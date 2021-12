Vettel deluso: "Non siamo adatti a questa pista"

04-12-2021 21:16

Il pilota dell’Aston Martin Sebastian Vettel ha commentato amaro il suo diciassettesimo posto in qualifica a Jeddah: “Se sono deluso? Beh, qualificarsi 17esimo… se per voi non è deludente questo. A parte se sei una Haas, perché la loro è la macchina peggiore in griglia”.

“Non è cambiato nulla rispetto a Losail, è la stessa macchina, penso che non sia adatta a questa pista. Abbiamo faticato un po’ a far funzionare le gomme, ma penso che sia stato così per tutti. Semplicemente, credo che non sia efficiente qui. Siamo lontani chilometri. E poi se guardi gli onboard degli altri non ci sono particolari segreti. Sono semplicemente più veloci”.

