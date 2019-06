Verona, ufficiale Amir Rrahmani

Primo acquisto in casa della neopromossa in serie A Hellas Verona del neo allenatore Juric, ex Genoa e Crotone. La società del presidente Setti comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il calciatore Amir Rrahmani dalla società GNK Dinamo Zagabria. Il difensore ha sottoscritto un contratto dal 1° luglio al 30 giugno 2023.

Nato a Pristina nel 1994, a livello di Club, dopo gli esordi con il KF Drenica, può vantare esperienze di rilievo con il FK Partizani Tirana, nel massimo campionato albanese, e soprattutto con il GNK Dinamo Zagabria, con cui ha anche esordito in UEFA Europa League. Gioca stabilmente nella giovane Nazionale Kosovara, della quale ha anche indossato la fascia di capitano.

La società ha comunicato le date del ritiro precampionato: per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento sarà a Primiero San Martino di Castrozza dal 10 al 21 luglio. Seguirà il secondo ritiro estivo in Austria dal 23 al 30 luglio a Feldkirchen an der Donau.

Nel frattempo sta è iniziata la campagna abbonamenti dell'Hellas Verona denominata “è tutta un'altra storiA”. Il Club gialloblù, per la prossima stagione, ha deciso di premiare la fedeltà dei tifosi che già un anno fa avevano scelto di abbonarsi, fissando per tutti i rinnovi un prezzo più basso rispetto a quello della Serie A 2017/18.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 10:19