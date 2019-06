Verstappen: "Butterei via i regolamenti"

Max Verstappen è tra quelli che non avrebbe inflitto nessuna penalità a Sebastian Vettel per quanto accaduto nel Gp del Canada. "Non mi piacciono tutte queste regole, addirittura io butterei via i regolamenti" dice l'olandese della Red Bull a Sky Sport.

"Le gare ruota a ruota in sicurezza è quello che tutti vogliono vedere e credo che Seb non meritasse la penalità. E' stato un suo errore ma non poteva nulla se non rientrare. Il danno era già fatto, aveva appena recuperato il controllo della sua macchina e rientrando aveva sicuramente dell'erba sotto le ruote che l'hanno fatto slittare e se non c'era spazio è perché su quella pista non ce n'è, ma c'è il muro in quel punto" spiega Verstappen. "È stato un vero peccato perché la penalità ha distrutto la gara da quel momento in avanti. E nemmeno per gli spettattori è stato bello. Potevano anche spegnere la tv perché così Hamilton aveva già vinto".

