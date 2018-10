Vettel: 'Disastro, senza parole'. Scontro Ferrari-Verstappen

Volti tesi in casa Ferrari al termine di un altro weekend da dimenticare. Dopo gli errori nelle prove ufficiali del sabato, domenica a Suzuka le Rosse non sono riuscite ad andare oltre il quinto posto di Kimi Raikkonen e il sesto di Sebastian Vettel.

Il pilota tedesco non si nasconde: "Un disastro, con risultati così non è facile per tutti noi perché lavoriamo molto tutto l’anno e nelle ultime gare è stato difficile per tutti, a volte non so che dire. Purtroppo è così, la vita in pista è brutta ma adesso andiamo ad Austin e daremo il massimo anche lì. Ci sono ancora margini di miglioramento, spingeremo come i matti e poi vedremo".

Il contatto con Verstappen nei primi giri è stato letale: "Per me quello era il posto giusto per provare il sorpasso, ho visto che la sua batteria sarebbe finita in quella curva e ci ho provato. Ho spinto al massimo, mi son buttato all’interno ma non mi ha dato spazio. Non siamo riusciti a fare la curva insieme, per me è stato un disastro e senza safety-car ho fatto il massimo. Gare così sono perfette per le Mercedes, può risparmiare il motore senza soffrire mai. La mia macchina ha avuto dei problemi dopo il contatto, ma fondamentalmente siamo andati bene".

Max Verstappen ha risposto così alle critiche: "Vettel? Secondo me lui non stava attaccando, perchè non sarebbe finito fuori. Tuttavia non poteva entrare così stretto, io non avrei potuto fare altrimenti. Se avesse temporeggiato magari avrebbe avuto una possibilità, perché io sono stato attento per non far succedere nulla alla macchina". Il contatto con Kimi: "Stavo cercando di fare del mio meglio per fare la curva senza toccare Kimi. quei cinque secondi di penalizzazione non sono giusti".

Di parere diametralmente opposto il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene: "Sia la squadra che i piloti hanno reagito molto bene, senza certi piloti in pista che hanno danneggiato le vetture, il podio sarebbe stato alla nostra portata".

Lo sfogo di sabato: "In alcuni casi, l’arrabbiatura ci sta ma detto questo se ne discute e non significa avere problemi in squadra. Oggi le cose son fatte bene, la macchina andava alla grande nonostante i danni subiti. Il podio era alla portata, hanno lavorato bene sia la squadra che i piloti. La reazione d’orgoglio l’hanno avuta tutti quanti, la gara è stata interpretata bene. Sulle macchine c’erano delle parti mancanti, in quelle condizioni era difficile fare questa prestazione. Il giro veloce? A consolazione ru fess'. Lo spirito è quello di non mollare, mancano quattro gare, la situazione è difficile ma non abbasseremo la guardia. Le discussioni tra di noi generano soluzioni, il silenzio fa paura".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 10:55