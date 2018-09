Vettel campione? I precedenti non fanno ben sperare

Con la vittoria nel Gran Premio di Monza, Lewis Hamilton ha dato l'ennesima botta alle speranze mondiali di Sebastian Vettel e della Ferrari. Il pilota inglese ha sfruttato al massimo l'errore del ferrarista nel primo giro ed è riuscito a ottenere il massimo dei punti, battendo anche l'altra Rossa di Kimi Raikkonen grazie a una strategia perfetta. Ora il britannico ha ben 30 punti di vantaggio su Vettel a 7 gare dal termine della stagione, un divario molto ampio, considerando lo stato di forma straordinario del pilota Mercedes.

A preoccupare i tifosi della Ferrari c'è però anche un altro dato molto particolare: dal 2013 in avanti infatti, chi ha trionfato sul circuito di Monza ha poi successivamente vinto il Campionato del Mondo. Quell'anno fu proprio Sebastian Vettel ad assicurarsi la vittoria al volante della sua imbattibile Red Bull. Nelle quattro stagioni successive è stato invece ovviamente un dominio delle Freccie d'Argento, con Hamilton vincitore nel 2014, 2015 e 2017, mentre nel 2016 fu Nico Rosberg a spuntarla, riuscendo poi a garantirsi il titolo iridato nell'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi. Una statistica che non può far sorridere i tifosi della Ferrari, che ieri sono accorsi numerosissimi nella circuito brianzolo per sostenere le Rosse di Maranello.

Sebastian Vettel però non demorde e al termine della gara cerca di guardare già ai prossimi Gran Premi. "Il 4° posto alla fine non è male, ho dato tutto per la classifica e il pubblico, ma il primo giro non è stato buono – ha dichiarato il pilota di Heppenheim – Il gap di 30 punti c'è, ma poteva andare peggio: non è un dramma perché con il sistema di punti attuale si può ricucire ed è successo anche in passato". Il prossimo appuntamento del Mondiale sarà a Singapore tra due settimane, dove la Ferrari spera di non ripetere il disastro in partenza dello scorso anno che distrusse completamente le ambizioni di titolo iridato del pilota tedesco.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 11:05