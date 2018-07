Vettel è distrutto: "Tutta colpa mia"

"Avevamo la vittoria in tasca". Sebastian Vettel non riesce a capacitarsi dell'errore commesso al Gran Premio di Germania, con un ritiro che pesa tantissimo e che riporta Lewis Hamilton a +17 in campionato sul pilota delle Ferrari, che stava dominando a Hockenheim prima dell'errore che ha fatto terminare la sua gara nella ghiaia.

"L'errore che ho commesso è stato in realtà piccolo, ma ha avuto un impatto devastante – ha ammesso il quattro volte campione del mondo -. Avevamo gestito nel migliore dei modi tutte le difficoltà della corsa, poi è successo quello che è successo solo per colpa mia. Ho sbagliato io e sono davvero molto deluso".

SPORTAL.IT | 22-07-2018 17:25