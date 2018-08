Verona, ufficiale Santiago Colombatto

In vista della chiusura del calcio mercato alle ore 20 di stasera, venerdì 17 agosto, l'Hellas Verona ha piazzato un nuovo colpo come comunica la stessa società del presidente Maurizio Setti, l’Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione, le prestazioni sportive del centrocampista argentino Santiago Colombatto dal Cagliari in prestito, la scorsa stagione al Perugia. Il centrocampista, classe 1997, ha già svolto il primo allenamento con i compagni. Un altro ex Bari, intanto, è in procinto di arrivare: si tratta del brasiliano Empereur, lo scorso anno alla corte dell'allenatore gialloblù Fabio Grosso al Bari.

In uscita Fossati (Hajduk Spalato) e Souprayen (Auxerre). La squadra punta all'immediata risalita in serie A dopo il fallimentare campionato conclusosi con un'amara retrocessione. Con o senza Pazzini al centro dell'attacco gialloblù? I tifosi già sognano un duo offensivo Pazzini-Di Carmine, al presidente Setti l'ultima parola. Stasera alle ore 20 si saprà.

SPORTAL.IT | 17-08-2018 09:50