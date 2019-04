Marco Verratti ha deciso di restare al Paris Saint Germain. In un'intervista a Telefoot il centrocampista pescarese, in scadenza nel 2021, ha annunciato la sua intenzione di restare a Parigi anche per i prossimi anni, chiudendo così alle sue pretendenti.

"Resterò al Paris Saint Germain. Se non succede nulla di strano e la società non vorrà liberarsi di me, sarò qui anche il prossimo anno". Verratti, da sette stagioni al Psg, è pronto a rinnovare fino al 2024.

SPORTAL.IT | 15-04-2019 14:13