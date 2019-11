Verona-Roma 2019-2020, le probabili formazioni

Seconda gara di fila al Bentegodi per l’Hellas Verona, che arriva dal successo di misura sulla Fiorentina. La Roma, nell’ultimo turno, ha vinto 3-0 in casa con il Brescia e poi è passata a Istanbul, in Europa League, con il medesimo punteggio.

Probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. Allenatore: Juric. A disposizione: A. Berardi, Empereur, Adjapong, Bocchetti, Dawidowicz, Danzi, Pessina, Henderson, Stepinski, Tutino, Pazzini, Salcedo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Santon, Juan Jesus, Cetin, Fazio, Mkhitaryan, Antonucci, Perotti, Kalinic.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 15:01