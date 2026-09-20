Verona-Vicenza 20 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 5ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Verona-Vicenza: forma recente, arbitro, dati squadra e protagonisti.

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Verona e Vicenza si affrontano al Marc’Antonio Bentegodi di Verona nel weekend della 5ª giornata di Serie B 2026-27: un derby veneto dal sapore storico e punti pesanti per la classifica. Gli scaligeri sono 13° con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte; 8 gol segnati, 6 subiti), i biancorossi 12° a quota 5 (1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta; 6 gol fatti, 8 incassati). Sfida di metà classifica ma ad alta tensione: Verona cerca risposte dopo un avvio altalenante, Vicenza vuole continuità. Calcio d’inizio in orario che sarà ufficializzato dalla Lega.

Le ultime partite giocate

Il recente percorso racconta un Verona a corrente alternata, capace di una goleada in casa ma reduce da uno stop esterno, mentre il Vicenza ha ritrovato fiducia con un successo al Menti e due pari utili, pur pagando dazio in trasferta. Equilibrio e dettagli sui piazzati possono pesare in un derby tradizionalmente tirato.

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Verona ko x ok ko Vicenza ok ko x x

Nelle ultime 4 gare il Verona ha raccolto 4 punti; il Vicenza ne ha totalizzati 5. Dettaglio dei risultati:

Verona : Verona-Ascoli 1-2; Calcio Padova-Verona 1-1; Verona-Arezzo 5-0; Benevento-Verona 3-1.

: Verona-Ascoli 1-2; Calcio Padova-Verona 1-1; Verona-Arezzo 5-0; Benevento-Verona 3-1. Vicenza: Vicenza-Catanzaro 3-2; Avellino-Vicenza 3-0; Virtus Entella-Vicenza 2-2; Vicenza-Juve Stabia 1-1.

L’arbitro di Verona-Vicenza

La direzione di gara è affidata ad Andrea Colombo di Como. Nella stagione in corso in Serie B ha arbitrato 1 partita, comminando 8 ammonizioni, senza espulsioni e senza rigori fischiati. Media cartellini elevata (8 a gara), con gestione severa dei contrasti e tolleranza minima sulle perdite di tempo. Al VAR Camplone, AVAR Meraviglia.

Arbitro : COLOMBO

: COLOMBO Assistenti : PERROTTI – PALERMO

: PERROTTI – PALERMO IV : COLLU

: COLLU VAR : CAMPLONE

: CAMPLONE AVAR: MERAVIGLIA

Statistiche interessanti

È di nuovo derby veneto: Verona e Vicenza tornano a incrociarsi al Bentegodi con un bagaglio di storia e numeri che promette scintille. Gli scaligeri hanno vinto il precedente più recente in B al Bentegodi e, negli ultimi confronti in categoria, hanno spesso tenuto in mano l’inerzia. Il Vicenza si presenta con un’arma ben chiara: i piazzati, che stanno pesando molto nel suo bottino di reti. Occhio alla vena lontano da casa di Amin Sarr, fin qui più letale in trasferta, e alla sicurezza tra i pali di Riccardo Gagno, che ha neutralizzato conclusioni sopra attese secondo i dati avanzati. La forma recente dice equilibrio: Verona con possesso e qualità nelle catene laterali, Vicenza concreto e verticale, bravo a sporcare il ritmo e colpire sulle palle inattive. In un derby spesso deciso dagli episodi, la disciplina (arbitro dal cartellino facile) e l’efficienza sui calci piazzati potrebbero diventare fattori determinanti. Anche la profondità delle rose, con cambi in grado di spostare l’inerzia nella ripresa, sarà un tema chiave.

Precedente recente: il Verona ha vinto l’ultimo derby di B al Bentegodi, 3-2, nel 2017.

ha vinto l’ultimo derby di B al Bentegodi, 3-2, nel 2017. Serie storica: solo un pari negli ultimi 16 incroci in B; bilancio favorevole ai gialloblù.

Vicenza in trasferta nei derby: 1 vittoria nelle ultime 6, cinque sconfitte nel parziale.

in trasferta nei derby: 1 vittoria nelle ultime 6, cinque sconfitte nel parziale. Palle inattive decisive: il Vicenza ha segnato 4 dei suoi 6 gol da fermo, 3 su corner.

ha segnato 4 dei suoi 6 gol da fermo, 3 su corner. Amin Sarr spietato lontano da casa: tutti i suoi recenti gol nei top campionati sono arrivati fuori.

spietato lontano da casa: tutti i suoi recenti gol nei top campionati sono arrivati fuori. Riccardo Gagno in evidenza: ha evitato più gol di quanti attesi dagli xG on target (delta -1,7).

in evidenza: ha evitato più gol di quanti attesi dagli xG on target (delta -1,7). Verona in altalena: due ko in quattro gare, ma grande spinta offensiva al Bentegodi.

Le statistiche stagionali di Verona e Vicenza

Possesso palla e qualità del fraseggio premiano il Verona (58,5% di possesso, 8 gol fatti e 6 subiti) contro un Vicenza più diretto (49,0%, 6 gol fatti e 8 incassati) ma estremamente pericoloso sui piazzati. Total shots simili (46 a 42), tiri nello specchio 22 a 19 per gli scaligeri. In fase difensiva il Verona concede meno (6 gol contro 8), con miglior percentuale nei duelli e nei tackle; il Vicenza risponde con volume di recuperi e un portiere performante nelle parate.

Protagonisti: per il Verona i migliori marcatori sono Samuele Mulattieri, Amin Sarr e Salvatore Cerbone (2 gol a testa); top assistman Domagoj Bradaric e Andréa Le Borgne (2 assist). Più ammoniti diffusi (diversi a quota 1), 1 clean sheet per Nicola Leali. Nel Vicenza guida i gol Silvio Merkaj (2), mentre a 1 assist troviamo Tommaso Corazza, Filippo Costa e lo stesso Merkaj; tra i cartellini spicca Merkaj con 2 gialli. Nessun clean sheet finora per Riccardo Gagno.

Verona Vicenza Partite giocate 4 4 Vittorie 1 1 Pareggi 1 2 Sconfitte 2 1 Gol segnati 8 6 Gol subiti 6 8 Possesso palla (%) 58,5 49,0 Tiri totali 46 42 Tiri nello specchio 22 19 Clean sheet portiere Leali 1 Gagno 0 Cartellini gialli (totale squadra) 9 9 Capocannoniere Mulattieri/Sarr/Cerbone 2 Merkaj 2 Top assistman Bradaric/Le Borgne 2 Corazza/Costa/Merkaj 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Verona-Vicenza? La partita è valida per la 5ª giornata della Serie B 2026-27 e si disputa nel weekend; l’orario ufficiale sarà comunicato dalla Lega B. Dove si gioca Verona-Vicenza? Allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. Chi è l’arbitro di Verona-Vicenza? L’arbitro designato è Andrea Colombo, con assistenti Perrotti e Palermo; IV Collu, VAR Camplone, AVAR Meraviglia.