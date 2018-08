Vettel esalta i tifosi: "Con questa Ferrari possiamo vincere"

Acclamato dal pubblico accorso sui Navigli di Milano per l’esibizione delle Ferrari e delle Sauber in vista del GP d’Italia, Sebastian Vettel ha espresso grande ottimismo a quattro giorni dalla gara di Monza: “Sono tedesco, questo lo so, e si sente anche dal mio accento, però mi piace molto guidare la Ferrari: questo weekend in Italia dà tante emozioni anche a un tedesco come me. Speriamo sia una bella gara anche per Kimi, che a Spa è stato anche sfortunato. Con questa Ferrari possiamo vincere”.

“Grazie per essere venuti qui e spero che potremo fare un bello spettacolo per voi e anche in questo weekend a Monza, dove possiamo fare una bella corsa”, ha spiegato il quattro volte campione del mondo, che in classifica generale è staccato 17 punti dal leader Lewis Hamilton.

Sul palco anche Kimi, che non vede l’ora di rifarsi dopo la delusione di Spa: “Non è la prima volta che sono a Milano, ovviamente, ma è la prima in cui posso guidare la mia monoposto per le strade della città. Per me correre in città non è la prima volta, facciamo vari GP di questo tipo, ma per i tifosi vedere le vetture correre davanti a loro deve essere una grande emozione”.

Su Monza: “E’ la nostra gara di casa, avremo tantissimo sostegno da parte dei tifosi, speriamo di regalare loro un grande risultato. Spingeremo al massimo per fare bene in questo weekend e spero ci sia un risultato diverso per me rispetto a Spa. Siamo andati forte un po’ ovunque quest’anno”.

Applausi anche per il pilota della Sauber Alfa Romeo Charles Leclerc, giovane driver francese in orbita Ferrari reduce da un terribile incidente a Spa, dove è uscito illeso: “Sono molto fortunato, in Italia ho sempre avuto molto sostegno da parte dei tifosi italiani e ne sono particolarmente felice: nemmeno a casa mia sono così osannato”.

SPORTAL.IT | 29-08-2018 17:45