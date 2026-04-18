Tragedia al Nurburgring, dove corre anche Verstappen: muore in un maxi incidente Juha Miettinen

Le qualifiche della 24 Ore del Nurburgring, dove corre anche Max Verstappen sulla Mercedes AMG GT3, sono state turbate da un maxi incidente che ha sospeso la corsa. Il pilota Red Bull non è stato coinvolto: cosa sappiamo al momento

Per Max Verstappen l’importante tappa di avvicinamento alla tanto bramata 24 Ore del Nürburgring, in programma il prossimo 16-17 maggio, non poteva essere più complessa di come si sta rivelando al Nordschleife. Il pilota della Red Bull è impegnato in quelle che vengono chiamate Qualifiche per la gara endurance del mese prossimo, anche se in realtà parliamo un vero e proprio formato gara che si sta svolgendo nel fine settimana. Ma il pilota e il suo team hanno dovuto fare i contini con una penalizzazione, e poi in pista si è consumato anche un incidente di notevole entità.

La penalità per Verstappen e Auer

L’olandese è impegnato con il team Verstappen Racing, che si appoggia a Winward Racing che gestisce e prepara le Mercedes AMG-GT3 con cui corre l’equipaggio, completato da Lucas Auer. Dopo le qualifiche di oggi, preludio alla prima di due gare che si tengono oggi e domani (entrambe della durata di 4 ore) e chiusesi con un sesto posto per i nostri, la direzione gara ha ravvisato una irregolarità: la vettura #3 guidata da Auer infatti ha innescato un contatto con la Porsche Cayman GT4 #941, portandola in testacoda. Di conseguenza la Mercedes di Verstappen e del compagno di squadra austriaco ha subito un arretramento nella gara odierna di tre posizioni, scattando dalla nona casella.

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Non è la prima volta che il quattro volte campione del mondo di F1, che sta approfittando della pausa del campionato per svignarsela dalle grinfie di un Mondiale in cui fatica a ritrovarsi, subisce una stangata nella sua digressione GT. Già lo scorso mese la sua partecipazione alla 4 Ore del Nürburgring si era conclusa con la beffa della vittoria condivisa con Daniel Juncadella e Jules Gounon poi annullata per una irregolarità nel set delle gomme utilizzate.

Incidente al Nurburgring: sospesa la gara

Ma torniamo ad oggi, e all’altro imprevisto, ben più grave. Gara 1 era partita da circa mezz’ora quando è avvenuto un incidente, una sorta di tamponamento a catena all’altezza della Steilstrecke. Come riporta The Race, si parla di sette vetture coinvolte e una trentina di altre auto bloccate, con un sinistro che ha spinto a sventolare le bandiere rosse e a sospendere a tempo indeterminato la gara dopo un’ora dalla partenza ufficiale.

La sospensione, che potrebbe essere un annullamento di fatto per oggi, si è resa necessaria per l’entità dell’incidente e per consentire i soccorsi ai piloti feriti, che da quanto riporta l’organizzazione della gara sono “diversi”. Auer, in corsa in quel momento, non è coinvolto, e ovviamente neanche Verstappen essendo ai box in attesa del suo turno. Al momento la trasmissione della gara è stata interrotta. Si attendono ulteriori sviluppi e aggiornamenti.

Tragedia al Nurburgring: per Juha Miettinen non c’è stato nulla da fare

Aggiornamento delle 20:20: Purtroppo l’incidente Nürburgring ha mietuto una vittima: è deceduto a causa delle ferite riportate Juha Miettinen. Il pilota classe 1960 ha avuto la peggio nel sinistro che ha coinvolto sette vetture. In un comunicato diramato dall’organizzazione gara si legge: “Nonostante il pronto intervento dei servizi di emergenza, i paramedici non sono riusciti a salvare il conducente coinvolto, Juha Miettinen (BMW 325i, n. 121); il conducente è deceduto nel centro medico dopo che tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani”.

Le condizioni degli altri piloti coinvolti non destano preoccupazioni, né sono in pericolo di vita. Ovviamente la gara è ufficialmente sospesa per oggi. Incredibilmente si riprende domani alle 13:00 per la regolare disputa di Gara 2 (forse era meglio cancellare in toto tutto il programma). Verrà comunque osservato un minuto di silenzio nel giro di formazione.