Verona-Pisa 25 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 8ª giornata: Verona-Pisa si gioca il 25 ottobre alle 17:15. Arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche delle due squadre.

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Il Verona cerca slancio, il Pisa vuole restare in alto: al Bentegodi, domenica 25 ottobre 2026 alle 17:15, l’8ª giornata di Serie B propone una sfida tra rilancio e ambizioni di vertice. I gialloblù sono undicesimi con 8 punti: 2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, 14 gol segnati e 12 subiti. I nerazzurri occupano il terzo posto a quota 13: 4 successi, un pareggio e 2 ko, con 14 reti realizzate e 9 incassate. Cinque punti separano due attacchi prolifici: per i padroni di casa è un’occasione per accorciare.

Le ultime partite giocate da Verona e Pisa

Il rendimento recente premia il Pisa: nelle ultime cinque partite i nerazzurri hanno raccolto 10 punti, contro i 7 del Verona. I gialloblù hanno alternato risultati positivi e battute d’arresto, fino al 2-2 con il Catanzaro; gli ospiti arrivano invece da due vittorie consecutive, ottenute segnando complessivamente sei gol. Il fattore campo promette un confronto interessante: il Verona ha conquistato 7 dei suoi 8 punti in casa, mentre il Pisa è imbattuto in trasferta, con due successi e un pareggio.

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Squadra Vittorie nelle ultime 5 Pareggi Sconfitte Punti Sequenza dalla meno recente Verona 2 1 2 7 Vittoria, sconfitta, vittoria, sconfitta, pareggio Pisa 3 1 1 10 Vittoria, sconfitta, pareggio, vittoria, vittoria

Il dettaglio dei cinque risultati più recenti, in ordine dalla partita meno recente all’ultima disputata:

Verona : Verona – Arezzo 5-0; Benevento – Verona 3-1; Verona – Vicenza 2-1; Modena – Verona 3-2; Verona – Catanzaro 2-2.

: – 5-0; – 3-1; – 2-1; – 3-2; – 2-2. Pisa: Juve Stabia–Pisa 0-3; Pisa–Virtus Entella 1-4; Mantova–Pisa 2-2; Vicenza–Pisa 0-3; Pisa–Cremonese 3-1.

L’arbitro di Verona–Pisa

A dirigere Verona–Pisa sarà Niccolò Turrini, affiancato dagli assistenti Fontemurato e Zezza. Perenzoni sarà il quarto ufficiale, mentre Meraviglia opererà al VAR con Giua come AVAR. Le statistiche disponibili per Turrini nella Serie B 2026-27 riguardano una sola gara: 23 falli fischiati, 5 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è dunque di 5 cartellini a incontro, con un provvedimento ogni 4,6 falli: un campione ancora troppo limitato per delineare una tendenza consolidata.

Precedenti e curiosità su Verona–Pisa

Il passato suggerisce equilibrio, il presente promette gol. Verona e Pisa hanno chiuso in parità gli ultimi tre confronti in Serie B: un altro pareggio fisserebbe una nuova striscia record negli incroci cadetti. Il Bentegodi, un tempo terreno quasi proibitivo per i nerazzurri, nelle sfide più recenti ha offerto un copione meno scontato, con appena due successi gialloblù negli ultimi sette precedenti interni. A rendere intrigante l’appuntamento sono soprattutto gli attacchi: entrambe hanno già segnato 14 reti, ma con una distribuzione diversa. Il Pisa ha mandato a bersaglio dieci giocatori, il Verona sei. Tra i protagonisti spicca Daniel Mosquera, autore di tre doppiette nelle sue prime tre presenze nel torneo; dall’altra parte Stefano Moreo unisce finalizzazione e rifinitura. I nerazzurri inseguono il terzo successo consecutivo, mentre l’Hellas cerca una continuità finora sfuggita. Sarà anche una prova di maturità: trasformare la produzione offensiva in punti può cambiare il peso di questo avvio di stagione.

Quaranta precedenti, margine gialloblù. Il bilancio in Serie B vede il Verona avanti con 15 vittorie, contro le 12 del Pisa e 13 pareggi. Gli ultimi tre incroci sono terminati tutti in parità: la serie eguaglia quella registrata tra il 1949 e il 1950, senza essere mai stata superata.

Il bilancio in Serie B vede il avanti con 15 vittorie, contro le 12 del e 13 pareggi. Gli ultimi tre incroci sono terminati tutti in parità: la serie eguaglia quella registrata tra il 1949 e il 1950, senza essere mai stata superata. Il Bentegodi non è più una fortezza inespugnabile. Nei primi 13 confronti casalinghi di Serie B contro il Pisa , il Verona aveva raccolto 10 successi senza mai perdere. Nelle successive sette sfide interne sono arrivate soltanto due vittorie, con tre pareggi e due sconfitte; in quattro occasioni l’Hellas è rimasto senza segnare.

Nei primi 13 confronti casalinghi di Serie B contro il , il aveva raccolto 10 successi senza mai perdere. Nelle successive sette sfide interne sono arrivate soltanto due vittorie, con tre pareggi e due sconfitte; in quattro occasioni l’Hellas è rimasto senza segnare. Hellas alla ricerca di continuità. Il Verona non ha mai ripetuto lo stesso esito in due giornate consecutive in questo campionato. Dopo il 2-2 con il Catanzaro , potrebbe ottenere due pareggi di fila in Serie B per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2019, quando ne collezionò tre con Fabio Grosso in panchina.

Il non ha mai ripetuto lo stesso esito in due giornate consecutive in questo campionato. Dopo il 2-2 con il , potrebbe ottenere due pareggi di fila in Serie B per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2019, quando ne collezionò tre con Fabio Grosso in panchina. Il tris nel mirino nerazzurro. Dopo il 3-0 al Vicenza e il 3-1 alla Cremonese , il Pisa punta a tre vittorie consecutive in Serie B, traguardo che manca dal periodo tra aprile e maggio 2025. Segnare almeno tre reti anche a Verona significherebbe inoltre eguagliare la striscia di tre gare riuscita al club tra gennaio e febbraio 1939.

Dopo il 3-0 al e il 3-1 alla , il punta a tre vittorie consecutive in Serie B, traguardo che manca dal periodo tra aprile e maggio 2025. Segnare almeno tre reti anche a Verona significherebbe inoltre eguagliare la striscia di tre gare riuscita al club tra gennaio e febbraio 1939. Due attacchi da alta classifica. Con 14 gol ciascuno, Verona e Pisa sono alle spalle soltanto delle 16 reti del Palermo . I nerazzurri condividono proprio con la capolista il primato di marcatori diversi: dieci, quattro in più dei gialloblù.

Con 14 gol ciascuno, e sono alle spalle soltanto delle 16 reti del . I nerazzurri condividono proprio con la capolista il primato di marcatori diversi: dieci, quattro in più dei gialloblù. Mosquera, partenza da specialista delle doppiette. Daniel Mosquera ha firmato due gol in ciascuna delle sue prime tre presenze in Serie B. Il riferimento per quattro marcature multiple consecutive è Massimo Coda , che nel marzo 2021 realizzò quattro doppiette con il Lecce . Nel confronto statistico disponibile fra i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, soltanto Raphinha conta più marcature multiple: Mosquera è a tre, insieme a Klaus , Mbappé , Raimondo e Yamal .

ha firmato due gol in ciascuna delle sue prime tre presenze in Serie B. Il riferimento per quattro marcature multiple consecutive è , che nel marzo 2021 realizzò quattro doppiette con il . Nel confronto statistico disponibile fra i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, soltanto conta più marcature multiple: è a tre, insieme a , , e . Moreo sa segnare e far segnare. Stefano Moreo e Denis Johnsen sono gli unici giocatori di questo campionato capaci, almeno due volte, di abbinare un gol e un assist nella stessa partita. L’attaccante del Pisa cerca inoltre la rete in due presenze consecutive nel torneo, impresa che non gli riesce dal periodo tra marzo e aprile 2025, contro Cosenza e Modena.

Le statistiche stagionali di Verona e Pisa

Stessi gol realizzati, diversa capacità di proteggere il risultato. Verona e Pisa viaggiano a due reti segnate di media, ma i nerazzurri hanno subito 9 gol contro i 12 dell’Hellas e hanno lasciato per strada soltanto 2 punti da situazioni di vantaggio, contro gli 8 dei gialloblù. Il Verona tiene maggiormente il pallone, con il 55% di possesso contro il 48,4%, e mostra una precisione nei passaggi superiore: 86,02% contro 83,45%. Il Pisa, però, trova più spesso lo specchio: 48 conclusioni in porta contro 41, a parità di 86 tiri conteggiati nelle statistiche disponibili. Anche i clean sheet premiano gli ospiti, avanti 2-1. Identico il bilancio disciplinare complessivo: 15 ammonizioni e un’espulsione per parte.

Tra i singoli, Daniel Mosquera guida i marcatori del Verona con 6 reti; seguono Salvatore Cerbone, Samuele Mulattieri e Amin Sarr a quota 2, quindi Edoardo Iannoni e Gabriele Zappa con un gol. Nel Pisa il primato è condiviso da Arturo Calabresi, Stefano Moreo, Filippo Pittarello e Mattéo Tramoni, tutti a 2; una rete ciascuno per Simone Canestrelli, Francesco Coppola, Omar Correia, Giuseppe Leone, Tommaso Marras ed Emanuele Rao. Tramoni è anche il miglior assistman nerazzurro con 4 passaggi vincenti, mentre tra i gialloblù comandano a quota 2 Domagoj Bradaric, Dailon Livramento, Andréa Le Borgne e Amin Sarr. Sul fronte disciplinare, Livramento ha più gialli nell’Hellas, 3, e Calabresi nel Pisa, 4. L’unico espulso gialloblù è Andrias Edmundsson, per doppia ammonizione; quello nerazzurro è Mehdi Léris, per rosso diretto. In porta, Nicola Leali conta un incontro senza subire reti in cinque presenze, mentre Simone Perilli è a zero in due gare. Alessandro Confente ha invece mantenuto inviolata la porta del Pisa due volte in sette partite.

Statistica Verona Pisa Posizione in classifica 11ª 3ª Punti 8 13 Partite giocate 7 7 Vittorie 2 4 Pareggi 2 1 Sconfitte 3 2 Gol segnati 14 14 Gol subiti 12 9 Differenza reti +2 +5 Media gol segnati 2,00 2,00 Media gol subiti 1,71 1,29 Possesso palla 55,0% 48,4% Precisione dei passaggi 86,02% 83,45% Tiri nello specchio 41 48 Precisione al tiro 47,67% 55,81% Assist 11 12 Calci d’angolo 46 44 Partite senza subire gol 1 2 Punti persi da situazioni di vantaggio 8 2 Punti recuperati da situazioni di svantaggio 5 4 Falli commessi 108 83 Cartellini gialli 15 15 Cartellini rossi 1 1 Migliori marcatori Mosquera: 6 Calabresi, Moreo, Pittarello, Tramoni: 2 Migliori assistman Bradaric, Livramento, Le Borgne, Sarr: 2 Tramoni: 4 Giocatore con più ammonizioni Livramento: 3 Calabresi: 4 Giocatore con più espulsioni Edmundsson: 1 Léris: 1 Clean sheet dei portieri Leali: 1; Perilli: 0 Confente: 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Verona-Pisa? Verona-Pisa, valida per l’8ª giornata della Serie B 2026-27, si gioca domenica 25 ottobre 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Verona-Pisa? Verona-Pisa si disputa allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Chi è l’arbitro di Verona-Pisa? L’arbitro è Niccolò Turrini, con Fontemurato e Zezza come assistenti. Il quarto ufficiale è Perenzoni; al VAR ci sarà Meraviglia, affiancato dall’AVAR Giua. Quali partite si giocano oggi di Serie A? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Inter-Fiorentina (ore 12.30), Atalanta-Frosinone (ore 15.00), Genoa-Venezia (ore 15.00), Lecce-Juventus (ore 18.00), Udinese-Milan (ore 20.45) e Lecce-Juventus (ore 18.00) Quali partite si giocano oggi di Serie B? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie B: Palermo-Carrarese (ore 15.00) e Hellas Verona-Pisa (ore 17.15) Quali partite si giocano oggi? Oggi sono in programma le seguenti partite:

Serie A: Inter-Fiorentina (ore 12.30), Atalanta-Frosinone (ore 15.00), Genoa-Venezia (ore 15.00), Lecce-Juventus (ore 18.00), Udinese-Milan (ore 20.45) e Lecce-Juventus (ore 18.00)

Serie B: Palermo-Carrarese (ore 15.00) e Hellas Verona-Pisa (ore 17.15)