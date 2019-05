Vettel: "C'è parecchio da fare"

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha commentato così le libere a Barcellona, chiuse al quarto posto.

"Per quanto riguarda gli aggiornamenti di aerodinamica e di motore direi che possiamo dirci soddisfatti, ma è solo venerdì e i veri valori in campo si vedranno da sabato in poi. Direi che non siamo ancora dove vorremmo essere, soprattutto nelle curve più lente, e per questo credo che ci sia ancora parecchio lavoro da fare davanti a noi in vista di qualifiche e gara".

SPORTAL.IT | 10-05-2019 23:46