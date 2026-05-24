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CALCIO SERIE A

Verona-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Verona-Roma di Serie A 2025-26, 38a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Redazione

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VeronaRoma chiude la 38a di Serie A 2025-26: si gioca domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 al Marcantonio Bentegodi di Verona. Testa-coda con sapore di scontro salvezza: gli scaligeri sono 19° con 21 punti in 37 gare (3V, 12N, 22P; 25 gol fatti, 59 subiti), i giallorossi sono 4° a quota 70 (22V, 4N, 11P; 57 reti segnate, 31 incassate). Per il Verona ultimo assalto alla permanenza, la Roma punta a blindare l’Europa che conta.


Probabili formazioni di Verona-Roma

Verso il fischio d’inizio, il Verona dovrebbe confermare il 3-5-2: senza lo squalificato Gagliardini e gli indisponibili, spazio in mezzo a Lovric e Akpa Akpro, con Bernede a dare gamba e copertura. Sulle corsie, a destra potrebbe agire Belghali, a sinistra Frese. Davanti, si va verso SuslovBowie, ma resta l’opzione Sarr a gara in corso. La Roma (3-4-2-1) dovrebbe ripartire da Svilar e dal terzetto GhilardiManciniHermoso; a tutta fascia probabili Çelik e Rensch. In mediana, regia muscolare con Cristante e Koné. Sulla trequarti Dybala e Pisilli a supporto di Malen. Out per infortunio Pellegrini, Ndicka e Ferguson, squalificato Wesley. Qualche ballottaggio aperto, ma l’ossatura sembra tracciata.

  • Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov, Bowie.
  • Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Rensch; Dybala, Pisilli; Malen.

Gli indisponibili di Verona-Roma

Il Verona arriva con una lista pesante: oltre allo squalificato Gagliardini, fuori Serdar (stop lungo) e problemi fisici per Oyegoke e Mosquera. Nella Roma, emergenza gestibile: restano ai box Pellegrini, Ndicka e Ferguson, mentre Wesley è squalificato. Rotazioni e panchina lunga potrebbero pesare soprattutto nella ripresa.

  • Verona: Serdar (infortunio al legamento crociato), Oyegoke (infortunio alla caviglia), Mosquera (infortunio al ginocchio); Gagliardini (squalifica per somma di ammonizioni).
  • Roma: Pellegrini (infortunio alla coscia), Ndicka (infortunio al bicipite femorale), Ferguson (infortunio alla caviglia); Wesley (squalifica per espulsione).

Le ultime partite giocate

Momento di forma opposto: il Verona fatica a capitalizzare e segna col contagocce, mentre la Roma arriva lanciatissima dopo un filotto da alta classifica. La solidità giallorossa e le ripartenze potrebbero indirizzare il match, ma il Bentegodi resta campo storicamente ostico per i capitolini.

Verona ko x x ko x
Roma x ok ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato: Verona 3 punti; Roma 13 punti.

  • Verona

Verona–Milan 0-1; Verona–Lecce 0-0; Juventus–Verona 1-1; Verona–Como 0-1; Inter–Verona 1-1.

  • Roma

Roma–Atalanta 1-1; Bologna–Roma 0-2; Roma–Fiorentina 4-0; Parma–Roma 2-3; Roma–Lazio 2-0.

L’arbitro di Verona-Roma

Dirige Mario Perri, assistenti Rossi M. e Laudato; IV Feliciani; VAR Meraviglia, AVAR Maggioni. In questa Serie A ha arbitrato 1 gara: 0 rigori concessi, 2 ammonizioni e nessun rosso, con 25 falli fischiati e 4 fuorigioco. Esordiente in categoria, profilo incline al dialogo e alla gestione del ritmo più che al cartellino facile.

Statistiche interessanti

Sfida con tanti incroci storici e motivazioni forti. La Roma arriva in striscia positiva e con una difesa da Champions, micidiale sulle palle inattive e capace di trovare gol pesanti da Mancini e dalle giocate di Dybala. Il Verona, nonostante un’annata complicata, al Bentegodi ha spesso messo in difficoltà i giallorossi e potrebbe puntare su fisicità, densità centrale e ripartenze rapide di Bowie. Gli scaligeri cercano l’impresa per riaccendere l’orgoglio davanti al proprio pubblico, mentre i capitolini inseguono l’allungo decisivo per blindare l’Europa che conta. Attenzione ai piazzati: da una parte la solidità aerea giallorossa, dall’altra la necessità del Verona di capitalizzare ogni situazione da fermo.

  • La Roma viene da due vittorie di fila senza subire gol contro il Verona; può infilare il terzo clean sheet consecutivo come non accade dal triennio 1986-1989.
  • Al Bentegodi il Verona ha vinto quattro delle ultime cinque sfide con la Roma: chance per il terzo acuto casalingo di fila come ai tempi di Bagnoli.
  • Con 21 punti, questa rischia di essere la seconda peggior stagione scaligera a punti in A (a 3 per vittoria), peggio solo il 1978/79.
  • Il Verona non segna da cinque gare interne: a secco per la sesta volta di fila in casa sarebbe primato negativo storico.
  • La Roma può tornare in Champions League per la prima volta dal 2017/18 e superare quota 70 punti come allora.
  • Giallorossi in volo: quattro successi di fila; l’ultimo filotto da 5 risale a febbraio-marzo 2025.
  • Piazzati chiave: la Roma è tra le migliori per percentuale di reti su corner (13 gol da angolo, al top con le big).
  • Bowie ha firmato le ultime quattro reti del Verona: mira il quinto centro consecutivo “di squadra”, impresa per pochi nella storia scaligera.
  • Mancini ha già segnato 4 volte: 16 dei suoi 22 gol in A sono di testa, percentuale record tra i difensori-prolifici dell’era a 20 squadre.
  • Dybala è reduce da due assist in due gare: cerca il terzo match di fila a partecipazione attiva dopo il tris del 2023.

Le statistiche stagionali di Verona e Roma

Numeri in netto contrasto: la Roma produce e finalizza di più (57 gol, conversione 16.19%) con maggior possesso (55.7%) e 17 clean sheet; il Verona fatica a creare (25 reti, conversione 8.36%), tiene meno il pallone (40.3%) e ha concesso 59 gol. La squadra di Svilar difende meglio (31 subiti) e concede meno conclusioni rispetto agli scaligeri, che dovranno capitalizzare transizioni e piazzati per restare in partita.

Focus sui singoli: nel Verona il miglior marcatore è Orban (7), con Giovane miglior assistman (4). Più ammoniti: Gagliardini (10). Rossi: Orban, Suslov (1). Tra i pali, Montipò a 5 clean sheet. Nella Roma guida Malen (13) davanti; assist al top per Dybala, Pisilli e Rensch (4). Più gialli: Mancini, Hermoso (9). Rosso: Çelik (1). Svilar è a quota 17 gare senza gol subiti.

Verona Roma
Partite giocate 37 37
Vittorie 3 22
Pareggi 12 4
Sconfitte 22 11
Gol fatti 25 57
Gol subiti 59 31
Possesso palla (%) 40.3 55.7
Tiri totali 299 352
Tiri nello specchio 138 171
Precisione tiro (%) 46.15 48.58
Clean sheet 6 17
Cartellini gialli 82 65
Cartellini rossi 4 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Verona-Roma e a che ora?

Domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Verona-Roma?

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Chi è l’arbitro di Verona-Roma?

Arbitra Mario Perri, assistenti Rossi M. e Laudato; IV uomo Feliciani; VAR Meraviglia, AVAR Maggioni.

Dove vedere Verona-Roma in TV/streaming?

In diretta su DAZN.

Verona-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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