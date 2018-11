Verratti: il comunicato del Psg

Il Paris Saint Germain ha rilasciato un comunicato sulla questione Marco Verratti, confermando quanto successo nella notte tra martedì e mercoledì e comunicando la sanzione a cui andrà incontro il pescarese.

Questa la nota: "Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, Marco Verratti è stato oggetto di un controllo di routine mentre era al volante della sua macchina, che ha riscontrato un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito per i conducenti neo patentati. Il giorno successivo, il calciatore si è scusato spontaneamente con l'allenatore e la direzione del Psg. In base alle norme applicabili ai contratti dei nostri giocatori, Marco Verratti perderà parte del suo stipendio mensile in base al codice etico che ricorda ai giocatori il comportamento esamplare che devono mantenere in tutte le circostanze".

SPORTAL.IT | 02-11-2018 16:55