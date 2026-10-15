Max Verstappen denuncia l’affollamento di un paddock diventato invivibile, tra ospiti, sponsor e richieste continue ai piloti. Dalla Formula 1 al calcio, fino al tennis: quando spettacolo e business si prendono tutto

“Il paddock è come uno zoo. Non si riesce più nemmeno a fare due chiacchiere con qualcuno”. Le parole di Max Verstappen, rilasciate al quotidiano olandese De Telegraaf dopo il Gran Premio di Singapore, fotografano un problema che va oltre la Formula 1. La provocazione è inevitabile: lo sport è ancora al centro dello spettacolo oppure è diventato il pretesto per vendere un’esperienza esclusiva?

Verstappen e il paddock che diventa passerella

In un’intervista a De Telegraaf, il pilota della Red Bull ha raccontato quanto sia cambiata la vita nel paddock. “Spesso non è più possibile scambiare due chiacchiere con qualcuno, anzi in realtà non lo puoi proprio più fare”. La sua routine, ha spiegato, si riduce quasi esclusivamente agli spostamenti tra la propria stanza, il garage e la pit lane.

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Verstappen mette in evidenza un aspetto che, sempre di più, viene dato per scontato. Il tempo in cui i piloti dovrebbero pensare solamente a prepararsi per la gara sembra appartenere a tutti, tranne che ai piloti stessi. Una fotografia, una conversazione, un autografo: ogni richiesta può sembrare innocua, ma la somma trasforma un ambiente di lavoro in una passerella permanente.

Verstappen chiede spazio: “Vengo disturbato di continuo”

Non è la prima volta che l’olandese attacca questa deriva. Nel 2023, a Las Vegas, definì il weekend di Formula 1 “99% show e 1% evento sportivo”, criticando un contesto in cui il contorno rischiava di oscurare la competizione.

Se persino uno dei piloti più famosi del mondo fatica a trovare un momento di tranquillità, forse il problema non è soltanto il paddock affollato. È un sistema che sembra non conoscere più il significato della parola limite.

Il problema arriva persino nelle hospitality: “Ho bisogno di riposarmi senza essere disturbato di continuo”. Verstappen riconosce che molti agiscono con buone intenzioni e ammette che il successo porta inevitabilmente maggiori responsabilità, ma la popolarità non deve diventare un obbligo permanente.

Calcio e tennis, stesso problema: la visibilità viene prima

Nel tennis, Naomi Osaka aveva già sollevato il problema nel 2021, quando si era rifiutata di partecipare alle conferenze stampa del Roland Garros, spiegando quanto le domande ripetitive e l’esposizione mediatica potessero incidere sulla salute mentale degli atleti.

Il punto non è eliminare ogni impegno promozionale, indispensabile per dare visibilità allo sport, ma stabilire dove finisce il lavoro e dove comincia il diritto di prepararsi alla competizione. Perché un campione può essere anche un volto promozionale, ma la sua prima responsabilità dovrebbe restare la prestazione sportiva, non la produzione continua di contenuti.

La denuncia di Max Verstappen trova un parallelo diretto anche nel calcio. Nell’agosto 2023, Unai Simón, portiere dell’Athletic Bilbao e della nazionale spagnola, si oppose alle nuove iniziative della Liga che prevedevano riprese all’interno degli spogliatoi.

“I giocatori hanno molte superstizioni che non vogliamo far conoscere. Non mi piace, non mi sento a mio agio. È il nostro momento sacro e qualcuno lo sta invadendo», spiegò a Relevo.

Esattamente come nel paddock della Formula 1, il rischio è che il desiderio di offrire maggiore vicinanza con gli atleti finisca per sottrarre loro lo spazio necessario per prepararsi.

Ha ragione Verstappen? Il problema riguarda tutti

Sponsor e personaggi famosi servono a finanziare e promuovere lo sport. Senza investimenti, molti sport non avrebbero raggiunto il pubblico globale di oggi e il tifoso ha tutto il diritto di desiderare un autografo o una fotografia con il proprio idolo.

Ma l’accessibilità non può trasformarsi in disponibilità illimitata. Un atleta non è un personaggio sempre in servizio: deve potersi concentrare, recuperare e vivere momenti in cui non è obbligato a rappresentare il proprio marchio.

Vale per Verstappen, fresco vincitore del Gran Premio di Singapore, nel paddock, per un calciatore prima e dopo una partita e per un tennista tra un incontro e l’altro.

Se ogni spazio deve essere monetizzato e ogni campione deve essere continuamente visibile, cosa rimane della competizione? Il rischio è che la prestazione e il risultato diventino delle semplici componenti dello spettacolo, anziché i motivi per cui lo spettacolo esiste.

Non è il business a essere incompatibile con lo sport: è l’idea che ogni centimetro, ogni atleta e ogni momento debbano essere a disposizione di chiunque.