Verona-Sassuolo, moviola: arbitro nel pallone, vede tre rigori ma ce n’era uno solo, cosa ha deciso il Var, la rabbia di Zanetti

La prova dell’arbitro Fourneau al Bentegodi nell'anticipo di serie A analizzata al microscopio, il fischietto romano ha ammonito quattro giocatori

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Verona-Sassuolo, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera oltre 50 gare e nel finale di stagione è apparso in ripresa. Ultima direzione di gara Lecce-Bologna. Vediamo come se l’è cavata al Bentegodi il fischietto romano.

I precedenti di Fourneau con Verona e Sassuolo

Sette erano i precedenti con l’Hellas che col fischietto romano ne avevano vinte 2, pareggiate 4 e persa una. Negli 8 incroci il Sassuolo ne aveva vinte 5, pareggiate 2 e persa una.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Rigattieri con Marchetti IV uomo, Maggioni al Var e Maresca all’Avar l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Serdar, Cheddira, Muric, Belghali.

Verona-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 15′ è già polemica, viene fischiato un rigore al Verona per un presunto fallo di mani di Volpato ma c’è Muric a terra. IL’arbitro viene richiamato dal VAR all’on field review e vede un f allo di Unai Nunez su Muric in uscita: punito il braccio sul volto del difensore sul portiere, revocato il calcio di rigore agli scaligeri. Al 35′ ammonito per proteste l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso.

Al 44′ Serdar viene ammonito per una trattenuta di maglia. Al 47′ mentre si stava scaldando a bordo campo Cheddira viene ammonito per essere entrato a dare un’indicazione a un suo compagno di squadra.

Al 48′ brutta entrata su Idzes da parte Bernede che prende il pallone ma poi coi tacchetti va a colpire la caviglia del difensore. Viene chiesta l’espulsione, ci poteva stare il giallo.Al 60′ fischiato un rigore a favore del Sassuolo per una scivolata di Nelsson sul neo-entrato Thorstvedt, ma al Var verificano che l’intervento era appena fuori area e quindi la decisione viene trasformata in un calcio di punizione dal limite.

Al 69′ Fadera viene tamponato da Serdar: l’arbitro non ha dubbi e assegna il rigore. Pinamonti tira centrale: Montipò respinge ma la palla torna nella disponibilità di Pinamonti che controlla e poi supera il portiere. Al 75′ Muric viene ammonito per perdita di tempo. All’88’ Orban cade in area e chiede il rigore dopo un contrasto aereo con Muharemovic, che svetta di testa prendendo il pallone: l’arbitro fischia un calcio di punizione a favore del difensore del Sassuolo. Al 91′ giallo per Belghali che sgambetta Thorstved. Dopo il recupero Verona-Sassuolo finisce 0-1.

La rabbia del tecnico Zanetti

Deluso e arrabbiato a fine gara il tecnico dell’Hellas Zanetti: “Siamo delusi e arrabbiati, c’è un sentimento negativo all’interno del gruppo perché per l’ennesima volta non riusciamo a portare a casa un risultato pur avendo tirato tre volte in più del Sassuolo. Non c’è stata uniformità di giudizio, ci hanno tolto un calcio di rigore per una carica su un portiere che si era tranquillamente rialzato. Per un mezzo episodio, invece, è stato dato un rigore a loro”.