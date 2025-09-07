Verso Juventus-Inter, la sorpresa di Chivu e la mossa di Tudor: il precedente di Parma

Chivu prepara sorprese per il big match: Mkhitaryan favorito in mediana, Akanji dal 1' dietro. Per Koopmeiners nuovo ruolo nello scacchiere di Tudor

Meno di una settimana al big match Juventus-Inter, ma come scenderanno in campo le due squadre rivali? Cristian Chivu sta pensando a una mediana in pieno “stile Inzaghi”. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il tecnico nerazzurro dovrebbe puntare sul trio Barella–Calhanoglu–Mkhitaryan. Anche il tecnico bianconero, Igor Tudor, è pronto a lanciare una novità in vista della gara di sabato 13 settembre ore 18:00. Le probabili formazioni.

Chivu, la scelta di Mkhitaryan contro la Juventus

Il vero punto di forza di Chivu è la continuità che Henrikh Mkhitaryan sta dando in allenamento ad Appiano durante questo periodo di sosta. Secondo le ultime indiscrezioni, questo aspetto sta infatti aumentando le chance di titolarità del centrocampista armeno a scapito di Sucic che sembrava già inamovibile.

Nel trio di centrocampo sembra che anche Calhanoglu vada verso la conferma. Per Chivu il centrocampista turco 31enne resta comunque l’uomo in grado di dare ordine e velocità alle giocate offensive.

Il colpo di scena dovrebbe però arrivare dietro. Nonostante abbia avuto pochi allenamenti con il gruppo, Akanji è in vantaggio su Bisseck per affiancare Acerbi e Bastoni nella retroguardia a tre.

Juventus: Koopmeiners in cerca di rilancio

Dall’altra parte, la Repubblica di Torino anticipa, invece, un possibile cambio di ruolo di Teun Koopmeiners. Dopo un anno difficile tra infortuni e cali di rendimento, il centrocampista olandese vuole rilanciarsi alla Juventus e riconquistare anche la maglia della Nazionale.

Per Igor Tudor, che nelle ultime gare l’ha sempre schierato come mediano di centrocampo, la sua evoluzione tattica potrà invece essere da mezzala: una possibile chiave per dare equilibrio al match contro l’Inter e maggiore sostegno anche in fase offensiva.

Il precedente tra Chivu e Tudor

Chivu e Tudor si sono già incrociati lo scorso aprile, quando il tecnico rumeno guidava il Parma. In quell’occasione i ducali superarono 1-0 la Juventus grazie al gol di Pellegrino.

Allora il Parma, che rischiava ancora la retrocessione, dovette giocare in maniera ‘accorta’ per colmare un divario tecnico evidente, ma Chivu dimostrò di saper leggere la partita e vincerla anche. È possibile che qualche accorgimento tattico di quella sfida venga riproposto anche a Torino.

