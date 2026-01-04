Verona-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Verona-Torino di Serie A 2025-26, 18a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Verona–Torino vale pesante in coda alla 18a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:00. Gli scaligeri sono 18° con 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte; 13 gol fatti, 25 subiti), i granata sono 13° a quota 20 (5 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 17 gol segnati, 28 incassati). È uno scontro salvezza per il Verona e banco di prova per un Torino in cerca di continuità.

Probabili formazioni

Al Bentegodi si profila una gara bloccata: il Verona dovrebbe confermare il 3-5-1-1 con Montipò a protezione dei pali e terzetto che potrebbe vedere Núñez sul centro-destra, Nelsson in regia e Bella‑Kotchap a sinistra. Sulle corsie si va verso Oyegoke e Bradarić, in mezzo Niasse, Al Musrati e Bernede per equilibrio e gamba; davanti Giovane a supporto di Mosquera, con opzioni Orban e Sarr in caso di bisogno. Le assenze di Akpa Akpro e Suslov restringono le rotazioni, ma Gagliardini e Serdar restano alternative. Il Torino dovrebbe ripartire dal 3-4-1-2: dietro possibile linea Tamèze–Maripán–Ismajli, quinti Lazaro e Biraghi, interni Gineitis–Asllani, rifinitore Vlašić per Simeone e Adams. Gli stop di Schuurs e Pedersen pesano; non è escluso l’impiego di Zapata, Ngonge o Aboukhlal a gara in corso. Nessuno squalificato di rilievo segnalato.

Verona (3-5-1-1): Montipò ; Núñez – Nelsson – Bella-Kotchap ; Oyegoke – Niasse – Al Musrati – Bernede – Bradarić ; Giovane ; Mosquera .

Torino (3-4-1-2): Paleari; Tamèze – Maripán – Ismajli; Lazaro – Gineitis – Asllani – Biraghi; Vlašić; Simeone – Adams.

Gli indisponibili

Capitolo assenze: il Verona paga dazio in mediana, con qualità e centimetri ai box; ciò potrebbe indirizzare le scelte sugli equilibri centrali. Il Torino rinuncia a pedine chiave dietro e in corsia: infermeria che obbliga a soluzioni conservative e a gestire i cambi con prudenza, mentre qualche recupero resta da valutare nei prossimi giorni.

Verona : Akpa Akpro (infortunio alla caviglia), Suslov (lesione del legamento crociato).

Torino: Schuurs (lesione del legamento crociato), Ilic (problema alla schiena), Pedersen (infortunio al ginocchio), Savva (infortunio al ginocchio), Njie (malattia).

Le ultime partite giocate

Momento a strappi per entrambe: il Verona ha alternato colpi pesanti a stop dolorosi (2 successi e 3 ko nelle ultime cinque), il Torino ha seguito un andamento simile (2 vittorie, 3 sconfitte). Equilibrio e dettagli faranno la differenza.

Verona ko ko ok ok ko Torino ko ko ok ok ko

Verona

Verona-Parma 1-2; Genoa-Verona 2-1; Verona-Atalanta 3-1; Fiorentina-Verona 1-2; Milan-Verona 3-0.

Torino

Lecce-Torino 2-1; Torino-Milan 2-3; Torino-Cremonese 1-0; Sassuolo-Torino 0-1; Torino-Cagliari 1-2.

L’arbitro di Verona-Torino

Dirige Antonio Rapuano di Rimini. In questa Serie A 2025/26 ha arbitrato 2 gare, fischiando 1 rigore, 11 ammonizioni e nessuna espulsione. Squadra arbitrale: assistenti Fontemurato – Monaco, IV Di Marco, VAR Maggioni, AVAR Pezzuto.

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: FONTEMURATO – MONACO

IV: DI MARCO

VAR: MAGGIONI

AVAR: PEZZUTO

Informazioni interessanti sul match

La tradizione recente sorride al Torino, spesso solido contro il Verona e particolarmente a suo agio al Bentegodi. Gli scaligeri, però, arrivano da un segnale forte in casa e puntano a sfruttare ritmo e attacchi diretti: non a caso, sono tra le squadre che più pungono in contropiede, come gli stessi granata. La sfida si annuncia intensa anche sul piano fisico: il Verona è tra le formazioni più aggressive in Serie A per numero di falli, mentre i granata hanno trovato in Vlasic il trascinatore dell’ultimo periodo. Sarà partita di dettagli: seconde palle, transizioni, piazzati. La statistica del nuovo anno racconta inoltre di un Torino spesso positivo all’esordio solare, ma i gialloblù davanti al proprio pubblico vogliono invertire il trend con i granata.

Il Torino è rimasto imbattuto in 16 delle ultime 17 sfide di Serie A con l' Hellas Verona (6V, 10N): unico ko nel 2018.

Il Verona ha pareggiato più volte con il Torino che con chiunque altro in A: 27 su 62 incroci.

Granata micidiali al Bentegodi: quattro vittorie esterne di fila contro l' Hellas , loro miglior striscia aperta fuori casa nella competizione.

, loro miglior striscia aperta fuori casa nella competizione. Gli scaligeri hanno vinto l’ultima al Bentegodi: cercano il bis interno per la prima volta dell’era Zanetti.

Il Torino ha appena vinto a Sassuolo e punta a due successi esterni consecutivi per la prima volta dalla scorsa estate.

Esordi d'anno favorevoli ai granata: imbattuti nelle ultime sei "prime" del nuovo anno (4V, 2N).

Contropiede protagonista: nel torneo sono le due squadre che ne sfruttano di più e hanno segnato 4 reti ciascuna in transizione.

A livello di agonismo: Verona squadra con più falli commessi; subisce anche meno falli di tutti in questa Serie A.

squadra con più falli commessi; subisce anche meno falli di tutti in questa Serie A. Forma super di Vlasic: da inizio novembre ha partecipato a 7 gol (5 reti, 2 assist), tra i migliori dell’intero campionato.

Le statistiche stagionali di Verona e Torino

Numeri a confronto: possesso palla medio Verona 39,6% contro Torino 43,6%; tiri nello specchio 72 a 78; precisione al tiro 50,7% contro 52,35%. Clean sheet: 3 per Montipò finora, 7 totali granata (4 Paleari, 3 Israel). PPDA: 12,2 Verona vs 14,8 Torino. Il Torino segna di più (17-13) ma concede in misura simile (28-25).

Marcatori: Orban è il top gialloblù (4), poi Giovane (3) e Serdar (2). Nei granata guida Vlasic (5), quindi Simeone (4) e Adams (3). Assist: Giovane (4) per il Verona, Vlasic (2) nel Torino. Ammoniti: nel Verona spiccano Belghali, Frese e Gagliardini (5); nel Torino più sanzionati Casadei e Vlasic (4 e 3). Espulsioni: dato non disponibile.

Verona Torino Partite giocate 16 17 Vittorie-Pareggi-Sconfitte 2-6-8 5-5-7 Gol fatti 13 17 Gol subiti 25 28 Possesso palla (%) 39,6 43,6 Tiri nello specchio 72 78 Precisione tiri (%) 50,7 52,35 Clean sheet 3 7 Capocannoniere Orban 4 Vlasic 5 Miglior assistman Giovane 4 Vlasic 2 Ammonizioni totali 43 30 PPDA 12,2 14,8

FAQ Quando e a che ora si gioca Verona-Torino? Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Verona-Torino? Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Chi è l’arbitro di Verona-Torino? Arbitra Antonio Rapuano (assistenti Fontemurato–Monaco; IV Di Marco; VAR Maggioni; AVAR Pezzuto).