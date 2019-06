Vettel avvisa: "In Austria qualifiche decisive"

Zero vittorie e un solo podio in otto gare con oltre 70 punti di ritardo dal capoclassifica del Mondiale.

La prima parte della stagione 2019 ricorda da vicino un incubo per Sebastian Vettel e la Ferrari. Mai il tedesco aveva iniziato così male il campionato da quando veste la tuta rossa e l’anonimo quinto posto in Francia ha cancellato i timidi segnali positivi usciti tra Montecarlo e il Canada, Gp quest’ultimo dove il tedesco aveva vinto salvo essere penalizzato a gara finita.

La nona prova del Mondiale si correrà in Austria, sul circuito dello Spielberg, non esattamente un talismano per il tedesco, che non è mai riuscito a vincere su quel tracciato.

“Senza dubbio è una pista sulla quale mi piacerebbe vincere, sono già salito sul podio, ma la vittoria ancora non l’ho centrata. Vorrei provarci" ha detto Seb, prima di descrivere il circuito.

"Su questa pista bisogna fare tutto alla perfezione. È molto corta e si gira in poco più di un minuto. Sarà importante garantirsi una buona posizione di partenza per poter avere una gara positiva la domenica".

SPORTAL.IT | 26-06-2019 13:25