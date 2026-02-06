Verona-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Verona e Pisa si affrontano al Marcantonio Bentegodi di Verona il 6 febbraio 2026 alle 20:45 per la 24a giornata di Serie A: è uno scontro salvezza ad altissima tensione. Gli scaligeri sono 20° con 14 punti in 23 gare (2 vittorie, 8 pareggi, 13 sconfitte; 18 gol fatti, 41 subiti), i nerazzurri sono 19° a 14 punti in 23 partite (1 vittoria, 11 pareggi, 11 sconfitte; 19 gol segnati, 40 incassati). Numeri poveri in attacco e difese in affanno: il margine d’errore è ridotto al minimo.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Verona-Pisa
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Verona e Pisa
Probabili formazioni
Al Bentegodi, il copione tattico potrebbe vedere Verona confermare un 3-5-2: Perilli tra i pali, terzetto solido Slotsager–Nelsson–Frese e corsie presidiate da Lirola e Bradaric. In mezzo, regia e gamba con Bernede, Al Musrati e Harroui, mentre davanti la coppia Mosquera–Orban dovrebbe garantire profondità. Le scelte potrebbero risentire degli stop di Gagliardini e Bella-Kotchap, oltre alla squalifica di Sarr. Pisa si orienterebbe su un 3-4-2-1: Scuffet in porta, linea con Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; esterni Touré e Angori, cerniera Marin–Aebischer, trequarti affidata a Moreo e Tramoni a supporto di Meister. Restano margini per qualche ballottaggio sulle fasce, anche in funzione delle condizioni degli acciaccati.
- Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Frese; Lirola, Bernede, Al Musrati, Harroui, Bradaric; Mosquera, Orban.
- Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister.
Gli indisponibili
Capitolo defezioni: Verona arriva con qualche grattacapo, tra una squalifica che riduce le rotazioni davanti e noie fisiche in difesa; resta da capire se Gagliardini potrà essere recuperato in extremis. In casa Pisa, possibili scelte di prudenza su profili reduci da problemi al ginocchio, per non snaturare equilibrio e intensità tra le linee.
- Verona: Gagliardini (infortunio alle costole, in dubbio), Bella-Kotchap (infortunio muscolare), Suslov (lesione al legamento crociato anteriore), Belghali (infortunio alla caviglia), Valentini (problema fisico non specificato), Sarr (squalifica per cartellino rosso).
- Pisa: Albiol (infortunio muscolare), Šemper (infortunio al ginocchio), Vural (infortunio al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia).
Le ultime partite giocate
Momento complicato per entrambe: il Verona fatica a invertire la tendenza al Bentegodi, mentre il Pisa resta senza vittorie esterne in stagione, con molti pareggi in trasferta. La chiave potrebbe essere l’attenzione nelle transizioni e la tenuta nei secondi tempi.
Nelle ultime 5 partite il Verona ha raccolto 1 punto; il Pisa ne ha totalizzati 2. Dettaglio:
- Verona
Verona-Lazio 0-1; Verona-Bologna 2-3; Cremonese-Verona 0-0; Verona-Udinese 1-3; Cagliari-Verona 4-0.
- Pisa
Pisa-Como 0-3; Udinese-Pisa 2-2; Pisa-Atalanta 1-1; Inter-Pisa 6-2; Pisa-Sassuolo 1-3.
L’arbitro di Verona-Pisa
Dirige Daniele Doveri di Volterra: assistenti Baccini e Colarossi, IV Massimi, VAR Nasca, AVAR Di Bello. In questa Serie A 2025/26 ha arbitrato 11 gare: 2 rigori assegnati, 43 ammonizioni, 1 espulsione, media 4,0 cartellini a partita e rapporto 6,2 falli per cartellino. Un fischietto esperto, abituato a tenere alta l’attenzione nei duelli.
Informazioni interessanti sul match
Storia e numeri spingono il Verona, ma la classifica impone prudenza. Gli scaligeri sono imbattuti in quasi tutti i precedenti di A col Pisa e non hanno mai perso al Bentegodi contro i toscani. L’andata finì 0-0 e il rischio di una doppia X stagionale è concreto. Al tempo stesso, si affrontano due squadre in difficoltà realizzativa e con difese perforabili, specialmente nella ripresa. Occhio alle palle inattive e ai calci piazzati: potrebbero pesare in un match bloccato. In chiave uomini, Orban è il riferimento offensivo del Verona, mentre nel Pisa colpiscono la continuità di Canestrelli e la vitalità di Moreo e Tramoni tra le linee. La gara è anche una sfida di nervi: pochi dettagli possono spostare l’inerzia e una giocata isolata potrebbe bastare.
- Verona imbattuto in 12 delle ultime 13 sfide di Serie A col Pisa (8V, 4N), con nove clean sheet; unico successo nerazzurro datato 18 dicembre 1988.
- Dopo lo 0-0 dell’andata, potrebbero arrivare due pareggi stagionali tra Verona e Pisa per la prima volta dal 1987/88.
- Al Bentegodi, il Verona non ha mai perso contro il Pisa in A (5V, 1N); tra gli avversari attuali, solo col Lecce vanta una serie interna più lunga senza sconfitte.
- Il Verona arriva da due ko di fila e non vuole eguagliare la striscia di tre sconfitte consecutive registrata lo scorso aprile-maggio.
- Incrocio tra la peggior squadra in casa (6 punti in 11 gare per il Verona) e quella senza vittorie in trasferta (Pisa: 7 pareggi, 4 ko).
- Gli scaligeri hanno perso sei delle ultime sette in casa (una vinta), le ultime quattro di fila: la serie peggiore dal 2022 rischia di allungarsi.
- Il Pisa è ancora a secco di successi esterni e vanta molti pareggi lontano da casa, tra le percentuali più alte nei top campionati.
- Difese in emergenza: Verona a quota 41 gol subiti, Pisa a 40; nella ripresa entrambe concedono più di tutti.
- Orban a 7 reti: vicino a traguardi storici per uno scaligero under 23 in A nell’era recente.
- Canestrelli sempre titolare (23/23): è tra i migliori per respinte di testa in Serie A, al pari di Nelsson.
Le statistiche stagionali di Verona e Pisa
Pocho possesso e tanta lotta: Verona 40% di possesso, Pisa 40,6%. Scaligeri con 18 gol fatti e 41 subiti, nerazzurri a 19 segnati e 40 incassati. I tiri totali sono simili (192 a 179), ma il Verona conclude più nello specchio (97 vs 65). Disciplina: 51 gialli a 48, rossi 1 a 2. Equilibrio che promette gara bloccata e decisa dagli episodi.
Giocatori: per il Verona capocannoniere Orban (7), miglior assist-man Giovane (4), più ammoniti Gagliardini (6); portieri: Montipò 3 clean sheet (più Perilli 1). Nel Pisa guida i gol Moreo (5), assist in testa Léris (3), più gialli Caracciolo (5); rossi: Nzola e Touré 1 a testa. Tra i pali, Semper ha totalizzato 4 clean sheet.
|Verona
|Pisa
|Partite giocate
|23
|23
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|8
|11
|Sconfitte
|13
|11
|Gol fatti
|18
|19
|Gol subiti
|41
|40
|Possesso palla (%)
|40.0
|40.6
|Tiri totali
|192
|179
|Tiri in porta
|97
|65
|Clean sheet
|4
|4
|Cartellini gialli
|51
|48
|Cartellini rossi
|1
|2
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Verona-Pisa?
-
Verona-Pisa si gioca il 6 febbraio 2026 alle ore 20:45 (24a giornata di Serie A).
- Dove si gioca Verona-Pisa?
-
Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
- Chi è l’arbitro di Verona-Pisa?
-
L’arbitro è Daniele Doveri. Assistenti: Baccini-Colarossi; IV: Massimi; VAR: Nasca; AVAR: Di Bello.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.