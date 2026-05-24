Verona-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Verona–Roma chiude la 38a di Serie A 2025-26: si gioca domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 al Marcantonio Bentegodi di Verona. Testa-coda con sapore di scontro salvezza: gli scaligeri sono 19° con 21 punti in 37 gare (3V, 12N, 22P; 25 gol fatti, 59 subiti), i giallorossi sono 4° a quota 70 (22V, 4N, 11P; 57 reti segnate, 31 incassate). Per il Verona ultimo assalto alla permanenza, la Roma punta a blindare l’Europa che conta.
- Probabili formazioni di Verona-Roma
- Gli indisponibili di Verona-Roma
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Verona-Roma
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Verona e Roma
Probabili formazioni di Verona-Roma
Verso il fischio d’inizio, il Verona dovrebbe confermare il 3-5-2: senza lo squalificato Gagliardini e gli indisponibili, spazio in mezzo a Lovric e Akpa Akpro, con Bernede a dare gamba e copertura. Sulle corsie, a destra potrebbe agire Belghali, a sinistra Frese. Davanti, si va verso Suslov–Bowie, ma resta l’opzione Sarr a gara in corso. La Roma (3-4-2-1) dovrebbe ripartire da Svilar e dal terzetto Ghilardi–Mancini–Hermoso; a tutta fascia probabili Çelik e Rensch. In mediana, regia muscolare con Cristante e Koné. Sulla trequarti Dybala e Pisilli a supporto di Malen. Out per infortunio Pellegrini, Ndicka e Ferguson, squalificato Wesley. Qualche ballottaggio aperto, ma l’ossatura sembra tracciata.
- Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov, Bowie.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Rensch; Dybala, Pisilli; Malen.
Gli indisponibili di Verona-Roma
Il Verona arriva con una lista pesante: oltre allo squalificato Gagliardini, fuori Serdar (stop lungo) e problemi fisici per Oyegoke e Mosquera. Nella Roma, emergenza gestibile: restano ai box Pellegrini, Ndicka e Ferguson, mentre Wesley è squalificato. Rotazioni e panchina lunga potrebbero pesare soprattutto nella ripresa.
- Verona: Serdar (infortunio al legamento crociato), Oyegoke (infortunio alla caviglia), Mosquera (infortunio al ginocchio); Gagliardini (squalifica per somma di ammonizioni).
- Roma: Pellegrini (infortunio alla coscia), Ndicka (infortunio al bicipite femorale), Ferguson (infortunio alla caviglia); Wesley (squalifica per espulsione).
Le ultime partite giocate
Momento di forma opposto: il Verona fatica a capitalizzare e segna col contagocce, mentre la Roma arriva lanciatissima dopo un filotto da alta classifica. La solidità giallorossa e le ripartenze potrebbero indirizzare il match, ma il Bentegodi resta campo storicamente ostico per i capitolini.
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Nelle ultime 5 di campionato: Verona 3 punti; Roma 13 punti.
- Verona
Verona–Milan 0-1; Verona–Lecce 0-0; Juventus–Verona 1-1; Verona–Como 0-1; Inter–Verona 1-1.
- Roma
Roma–Atalanta 1-1; Bologna–Roma 0-2; Roma–Fiorentina 4-0; Parma–Roma 2-3; Roma–Lazio 2-0.
L’arbitro di Verona-Roma
Dirige Mario Perri, assistenti Rossi M. e Laudato; IV Feliciani; VAR Meraviglia, AVAR Maggioni. In questa Serie A ha arbitrato 1 gara: 0 rigori concessi, 2 ammonizioni e nessun rosso, con 25 falli fischiati e 4 fuorigioco. Esordiente in categoria, profilo incline al dialogo e alla gestione del ritmo più che al cartellino facile.
Statistiche interessanti
Sfida con tanti incroci storici e motivazioni forti. La Roma arriva in striscia positiva e con una difesa da Champions, micidiale sulle palle inattive e capace di trovare gol pesanti da Mancini e dalle giocate di Dybala. Il Verona, nonostante un’annata complicata, al Bentegodi ha spesso messo in difficoltà i giallorossi e potrebbe puntare su fisicità, densità centrale e ripartenze rapide di Bowie. Gli scaligeri cercano l’impresa per riaccendere l’orgoglio davanti al proprio pubblico, mentre i capitolini inseguono l’allungo decisivo per blindare l’Europa che conta. Attenzione ai piazzati: da una parte la solidità aerea giallorossa, dall’altra la necessità del Verona di capitalizzare ogni situazione da fermo.
- La Roma viene da due vittorie di fila senza subire gol contro il Verona; può infilare il terzo clean sheet consecutivo come non accade dal triennio 1986-1989.
- Al Bentegodi il Verona ha vinto quattro delle ultime cinque sfide con la Roma: chance per il terzo acuto casalingo di fila come ai tempi di Bagnoli.
- Con 21 punti, questa rischia di essere la seconda peggior stagione scaligera a punti in A (a 3 per vittoria), peggio solo il 1978/79.
- Il Verona non segna da cinque gare interne: a secco per la sesta volta di fila in casa sarebbe primato negativo storico.
- La Roma può tornare in Champions League per la prima volta dal 2017/18 e superare quota 70 punti come allora.
- Giallorossi in volo: quattro successi di fila; l’ultimo filotto da 5 risale a febbraio-marzo 2025.
- Piazzati chiave: la Roma è tra le migliori per percentuale di reti su corner (13 gol da angolo, al top con le big).
- Bowie ha firmato le ultime quattro reti del Verona: mira il quinto centro consecutivo “di squadra”, impresa per pochi nella storia scaligera.
- Mancini ha già segnato 4 volte: 16 dei suoi 22 gol in A sono di testa, percentuale record tra i difensori-prolifici dell’era a 20 squadre.
- Dybala è reduce da due assist in due gare: cerca il terzo match di fila a partecipazione attiva dopo il tris del 2023.
Le statistiche stagionali di Verona e Roma
Numeri in netto contrasto: la Roma produce e finalizza di più (57 gol, conversione 16.19%) con maggior possesso (55.7%) e 17 clean sheet; il Verona fatica a creare (25 reti, conversione 8.36%), tiene meno il pallone (40.3%) e ha concesso 59 gol. La squadra di Svilar difende meglio (31 subiti) e concede meno conclusioni rispetto agli scaligeri, che dovranno capitalizzare transizioni e piazzati per restare in partita.
Focus sui singoli: nel Verona il miglior marcatore è Orban (7), con Giovane miglior assistman (4). Più ammoniti: Gagliardini (10). Rossi: Orban, Suslov (1). Tra i pali, Montipò a 5 clean sheet. Nella Roma guida Malen (13) davanti; assist al top per Dybala, Pisilli e Rensch (4). Più gialli: Mancini, Hermoso (9). Rosso: Çelik (1). Svilar è a quota 17 gare senza gol subiti.
|Verona
|Roma
|Partite giocate
|37
|37
|Vittorie
|3
|22
|Pareggi
|12
|4
|Sconfitte
|22
|11
|Gol fatti
|25
|57
|Gol subiti
|59
|31
|Possesso palla (%)
|40.3
|55.7
|Tiri totali
|299
|352
|Tiri nello specchio
|138
|171
|Precisione tiro (%)
|46.15
|48.58
|Clean sheet
|6
|17
|Cartellini gialli
|82
|65
|Cartellini rossi
|4
|3
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Verona-Roma e a che ora?
-
Domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Verona-Roma?
-
Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
- Chi è l’arbitro di Verona-Roma?
-
Arbitra Mario Perri, assistenti Rossi M. e Laudato; IV uomo Feliciani; VAR Meraviglia, AVAR Maggioni.
- Dove vedere Verona-Roma in TV/streaming?
-
In diretta su DAZN.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.