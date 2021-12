Verstappen beffa Hamilton, Wolff: "Sono preoccupato"

11-12-2021 17:30

Al termine delle qualifiche, Toto Wolff non si è nascosto: “Sono preoccupato in vista di domani visto che abbiamo avuto dei problemi nel portare nella giusta finestra di temperatura le gomme. Pensavamo che la pole-position fosse alla nostra portata, ma non è stato così“, ha raccontato il Team Principal della Mercedes.

Lewis Hamilton non è riuscito a conquistare la pole: “Oggi è 1-0 per loro perché hanno sfruttato al meglio il loro pacchetto e la scia di Perez a Verstappen è stata fondamentale per conquistare la p.1. Domani vincerà la gara chi riuscirà a sfruttare meglio le mescole a prescindere dalla tipologia. Abbiamo optato per un assetto scarico dal punto di vista aerodinamico, vediamo se domani questa scelta ci aiuterà nel recuperare posizioni“, ha concluso Wolff.

