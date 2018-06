Verstappen: "Il mio approccio mi ha portato qua"

"Sto cominciando a stancarmi di tutti questo commenti sul mio approccio alle gare. Il non lo cambiero'. Non lo fara' mai perche' questo appoccio mi ha portato dove sono ora" Max Verstappen si infuria nel corso della conferenza stampa del giovedi' che precede il GP del Canada. "Io i commenti post gara non li ascolto" aggiunge il pilota olandese della Red Bull.

"Sicuramente e' stato un inizio di stagione non troppo positivo per me. Non e' andato come mi sarebbe piaciuto. Ho commesso degli errori soprattutto a Monte-Carlo e Cina ma non ha senso parlarne. Sto cominciando a stancarmi di parlarne e credo ci siano argomenti migliori" ribadisce Verstappen. "Sono fiducioso e credo di poter dare una svolta alle cose. Sarebbe un vero problema se fossi lento. I tanti incidenti? Non lo so! E non voglio continuare a parlarne".

SPORTAL.IT | 07-06-2018 18:15