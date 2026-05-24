Verona-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Verona-Roma di Serie A 2025-26, 38a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Verona–Roma chiude la 38a di Serie A 2025-26: si gioca domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 al Marcantonio Bentegodi di Verona. Testa-coda con sapore di scontro salvezza: gli scaligeri sono 19° con 21 punti in 37 gare (3V, 12N, 22P; 25 gol fatti, 59 subiti), i giallorossi sono 4° a quota 70 (22V, 4N, 11P; 57 reti segnate, 31 incassate). Per il Verona ultimo assalto alla permanenza, la Roma punta a blindare l’Europa che conta.

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Probabili formazioni di Verona-Roma

Verso il fischio d’inizio, il Verona dovrebbe confermare il 3-5-2: senza lo squalificato Gagliardini e gli indisponibili, spazio in mezzo a Lovric e Akpa Akpro, con Bernede a dare gamba e copertura. Sulle corsie, a destra potrebbe agire Belghali, a sinistra Frese. Davanti, si va verso Suslov–Bowie, ma resta l’opzione Sarr a gara in corso. La Roma (3-4-2-1) dovrebbe ripartire da Svilar e dal terzetto Ghilardi–Mancini–Hermoso; a tutta fascia probabili Çelik e Rensch. In mediana, regia muscolare con Cristante e Koné. Sulla trequarti Dybala e Pisilli a supporto di Malen. Out per infortunio Pellegrini, Ndicka e Ferguson, squalificato Wesley. Qualche ballottaggio aperto, ma l’ossatura sembra tracciata.

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov, Bowie.

(3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov, Bowie. Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Rensch; Dybala, Pisilli; Malen.

Gli indisponibili di Verona-Roma

Il Verona arriva con una lista pesante: oltre allo squalificato Gagliardini, fuori Serdar (stop lungo) e problemi fisici per Oyegoke e Mosquera. Nella Roma, emergenza gestibile: restano ai box Pellegrini, Ndicka e Ferguson, mentre Wesley è squalificato. Rotazioni e panchina lunga potrebbero pesare soprattutto nella ripresa.

Verona : Serdar (infortunio al legamento crociato), Oyegoke (infortunio alla caviglia), Mosquera (infortunio al ginocchio); Gagliardini (squalifica per somma di ammonizioni).

: Serdar (infortunio al legamento crociato), Oyegoke (infortunio alla caviglia), Mosquera (infortunio al ginocchio); Gagliardini (squalifica per somma di ammonizioni). Roma: Pellegrini (infortunio alla coscia), Ndicka (infortunio al bicipite femorale), Ferguson (infortunio alla caviglia); Wesley (squalifica per espulsione).

Le ultime partite giocate

Momento di forma opposto: il Verona fatica a capitalizzare e segna col contagocce, mentre la Roma arriva lanciatissima dopo un filotto da alta classifica. La solidità giallorossa e le ripartenze potrebbero indirizzare il match, ma il Bentegodi resta campo storicamente ostico per i capitolini.

Verona ko x x ko x Roma x ok ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato: Verona 3 punti; Roma 13 punti.

Verona

Verona–Milan 0-1; Verona–Lecce 0-0; Juventus–Verona 1-1; Verona–Como 0-1; Inter–Verona 1-1.

Roma

Roma–Atalanta 1-1; Bologna–Roma 0-2; Roma–Fiorentina 4-0; Parma–Roma 2-3; Roma–Lazio 2-0.

L’arbitro di Verona-Roma

Dirige Mario Perri, assistenti Rossi M. e Laudato; IV Feliciani; VAR Meraviglia, AVAR Maggioni. In questa Serie A ha arbitrato 1 gara: 0 rigori concessi, 2 ammonizioni e nessun rosso, con 25 falli fischiati e 4 fuorigioco. Esordiente in categoria, profilo incline al dialogo e alla gestione del ritmo più che al cartellino facile.

Statistiche interessanti

Sfida con tanti incroci storici e motivazioni forti. La Roma arriva in striscia positiva e con una difesa da Champions, micidiale sulle palle inattive e capace di trovare gol pesanti da Mancini e dalle giocate di Dybala. Il Verona, nonostante un’annata complicata, al Bentegodi ha spesso messo in difficoltà i giallorossi e potrebbe puntare su fisicità, densità centrale e ripartenze rapide di Bowie. Gli scaligeri cercano l’impresa per riaccendere l’orgoglio davanti al proprio pubblico, mentre i capitolini inseguono l’allungo decisivo per blindare l’Europa che conta. Attenzione ai piazzati: da una parte la solidità aerea giallorossa, dall’altra la necessità del Verona di capitalizzare ogni situazione da fermo.

La Roma viene da due vittorie di fila senza subire gol contro il Verona ; può infilare il terzo clean sheet consecutivo come non accade dal triennio 1986-1989.

viene da due vittorie di fila senza subire gol contro il ; può infilare il terzo clean sheet consecutivo come non accade dal triennio 1986-1989. Al Bentegodi il Verona ha vinto quattro delle ultime cinque sfide con la Roma : chance per il terzo acuto casalingo di fila come ai tempi di Bagnoli.

il ha vinto quattro delle ultime cinque sfide con la : chance per il terzo acuto casalingo di fila come ai tempi di Bagnoli. Con 21 punti, questa rischia di essere la seconda peggior stagione scaligera a punti in A (a 3 per vittoria), peggio solo il 1978/79.

Il Verona non segna da cinque gare interne: a secco per la sesta volta di fila in casa sarebbe primato negativo storico.

non segna da cinque gare interne: a secco per la sesta volta di fila in casa sarebbe primato negativo storico. La Roma può tornare in Champions League per la prima volta dal 2017/18 e superare quota 70 punti come allora.

può tornare in per la prima volta dal 2017/18 e superare quota 70 punti come allora. Giallorossi in volo: quattro successi di fila; l’ultimo filotto da 5 risale a febbraio-marzo 2025.

Piazzati chiave: la Roma è tra le migliori per percentuale di reti su corner (13 gol da angolo, al top con le big).

è tra le migliori per percentuale di reti su corner (13 gol da angolo, al top con le big). Bowie ha firmato le ultime quattro reti del Verona : mira il quinto centro consecutivo “di squadra”, impresa per pochi nella storia scaligera.

ha firmato le ultime quattro reti del : mira il quinto centro consecutivo “di squadra”, impresa per pochi nella storia scaligera. Mancini ha già segnato 4 volte: 16 dei suoi 22 gol in A sono di testa, percentuale record tra i difensori-prolifici dell’era a 20 squadre.

ha già segnato 4 volte: 16 dei suoi 22 gol in A sono di testa, percentuale record tra i difensori-prolifici dell’era a 20 squadre. Dybala è reduce da due assist in due gare: cerca il terzo match di fila a partecipazione attiva dopo il tris del 2023.

Le statistiche stagionali di Verona e Roma

Numeri in netto contrasto: la Roma produce e finalizza di più (57 gol, conversione 16.19%) con maggior possesso (55.7%) e 17 clean sheet; il Verona fatica a creare (25 reti, conversione 8.36%), tiene meno il pallone (40.3%) e ha concesso 59 gol. La squadra di Svilar difende meglio (31 subiti) e concede meno conclusioni rispetto agli scaligeri, che dovranno capitalizzare transizioni e piazzati per restare in partita.

Focus sui singoli: nel Verona il miglior marcatore è Orban (7), con Giovane miglior assistman (4). Più ammoniti: Gagliardini (10). Rossi: Orban, Suslov (1). Tra i pali, Montipò a 5 clean sheet. Nella Roma guida Malen (13) davanti; assist al top per Dybala, Pisilli e Rensch (4). Più gialli: Mancini, Hermoso (9). Rosso: Çelik (1). Svilar è a quota 17 gare senza gol subiti.

Verona Roma Partite giocate 37 37 Vittorie 3 22 Pareggi 12 4 Sconfitte 22 11 Gol fatti 25 57 Gol subiti 59 31 Possesso palla (%) 40.3 55.7 Tiri totali 299 352 Tiri nello specchio 138 171 Precisione tiro (%) 46.15 48.58 Clean sheet 6 17 Cartellini gialli 82 65 Cartellini rossi 4 3

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FAQ Quando si gioca Verona-Roma e a che ora? Domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Verona-Roma? Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Chi è l’arbitro di Verona-Roma? Arbitra Mario Perri, assistenti Rossi M. e Laudato; IV uomo Feliciani; VAR Meraviglia, AVAR Maggioni. Dove vedere Verona-Roma in TV/streaming? In diretta su DAZN.