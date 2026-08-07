Verstappen via da Red Bull: Montoya svela la richiesta assurda di Max e lo avverte: “Sicuro Mercedes e McLaren siano meglio?”

Tra indiscrezioni, richieste milionarie e tensioni ai massimi livelli, il futuro di Max in Red Bull resta in bilico. Montoya svela il retroscena e lancia un monito.

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Estate a dir poco rovente a Milton Keynes, con i vertici di Red Bull in pressing costante su Max Verstappen. L’obiettivo è, ovviamente, provare a convincere il quattro volte campione del Mondo a non esercitare le clausole previste dal contratto che gli permetterebbero di liberarsi dalla scuderia in qualsiasi momento. Clausole che, dopo la prima metà di stagione, con la certezza matematica di non poter raggiungere nemmeno il secondo posto in classifica pilota, l’olandese può già esercitare. Una situazione su cui ha regalato dettagli significativi l’ex Williams e McLaren, Juan Pablo Montoya.

Red Bull e Max al bivio

Partiamo da due certezze. Uno: le clausole sul contratto di Verstappen ci sono. Due: Red Bull per convincere l’olandese a rispettare l’accordo fino al 2028 sarà chiamata a un investimento a dir poco importante. Investimento da capogiro e sul quale Max e la dirigenza del team hanno già detto la loro durante un incontro avvenuto prima del weekend del Gran Premio d’Austria.

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Verstappen spara alto

A rivelare i dettagli della trattativa è stato, nelle ultime ore, Juan Pablo Montoya. Come riportato da Formulapassion, il colombiano ha, infatti, spiegato a Betpack come “Red Bull abbia messo sul piatto 30 milioni per evitare il divorzio anticipato. Soldi a cui occorre ovviamente sommare i 50 milioni del contratto”. Offerta che Verstappen avrebbe prontamente rispedito al mittente con la richiesta a dir poco esorbitante di essere disposto a restare solo per “il doppio”, vale a dire 60+50 milioni.

Mateschitz jr pronto a licenziare Max

L’incontro a quel punto si è inevitabilmente concluso con un nulla di fatto, tratteggiando uno scenario che ben fotografa la situazione di incertezza e di frizione tra le parti in causa. I toni sarebbero stati esasperati a tal punto che Mark Mateschitz, figlio di Dietrich Mateschitz compianto fondatore di Red Bull, sarebbe anche stato sul punto di licenziare Max all’istante. Una decisione poi non presa, ma il punto di rottura definitivo non è mai stato così vicino.

L’avvertimento di Montoya

In caso di addio, secondo i rumors Verstappen potrebbe passare in Mercedes o in McLaren. Due scuderie che, per un motivo o per l’altro, secondo Montoya non rappresenterebbero per l’olandese la soluzione ideale: “Max secondo me può anche decidere che l’erba del vicino non è la più verde. In Red Bull è il re indiscusso e può fare quello vuole. Sicuri sia così anche in Mercedes, dove sarebbe costretto a condividere il box con Kimi Antonelli, pupillo di Toto Wolff, o in McLaren, dove c’è da fare i contri con Lando Norris, ‘figlioccio di Zak Brown?”.