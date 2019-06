Verstappen: "Tutto normale, se no chiudete la F1"

Max Verstappen non crede che la direzione di gara prenderà provvedimenti per il suo sorpasso a Charles Leclerc che gli è valso la vittoria in Austria. "Con Leclerc è stata una battaglia normale e penso che il risultato verrà confermato. Questo è gareggiare, altrimenti chiudiamo la F1".

"Dopo la partenza pensavo che la gara fosse finita ma ho continuato a spingere. In rettilineo riuscivamo ad avere un buon passo. Sono contento per il team e per la Honda, abbiamo iniziato a vincere assieme ed è incredibile", sono le parole riportate da Italpress.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 17:29