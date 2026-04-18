Tragedia al Nurburgring, dove corre anche Verstappen: muore in un maxi incidente Juha Miettinen

Per Max Verstappen l’importante tappa di avvicinamento alla tanto bramata 24 Ore del Nürburgring, in programma il prossimo 16-17 maggio, non poteva essere più complessa di come si sta rivelando al Nordschleife. Il pilota della Red Bull è impegnato in quelle che vengono chiamate Qualifiche per la gara endurance del mese prossimo, anche se in realtà parliamo un vero e proprio formato gara che si sta svolgendo nel fine settimana. Ma il pilota e il suo team hanno dovuto fare i contini con una penalizzazione, e poi in pista si è consumato anche un incidente di notevole entità.
- La penalità per Verstappen e Auer
- Incidente al Nurburgring: sospesa la gara
- Tragedia al Nurburgring: per Juha Miettinen non c'è stato nulla da fare
La penalità per Verstappen e Auer
L’olandese è impegnato con il team Verstappen Racing, che si appoggia a Winward Racing che gestisce e prepara le Mercedes AMG-GT3 con cui corre l’equipaggio, completato da Lucas Auer. Dopo le qualifiche di oggi, preludio alla prima di due gare che si tengono oggi e domani (entrambe della durata di 4 ore) e chiusesi con un sesto posto per i nostri, la direzione gara ha ravvisato una irregolarità: la vettura #3 guidata da Auer infatti ha innescato un contatto con la Porsche Cayman GT4 #941, portandola in testacoda. Di conseguenza la Mercedes di Verstappen e del compagno di squadra austriaco ha subito un arretramento nella gara odierna di tre posizioni, scattando dalla nona casella.
Non è la prima volta che il quattro volte campione del mondo di F1, che sta approfittando della pausa del campionato per svignarsela dalle grinfie di un Mondiale in cui fatica a ritrovarsi, subisce una stangata nella sua digressione GT. Già lo scorso mese la sua partecipazione alla 4 Ore del Nürburgring si era conclusa con la beffa della vittoria condivisa con Daniel Juncadella e Jules Gounon poi annullata per una irregolarità nel set delle gomme utilizzate.
Incidente al Nurburgring: sospesa la gara
Ma torniamo ad oggi, e all’altro imprevisto, ben più grave. Gara 1 era partita da circa mezz’ora quando è avvenuto un incidente, una sorta di tamponamento a catena all’altezza della Steilstrecke. Come riporta The Race, si parla di sette vetture coinvolte e una trentina di altre auto bloccate, con un sinistro che ha spinto a sventolare le bandiere rosse e a sospendere a tempo indeterminato la gara dopo un’ora dalla partenza ufficiale.
La sospensione, che potrebbe essere un annullamento di fatto per oggi, si è resa necessaria per l’entità dell’incidente e per consentire i soccorsi ai piloti feriti, che da quanto riporta l’organizzazione della gara sono “diversi”. Auer, in corsa in quel momento, non è coinvolto, e ovviamente neanche Verstappen essendo ai box in attesa del suo turno. Al momento la trasmissione della gara è stata interrotta. Si attendono ulteriori sviluppi e aggiornamenti.
Tragedia al Nurburgring: per Juha Miettinen non c’è stato nulla da fare
Aggiornamento delle 20:20: Purtroppo l’incidente Nürburgring ha mietuto una vittima: è deceduto a causa delle ferite riportate Juha Miettinen. Il pilota classe 1960 ha avuto la peggio nel sinistro che ha coinvolto sette vetture. In un comunicato diramato dall’organizzazione gara si legge: “Nonostante il pronto intervento dei servizi di emergenza, i paramedici non sono riusciti a salvare il conducente coinvolto, Juha Miettinen (BMW 325i, n. 121); il conducente è deceduto nel centro medico dopo che tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani”.
Le condizioni degli altri piloti coinvolti non destano preoccupazioni, né sono in pericolo di vita. Ovviamente la gara è ufficialmente sospesa per oggi. Incredibilmente si riprende domani alle 13:00 per la regolare disputa di Gara 2 (forse era meglio cancellare in toto tutto il programma). Verrà comunque osservato un minuto di silenzio nel giro di formazione.