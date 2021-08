Verstappen, altra frecciatina a Hamilton

Max Verstappen in un’intervista a Channel 4 F1 manda un’altra frecciata al rivale per il titolo Lewis Hamilton: “Scontrarsi con Lewis è stimolante, ma credo che se Norris o Russell avessero la stessa macchina, sarebbe lo stesso”, è la bordata del pilota olandese.

La stima per il pilota britannico è comunque sincera: “Hamilton è uno dei migliori piloti in F1 che ci siano mai stati e poter lottare contro di lui è bello e stimolante. Il pubblico lo esalta anche un po’, ma penso che sia davvero fantastico battagliare per il campionato in maniera così ravvicinata”.

OMNISPORT | 17-08-2021 19:48