Vettel alla riscossa: "Mi sono divertito"

"Da ventesimo a secondo, è stata una gara lunga ma mi sono divertito tantissimo. Molto duro interpretare quale potesse essere la mossa giusta, ma sono davvero felice". Sebastian Vettel gode per il podio conquistato al termine del Gran Premio di Germania, dopo una gara caotica.

"Non penso che ci fosse un problema sulla mia monoposto, inizialmente non prendevo il ritmo con le intermedie, poi è andato tutto bene e sono stato pulito per il resto della gara. Congratulazioni a Max Verstappen, è stato bravissimo: io ho cercato di superare piloti uno dietro l'altro. Dopo la safety car ho capito che ero più veloce di chi mi stava davanti, sono stato cauto inizialmente e poi ho dato tutto facendo diversi sorpassi".

SPORTAL.IT | 28-07-2019 17:42