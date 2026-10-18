Portimao, Verstappen difende il compagno di squadra Lulham travolto da un'ondata di insulti online

Dopo la 3 Ore di Portimao conclusa in rimonta con un posto nella top 10, Max Verstappen ha voluto pubblicamente difendere il compagno di squadra Chris Lulham, bersaglio di critiche ma anche di insulti pesanti

Nella giornata di ieri si è svolto l’ultimo appuntamento stagionale del GT World Challenge Europe, la 3 Ore di Portimao che ha visto tra i partecipanti anche Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo di F1 ha corso con la Mercedes AMG GT3 #3 assieme a Ben Barnicoat e Chris Lulham, e proprio quest’ultimo è finito al centro di una serie di insulti online, spingendo il pilota Red Bull a doverlo difendere pubblicamente.

L’errore di Chris Lulham

Durante la gara il britannico ha disputato il secondo stint, ereditando il volante della AMG GT3 del team Verstappen Racing da Barnicoat. Ma Lulham ha pagato dazio con un contatto con un’altra Mercedes, la #48 con a bordo Luca Stolz finita poi in testacoda. Per la manovra azzardata il britannico ha dovuto scontare una penalizzazione drive-through, cosa che ha fatto sì che la vettura dalle zone della top 10 dove si trovava (anche a ridosso della top 5) scivolasse sotto i primi venti.

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Quando è toccato a Verstappen disputare l’ultima parte di gara, infatti, la posizione del team era al 24esimo posto. Da lì l’olandese ha dato tutto nel suo stint rimontando sino al nono posto finale.

Verstappen fa appello affinché cessino gli insulti nei confronti di Lulham

L’errore commesso da Lulham però ha anche generato una serie di critiche ma anche insulti via social (finiti anche nei commenti della diretta streaming della gara) dalla massa di commentatori pronti a imbastire un tribunale virtuale e annesso patibolo. Motivo per cui Verstappen su Instagram ha voluto affermare, dopo aver definito il loro weekend “emozionante”, “con alti e bassi” e “dove abbiamo imparato molto”: “Sento anche il bisogno di parlare dell’odio e degli insulti che Chris ha ricevuto dopo la gara. Ognuno può avere la propria opinione su ciò che è successo in pista, ma questi attacchi personali non sono accettabili. Chris arrivava da un periodo davvero positivo, e gli errori possono capitare. Non c’è posto per questo tipo di attacchi molesti nel nostro sport, né in nessun altro contesto”.

Chi è Chris Lulham, sim racer approdato poi alle corse reali

Lulham, dopo aver svolto la trafila nei kart, arriva dal mondo del sim racing, ed è uno dei pochi ad aver fatto con successo il salto nelle corse reali, dove ha conquistato la Radical Cup UK 2024, la GT World Challenge Europe Gold Cup nelle categorie Sprint ed Endurance e l’Asian Le Mans Series GT 2025-26. Verstappen lo conosce dai tempi delle competizioni virtuali, dove il britannico ha vinto tra l’altro la Le Mans Virtual e le iRacing 24 Ore del Nürburgring e 24 Ore di Daytona nella categoria GTE.

Il carico d’odio con cui ha avuto a che fare ricorda un altro caso nel motorsport, ovvero gli insulti e le minacce che i tifosi di Franco Colapinto rivolgono a chiunque osi compiere un passo falso, anche presunto, nei confronti del loro beniamino. Tanto da dover spingere lo stesso argentino nei giorni scorsi a fare un appello affinché gli animi si dessero una calmata.

Verstappen: “La penalità è stata giusta”

Tornando invece alla gara di Portimao, Verstappen ha riconosciuto come l’errore di set-up nelle qualifiche abbia creato problemi di prestazione con annesso piazzamento fuori dai primi dieci della griglia. L’olandese ha lodato poi il collega Barnicoat per il primo stint, “e anche Chris stava andando bene, peccato per quella manovra un po’ azzardata sull’altra Mercedes che ci stava precedendo”.

La penalità però secondo Verstappen “è stata giusta”. “Ma mi sono divertito nel mio stint, avevamo un buon passo e intorno c’era molta bagarre. Chiudere noni dopo quel drive-through penso sia stato un risultato ottimo. Abbiamo imparato molto da questo weekend”, ha quindi concluso il pilota vincitore del recente GP di Singapore.