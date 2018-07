Verstappen difende Vettel

Max Verstappen ha parlato dal circuito dell'Hungaroring, dove domenica si svolgerà il prossimo Gran Premio di Formula Uno. Il pilota olandese ha preso le difese di Sebastian Vettel, protagonista di un errore grossolano nel GP di Hockenheim.

"Ciò che è successo a Vettel poteva succedere allo stesso modo a chiunque altro – ha dichiarato il pilota della Red Bull – Noi stavamo semplicemente cercando di trovare il miglior grip in ogni curva, ma senza rischiare troppo visto che c’erano già dei buoni punti in cascina. In quelle condizioni non vuoi mai esagerare perché il rischio di finire fuori pista è alto. E convivere con questo rischio è molto difficile perché ti basta un piccolo bloccaggio per volare fuori".

SPORTAL.IT | 25-07-2018 14:30