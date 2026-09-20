Verona-Vicenza 20 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Verona e Vicenza si affrontano al Marc’Antonio Bentegodi di Verona nel weekend della 5ª giornata di Serie B 2026-27: un derby veneto dal sapore storico e punti pesanti per la classifica. Gli scaligeri sono 13° con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte; 8 gol segnati, 6 subiti), i biancorossi 12° a quota 5 (1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta; 6 gol fatti, 8 incassati). Sfida di metà classifica ma ad alta tensione: Verona cerca risposte dopo un avvio altalenante, Vicenza vuole continuità. Calcio d’inizio in orario che sarà ufficializzato dalla Lega.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Verona-Vicenza
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Verona e Vicenza
Le ultime partite giocate
Il recente percorso racconta un Verona a corrente alternata, capace di una goleada in casa ma reduce da uno stop esterno, mentre il Vicenza ha ritrovato fiducia con un successo al Menti e due pari utili, pur pagando dazio in trasferta. Equilibrio e dettagli sui piazzati possono pesare in un derby tradizionalmente tirato.
|Verona
|ko
|x
|ok
|ko
|Vicenza
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Nelle ultime 4 gare il Verona ha raccolto 4 punti; il Vicenza ne ha totalizzati 5. Dettaglio dei risultati:
- Verona: Verona-Ascoli 1-2; Calcio Padova-Verona 1-1; Verona-Arezzo 5-0; Benevento-Verona 3-1.
- Vicenza: Vicenza-Catanzaro 3-2; Avellino-Vicenza 3-0; Virtus Entella-Vicenza 2-2; Vicenza-Juve Stabia 1-1.
L’arbitro di Verona-Vicenza
La direzione di gara è affidata ad Andrea Colombo di Como. Nella stagione in corso in Serie B ha arbitrato 1 partita, comminando 8 ammonizioni, senza espulsioni e senza rigori fischiati. Media cartellini elevata (8 a gara), con gestione severa dei contrasti e tolleranza minima sulle perdite di tempo. Al VAR Camplone, AVAR Meraviglia.
- Arbitro: COLOMBO
- Assistenti: PERROTTI – PALERMO
- IV: COLLU
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: MERAVIGLIA
Statistiche interessanti
È di nuovo derby veneto: Verona e Vicenza tornano a incrociarsi al Bentegodi con un bagaglio di storia e numeri che promette scintille. Gli scaligeri hanno vinto il precedente più recente in B al Bentegodi e, negli ultimi confronti in categoria, hanno spesso tenuto in mano l’inerzia. Il Vicenza si presenta con un’arma ben chiara: i piazzati, che stanno pesando molto nel suo bottino di reti. Occhio alla vena lontano da casa di Amin Sarr, fin qui più letale in trasferta, e alla sicurezza tra i pali di Riccardo Gagno, che ha neutralizzato conclusioni sopra attese secondo i dati avanzati. La forma recente dice equilibrio: Verona con possesso e qualità nelle catene laterali, Vicenza concreto e verticale, bravo a sporcare il ritmo e colpire sulle palle inattive. In un derby spesso deciso dagli episodi, la disciplina (arbitro dal cartellino facile) e l’efficienza sui calci piazzati potrebbero diventare fattori determinanti. Anche la profondità delle rose, con cambi in grado di spostare l’inerzia nella ripresa, sarà un tema chiave.
- Precedente recente: il Verona ha vinto l’ultimo derby di B al Bentegodi, 3-2, nel 2017.
- Serie storica: solo un pari negli ultimi 16 incroci in B; bilancio favorevole ai gialloblù.
- Vicenza in trasferta nei derby: 1 vittoria nelle ultime 6, cinque sconfitte nel parziale.
- Palle inattive decisive: il Vicenza ha segnato 4 dei suoi 6 gol da fermo, 3 su corner.
- Amin Sarr spietato lontano da casa: tutti i suoi recenti gol nei top campionati sono arrivati fuori.
- Riccardo Gagno in evidenza: ha evitato più gol di quanti attesi dagli xG on target (delta -1,7).
- Verona in altalena: due ko in quattro gare, ma grande spinta offensiva al Bentegodi.
Le statistiche stagionali di Verona e Vicenza
Possesso palla e qualità del fraseggio premiano il Verona (58,5% di possesso, 8 gol fatti e 6 subiti) contro un Vicenza più diretto (49,0%, 6 gol fatti e 8 incassati) ma estremamente pericoloso sui piazzati. Total shots simili (46 a 42), tiri nello specchio 22 a 19 per gli scaligeri. In fase difensiva il Verona concede meno (6 gol contro 8), con miglior percentuale nei duelli e nei tackle; il Vicenza risponde con volume di recuperi e un portiere performante nelle parate.
Protagonisti: per il Verona i migliori marcatori sono Samuele Mulattieri, Amin Sarr e Salvatore Cerbone (2 gol a testa); top assistman Domagoj Bradaric e Andréa Le Borgne (2 assist). Più ammoniti diffusi (diversi a quota 1), 1 clean sheet per Nicola Leali. Nel Vicenza guida i gol Silvio Merkaj (2), mentre a 1 assist troviamo Tommaso Corazza, Filippo Costa e lo stesso Merkaj; tra i cartellini spicca Merkaj con 2 gialli. Nessun clean sheet finora per Riccardo Gagno.
|Verona
|Vicenza
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|2
|1
|Gol segnati
|8
|6
|Gol subiti
|6
|8
|Possesso palla (%)
|58,5
|49,0
|Tiri totali
|46
|42
|Tiri nello specchio
|22
|19
|Clean sheet portiere
|Leali 1
|Gagno 0
|Cartellini gialli (totale squadra)
|9
|9
|Capocannoniere
|Mulattieri/Sarr/Cerbone 2
|Merkaj 2
|Top assistman
|Bradaric/Le Borgne 2
|Corazza/Costa/Merkaj 1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Verona-Vicenza?
-
La partita è valida per la 5ª giornata della Serie B 2026-27 e si disputa nel weekend; l’orario ufficiale sarà comunicato dalla Lega B.
- Dove si gioca Verona-Vicenza?
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Allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona.
- Chi è l’arbitro di Verona-Vicenza?
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L’arbitro designato è Andrea Colombo, con assistenti Perrotti e Palermo; IV Collu, VAR Camplone, AVAR Meraviglia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.