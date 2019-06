Vettel deluso: "Regolamento da bruciare"

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel non nasconde la sua delusione per la bocciatura del ricorso del Cavallino Rampante dopo la controversa penalizzazione in Canada: "Sorpreso dalla decisione? No. Il nostro regolamento è talmente vasto che trovi sempre il paragrafo giusto per dare una penalità. Noi non condividevamo le opinioni degli steward e abbiamo provato a ribaltare la situazione, ma non è stato possibile".

"Cosa possiamo fare per cambiare le cose? Ritirarci. No, scherzo ovviamente. Penso che ormai si sia persa la filosofia delle corse, si parla solo di linee e di cordoli, non più di gare. Ci sono troppi paragrafi in questo regolamento. Come cambiare? Bisognerebbe bruciare le carte".

SPORTAL.IT | 21-06-2019 20:23