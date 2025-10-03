Verona-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Dove vedere Verona-Sassuolo di Serie A 2025-26, 6a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Verona–Sassuolo accende la 6a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona venerdì 3 ottobre 2025 alle 20.45. I gialloblù sono diciassettesimi in classifica a quota 3 in seguito a 3 pareggi e 2 sconfitte, 2 gol segnati e 8 subiti. Gli emiliani hanno 2 vittorie e 3 sconfitte, 7 reti fatte e 8 incassate: sono tredicesimi a quota 6. Scontro diretto pesante in chiave corsa salvezza e fiducia.

Probabili formazioni di Verona-Sassuolo

Il Verona dovrebbe ripartire dal 3-5-2: davanti a Montipò il terzetto compatto con Núñez, Nelsson e Frese; sulle corsie si va verso la coppia Belghali e Bradaric. In mezzo, regia e muscoli con Serdar, Akpa Akpro e Bernede, mentre in attacco l’opzione più probabile resta il tandem Giovane–Orban. Le assenze di Harroui e Suslov pesano nelle rotazioni, con Oyegoke, Mosquera e Valentini non al meglio.

Il Sassuolo dovrebbe confermare il 4-3-3: in porta Muric, linea con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig; in mediana Matic in cabina con Vranckx e Kone. Davanti, tridente di qualità con Berardi, Pinamonti e Laurienté. Possibile alternativa Boloca per equilibrio, Coulibaly per spinta a destra e Cheddira come cambio offensivo; nel Verona chance per Al Musrati in corsa e carta Bella-Kotchap dietro.

Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Gli indisponibili di Verona-Sassuolo

Verona – Infortunati: Harroui (infortunio alla coscia), Oyegoke (infortunio al piede), Mosquera (appendicite), Suslov (lesione del legamento crociato anteriore), Valentini (problema al flessore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Harroui (infortunio alla coscia), Oyegoke (infortunio al piede), Mosquera (appendicite), Suslov (lesione del legamento crociato anteriore), Valentini (problema al flessore). Squalificati: nessuno. Sassuolo – Infortunati: Paz (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Verona in serie di pareggi, Sassuolo a strappi tra colpi interni e problemi in trasferta.

Verona x ko x x ko Sassuolo ko ko ok ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Verona ha raccolto 3 punti, il Sassuolo 6. Dettaglio:

Verona

Udinese-Verona 1-1; Lazio-Verona 4-0; Verona-Cremonese 0-0; Verona-Juventus 1-1; Roma-Verona 2-0.

Sassuolo

Sassuolo-Napoli 0-2; Cremonese-Sassuolo 3-2; Sassuolo-Lazio 1-0; Inter-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Udinese 3-1.

L’arbitro di Verona-Sassuolo

Dirige Francesco Fourneau (Roma). Assistenti Imperiale – Regattieri; IV Marchetti; VAR Maggioni; AVAR Maresca. Nel 2025/26 Fourneau ha arbitrato 2 gare: 1 rigore assegnato, 10 ammonizioni e nessun rosso, con 59 falli fischiati e 8 fuorigioco complessivi: metro severo ma lineare, attenzione ai contatti in mezzo.

Informazioni interessanti

Il Verona ha rialzato la testa contro il Sassuolo nelle ultime stagioni, soprattutto al Bentegodi, dove i gialloblù hanno trasformato il fattore campo in scudo. Gli emiliani, però, sembrano aver ritrovato slancio tra le mura amiche e cercano il cambio di passo lontano da casa, dove la striscia negativa pesa.

Spiccano i numeri di Orban, tra i più produttivi per frequenza di tiro, e l’ennesima caccia al gol di Berardi, vicino a un traguardo storico con i neroverdi. Sul piano tecnico, l’accuratezza di passaggio del Sassuolo potrebbe incidere sul possesso, mentre il Verona punterà su compattezza e ripartenze. In palio non c’è solo la classifica: c’è la fiducia da consolidare in una fase che può indirizzare l’inizio di stagione.

Il Verona ha vinto tre delle ultime cinque sfide di A contro il Sassuolo , dopo una lunga astinenza nei precedenti incroci.

ha vinto tre delle ultime cinque sfide di A contro il , dopo una lunga astinenza nei precedenti incroci. Al Bentegodi i gialloblù arrivano da due successi di fila con i neroverdi e puntano a calare il tris per la prima volta in A.

i gialloblù arrivano da due successi di fila con i neroverdi e puntano a calare il tris per la prima volta in A. Il Verona ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 14 di campionato: avvio cauto, con tanti pareggi e pochi gol.

ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 14 di campionato: avvio cauto, con tanti pareggi e pochi gol. Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre in A: segnali di crescita dopo mesi complicati.

ha vinto due delle ultime tre in A: segnali di crescita dopo mesi complicati. Fuori casa il Sassuolo non vince da 15 trasferte: la maledizione esterna va spezzata.

non vince da 15 trasferte: la maledizione esterna va spezzata. Contropiede protagonista: 9 per il Sassuolo (già a segno) e 8 per il Verona , tra le migliori del torneo nelle ripartenze.

(già a segno) e 8 per il , tra le migliori del torneo nelle ripartenze. Il Verona ha la percentuale di passaggi riusciti più bassa della A (74%), il Sassuolo viaggia all’83%: possesso in chiave neroverde.

ha la percentuale di passaggi riusciti più bassa della A (74%), il viaggia all’83%: possesso in chiave neroverde. Orban tira con frequenza da top dei cinque campionati: una conclusione ogni 15 minuti giocati.

tira con frequenza da top dei cinque campionati: una conclusione ogni 15 minuti giocati. Berardi è a un passo dal gol numero 150 con il Sassuolo: traguardo da bandiera, nel solco dei grandi bomber di club.

Le statistiche stagionali di Verona e Sassuolo

Poche reti e difese sotto esame: entrambe hanno incassato 8 gol in 5 partite (1,6 di media). Il Sassuolo tiene di più il pallone (43,9% contro 37,0%) e conclude con maggiore precisione (58,3% tiri nello specchio contro 44,2% del Verona), ma i gialloblù non rinunciano alla verticalità. Una clean sheet a testa e cartellini in linea: partita che potrebbe decidersi nei dettagli, tra transizioni e piazzati.

Verona Sassuolo Partite giocate 5 5 Vittorie 0 2 Pareggi 3 0 Sconfitte 2 3 Gol segnati 2 7 Gol subiti 8 8 Media gol subiti/partita 1,6 1,6 Possesso palla (%) 37,0 43,9 Tiri nello specchio 23 21 Precisione tiri (%) 44,2 58,3 Cartellini gialli 11 10 Clean sheet 1 1

Dove vedere Verona-Sassuolo in tv o in streaming

• Partita: Verona-Sassuolo

• Data: venerdì 3 ottobre 2025

• Orario: 20:45

• TV/Streaming: DAZN, Sky Sport Calcio

• Luogo: Verona

• Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi

Verona–Sassuolo è trasmessa in diretta da DAZN e da Sky Sport Calcio.

FAQ Quando e a che ora si gioca Verona-Sassuolo? Verona-Sassuolo si gioca venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Verona-Sassuolo? La partita si disputa allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Chi trasmette Verona-Sassuolo in TV e streaming? La gara è in diretta su DAZN e su Sky Sport Calcio. Chi è l’arbitro di Verona-Sassuolo? L’arbitro è Francesco Fourneau, assistenti Imperiale e Regattieri, IV Marchetti, VAR Maggioni, AVAR Maresca.