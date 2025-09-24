Verstappen, debutto ufficiale con la Ferrari, ma nella GT3. E scalza le rosse nel duello con McLaren

Max Verstappen realizza il suo desiderio di debuttare in GT3 sul Nurburgring, e lo farà a bordo della Ferrari 296. E intanto aumenta la sua pressione nei confronti di McLaren: il consiglio di Villeneuve

Le strade di Max Verstappen e della Ferrari si incrociano in pista, ma non si tratta di un clamoroso approdo del fuoriclasse olandese nella scuderia di Maranello impegnata in F1. Almeno, non nel breve e medio periodo (anche Hamilton pareva un’ipotesi ormai decaduta, poi a quarant’anni il pluricampione del mondo è diventato un pilota del Cavallino. Verstappen con Red Bull ne avrà sino al 2028, poi chissà). In realtà il quattro volte trionfatore iridato salirà a bordo della Ferrari 296 GT3 in occasione del nono appuntamento del Nurburgring Langstrecken-Series (NLS), in programma questo sabato.

Verstappen alla 4 Ore del Nurburgring sulla Ferrari 296 GT3

Approfittando perciò di un weekend senza la F1, l’olandese realizza così il suo desiderio di poter debuttare nel mondo delle vetture gran turismo e delle ruote coperte, tra l’altro su un circuito leggendario come il Nürburgring-Nordschleife. Verstappen disputerà la 57esima edizione dell’ADAC Barbarossapreis, gara endurance di 4 ore sulla vettura schierata da Emil Frey Racing, al fianco di Chris Lulham (già alfiere del team Redline di Verstappen.com Racing).

L’olandese in questo modo realizza anche il suo sogno di correre sul circuito tedesco, dove un giorno vorrà disputare la tanto ambita 24 Ore del Nürburgring. Intanto nel fine settimana del 27 settembre muoverà un primo passo in questa direzione, dopo aver già corso con la Porsche Cayman GT4 del team Lionspeed GP, grazie alla quale ha ottenuto di recente e con merito la licenza A dopo aver completato 14 giri (seppur con vettura depotenziata da regolamento), e con la quale può affrontare la pista nella sua interezza. E un giorno anche la 24 Ore, volendo.

Già a maggio il quattro volte campione del mondo aveva provato la Ferrari 296, in un test svolto in Germania sotto lo pseudonimo di Franz Hermann. Ovviamente da Red Bull, in tutti i casi, c’è stato il nulla osta.

Verstappen e la rimonta nel Mondiale di F1

E a proposito di F1, l’immediato presente di Verstappen resta comunque concentrato sulle ruote scoperte. E anche sulla conquista del quinto titolo in carriera. Una prospettiva che qualche mese fa sembrava non certo impossibile, ma comunque non così a portata di mano.

E invece una serie di risultati infilati uno dietro l’altro (il podio in Olanda e le vittorie a Monza e in Azerbaijan) hanno dimostrato che l’olandese resta sempre una mina vagante pronta a detonare con il suo talento e a sparigliare posizioni che sembravano consolidate. Come quelle di McLaren, forte di una MCL39 in generale più completa e competitiva della Red Bull RB21 ma che nelle ultime gare sembra aver smarrito un po’ la bussola assieme ai suoi piloti.

Villeneuve: “McLaren deve rispondere a Verstappen scegliendo il pilota per il titolo”

A tal proposito uno che di corse se ne intende quale è Jacques Villeneuve ha spronato il team papaya a non prendere sottogamba la rimonta di Verstappen per il titolo Piloti, laddove quello Costruttori non rischia certo di vacillare. Al momento l’olandese ha un distacco di 69 punti dal leader del campionato Oscar Piastri. E secondo il canadese, se continua questo andazzo, McLaren dovrà iniziare a dare a dare la priorità all’australiano, altro che papaya rules.

A OLBG l’ex campione di F1 ha spiegato: “Piastri dovrà diventare il numero 1 [nelle gerarchie del team]. Sarà una dura battaglia, visto che parliamo del miglior pilota al mondo [Verstappen, ndr]. Norris invece è in una situazione difficile, la vittoria di Max a Baku lo ha rimesso in corsa per il titolo, e lui non si lascia certo travolgere dalla pressione. E anzi, la aumenterà lui stesso su entrambi i piloti McLaren”.

In particolare Norris ha dimostrato in carriera di avere una tenuta mentale decisamente più labile dello spietato rivale, nemesi e amico fuori dalle piste. Mentre Red Bull “sta invertendo la rotta: sono dei veri combattenti“, ha concluso Villeneuve.