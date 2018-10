Verstappen rovina la festa: "Uno schifo"

Che Max Verstappen fosse uno fuori dagli schemi lo si è sempre saputo. Di certo, però, in Red Bull non apprezzeranno il muso lungo dell’olandese dopo la prima doppietta in qualifica da cinque anni a questa parte. In pole virtuale fino all’ultimo secondo, Verstappen è stato poi superato dal compagno di squadra Daniel Ricciardo.

Abbastanza per commentare infastidito l’esito delle qualifiche: Un po’ tutta la qualifica è stata uno schifo per me. Ho fatto degli errori in frenata e un bloccaggio alla posteriore. Ho cercato di fare il meglio, ma non siamo riusciti a mantenere le promesse che ci eravamo fatti, anche se il secondo posto non è male”.

Dietro spingeranno Hamilton e Vettel, Verstappen non è fiducioso per la gara: ”Ci proveremo“ ha chiuso Verstappen.

SPORTAL.IT | 27-10-2018 23:00