roberto D’Aversa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo sfogo di Sogliano

Zanetti ieri non si è presentato davanti alle tv. A metterci la faccia è stato il ds Sogliano che ha tracciato uno scenario da incubo per il Verona: “Vengo io ai microfoni perché non è giusto che venga l’allenatore dopo aver perso una brutta partita come questa, anche se è stata una partita strana, condizionata molto dagli episodi. Siamo al quarto anno con momenti difficili, in passato ci siamo rialzati anche dopo brutte sconfitte. Stavolta, però, c’è qualcosa che non va non mi piace. In questo momento delicato, con una brutta classifica, l’onore non deve mai mancare e non sono contento. Sono molto arrabbiato”.

Sull’ipotesi di cambiare allenatore nessuna risposta precisa ma tanti dubbi che lasciano presagire l’esonero: “Tre anni fa ci siamo salvati allo spareggio e due anni fa alla penultima giornata e l’anno scorso all’ultima giornata, per cui le annate sono sempre state difficili, con tanti momenti difficili come questo. Ed è una classifica problematica perché intanto le altre squadre fanno punti. Quindi dobbiamo dimostrare che siamo in grado di avere una reazione”.

C’è chi dice no al Verona

Parlando di mercato ecco l’affondo: “Era impossibile non vendere Giovane per certe cifre, per tutte le società, non per questa società. Lo avremmo fatto anche l’anno scorso, due anni fa o tre anni fa. È difficile intervenire sul mercato: ho ricevuto anche tanti no, giocatori che non vogliono venire al Verona perché sanno che li aspettano mesi in cui a livello nervoso bisogna avere una grande reazione. Questa reazione la dobbiamo a una piazza come Verona e anche a noi stessi. Certi giocatori non vogliono venire, ma noi dobbiamo reagire e sicuramente in qualche modo reagiremo”.