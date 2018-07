Verstappen: "Silverstone pista sfavorevole"

"E' difficile dire quanto sia competitiva la Red Bull. Dipende dalla pista: se i rettilinei sono piuttosto lunghi siamo terzi, altrimenti abbiamo un telaio migliore e siamo molto competitivi. In Austria noi avremmo dovuto perdere molti punti e invece e' stata una gara molto positiva, vedremo come andra' qui. A Silverstone alcune curve veloci sono come rettilinei e potrebbe essere un problema per noi. E' un peccato. Non mi aspetto che saremo supercompetitivi, ma saremo li', vedremo cosa accadra' durante la gara".

Cosi' Max Verstsappen, reduce dal trionfo di Spielberg, nella conferenza stampa alla vigilia del weekend di Silverstone. In Austria "e' stata una vittoria in parte inattesa ma molto bella da cogliere dopo un venerdi' e un sabato non fantastici – afferma il pilota olandese della Red Bull -. In gara sentivo un bilanciamento migliore, riuscivo a spingere la macchina dove perdevamo prima, poi c'e' stato anche il problema della Mercedes con Bottas che mi stava avanti. Bravo il team ad anticipare il pit stop, il resto e' stata una questione di gestione gomme e siamo riusciti a farlo bene. Le Ferrari si sono avvicinate molto nel finale ma siamo riusciti a tenere duro. Le gare sono tutte belle quando vinci, credo sia stato un successo molto inatteso e questo lo rende un po' piu' speciale".

SPORTAL.IT | 05-07-2018 17:40