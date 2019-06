Vettel e le voci di addio nel 2020: il ferrarista fa chiarezza

Sebastian Vettel zittisce le voci sul suo conto e parla chiaro: "Il mio futuro? Io sono qui e ci sarò anche nel 2020".

Con queste parole molto chiare si può ritenere chiuso (fino a contro-ordine) il chiacchiericcio sull'eventuale addio del tedesco alla Formula 1 in virtù delle tante difficoltà avute nel corso di questa stagione, finora letteralmente dominata dalla Mercedes. E su cui Vettel, intervenuto da Spielberg nel giovedì che apre il weekend del Gran Premio d'Austria, non si tira indietro: "Ogni volta che scendiamo in pista e non riusciamo a prevalere sui nostri avversari è una brutta giornata, ma sono sicuro che potremo recuperare. Non sono stupido e so che il tempo non rema a nostro vantaggio, ma rimango ottimista. Ogni domenica può succedere di tutto".

"In questo momento stiamo inseguendo – aggiunge il pilota del Cavallino -, ma credo che la Ferrari disponga delle capacità, del talento e delle idee sufficienti per reagire all'attuale situazione. Stiamo dando il massimo per sviluppare la macchina il più velocemente possibile, sfruttando ogni componente. Abbiamo in programma tanti passi per migliorare. Speriamo che avvenga il prima possibile, sia per noi che per il bene dello spettacolo".

Appunto, lo spettacolo. Che spesso nelle ultime gare è mancato, scatenando una serie di polemiche intorno al prodotto che l'attuale Formula 1 sta proponendo. E Vettel in merito ha un'idea ben precisa: "A noi piloti interessa solo gareggiare e divertirci, senza politica o interessi di altro tipo. Ultimamente anche noi siamo stati coinvolti nelle discussioni a proposito dei regolamenti, e questa cosa è molto positiva perché quello che vogliamo noi somiglia molto a quello che vogliono i tifosi. Da questo punto di vista credo che la Formula 1 possa migliorare molto, vedremo il futuro cosa avrà in serbo per tutti noi".

SPORTAL.IT | 27-06-2019 23:51