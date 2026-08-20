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CALCIO SERIE A

Claudio Ranieri non è stato il primo a compiere il miracolo: era già successo 40 anni fa. Storia del “Leicester italiano” di Osvaldo Bagnoli

La grandiosa cavalcata del Verona allenato da Osvaldo Bagnoli, che stupì tutti nella stagione 1984/1985

2 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

La Serie A 1984/1985 era qualcosa di totalmente diverso dal campionato a cui siamo abituati oggi. La sentenza Bosman non era nemmeno nell’aria e quindi le italiane avevano un massimo di due stranieri per rosa. Le big acquistavano i grandi campioni esteri dell’epoca, ma ciò lasciava spazio anche alle medio/piccole per fare grandi colpi.

Trovare una favorita ai nastri di partenza era qualcosa di sostanzialmente impossibile, per quanto due squadre partissero favorite: la Juventus, vincente tre volte nei precedenti 4 anni, e la Roma, scudettata nella stagione 1982/1983 oltre che vincitrice di due coppe italia e finalista di Coppa Campioni nel maggio precedente. Ma c’era anche un’altra squadra pronta a stupire tutti: il miracoloso Verona di Osvaldo Bagnoli.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia della clamorosa vittoria dello scudetto del Verona nella stagione 1984/1985.

E voi ve la ricordavate? Avete vissuto quegli incredibili momenti in diretta?

Claudio Ranieri non è stato il primo a compiere il miracolo: era già successo 40 anni fa. Storia del “Leicester italiano” di Osvaldo Bagnoli Getty

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