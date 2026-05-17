Verstappen, beffa atroce alla 24 del Nurbugring: la sfortuna perseguita Max ma la Red Bull è avvisata

Vittoria sfumata per un soffio per Verstappen alla 24 ore del Nurbugring per colpa di un problema alla sua Mercedes, che lontano dalla F1 sembra però aver ritrovato la gioia di guidare

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Beffa atroce per Verstappen alla 24 ore del Nurburgring. A un passo dalla vittoria sulla Nordschleife, la Mercedes di Daniel Juncadella, Lucas Auer, Jules Gounon e Max è stata costretta al ritiro dopo il cedimento dell’albero di trasmissione. Continua così il periodo nero per l’olandese, che però lontano dalla F1 sembra aver ritrovato gioia di guidare.

Beffa atroce per Max e compagni alla 24 ore del Nurburgring

La sfortuna non sembra proprio voler abbandonare il fianco di Verstappen in questa stagione. Dopo le prime difficoltose gare nel Mondiale di F1 per Max è arrivata l’ennesima beffa atroce durante la 24 ore del Nurburgring. A un passo dalla vittoria dopo aver impressionato durante la notte tedesca, la Mercedes #3 è stata infatti costretta al ritiro per il cedimento dell’albero di trasmissione quando alla guida si trovava Juncadella.

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La frustrazione di Max

Un epilogo che ha ovviamente comportato parecchia frustrazione in Max, che espresso tutto il proprio dispiacere attraverso un post su Instagram: “Un finale davvero sfortunato e frustrante, ma queste cose possono succedere. Mi sono comunque divertito tanto insieme a Daniel Juncadella, Lucas Auer e Jules Gounon. Ringrazio il team e tutti quelli che sono venuti in pista per sostenerci”

A confermare il dispiacere di Verstappen è stato anche il suo compagno Juancadella, che ha evidenziato come nonostante tutti i successi ottenuti in carriera, Max ci tenesse molto alla 24 ore del Nurburgring: “Max è affranto come tutti noi. È arrivato qui senza paura di confrontarsi con i migliori della nostra categoria ed è stato eccellente”.

Max ritrova la gioia di guidare lontano dalla F1, Red Bull avvisata

A parte l’inevitabile dispiacere per la conclusione beffarda, a bordo della sua Mercedes e in seguito al termine della gara, Verstappen ha dato la sensazione di aver ritrovato quella gioia di guidare che ultimamente sembrava essergli venuta un po’ meno in F1 in seguito al cambio regolamento, tanto che in più occasioni l’olandese ha minacciato di lasciare il circus. Quello del Nurburgring può essere visto come una sorta di avviso alla Red Bull, che per non rischiare di perdere Max deve tornare il prima possibile competitiva, per permettere al quattro volte campione del mondo di tornare a essere competitivo e puntare alla vittoria del Mondiale, aspetto che sicuramente gli restituirebbe un po’ di gioia nel sedersi sul sedile della sua monoposto.