Vettel fa un nome clamoroso come nuovo compagno in Ferrari

"Hamilton come compagno di squadra alla Ferrari? Non saprei, non mi dispiacerebbe anche se sono molto contento del mio rapporto con Kimi". Sebastian Vettel, a Monte Carlo, ha fatto sapere che non avrebbe problemi a fare coppia in rosso con il pilota anglo-caraibico. "Ma sono abbastanza certo che Lewis abbia una priorità nei confronti della Mercedes e qualsiasi altra scelta sarebbe una sorpresa ma non si può mai sapere, magari un giorno. Entrambi siamo abbastanza vecchi ma mai dire mai, abbiamo ancora abbastanza anni davanti. Io sono contento dove sono, poi vedremo cosa accadra'".

Sembra più facile che a Maranello possa arrivare Leclerc: "Non sono io a firmare il contratto del prossimo compagno di squadra, dovete chiedere ad Arrivabene… ma perché no? Ha più anni di tutti noi davanti e nelle gare disputate fin qui ha sfruttato le occasioni che ha avuto pur con una macchina che non ha un grandissimo potenziale" ha aggiunto il tedesco.

"Barcellona non è stata una gara molto positiva per noi, in qualifica eravamo vicini ma in gara siamo finiti indietro – ha proseguito Seb -. Nei test abbiamo cercato di capire un po' meglio cosa fosse successo e qualche idea ce la siamo fatta ma questa è una pista totalmente diversa e solo il tempo ci potra' dire se abbiamo trovato la direzione giusta".

Dopo la fulminea partenza con le vittorie in Australia e Bahrain, la Ferrari e Sebastian Vettel sperano di ritrovare la rotta, a partire dal lungo weekend nel Principato dove lo scorso anno il tedesco ha trionfato, dopo la pole fatta segnare dal compagno di squadra Raikkonen.

Al via ci sarà una ‘Rossa’ diversa "ma credo che anche le macchine col passo lungo sono andate bene qui, non fa così tanta differenza. Non è che ci stiamo ritrovando all'improvviso su un autobus, abbiamo migliorato la macchina e le sensazioni e le reazioni della macchina sono state positiva nel corso dell'anno". A Montecarlo, dove ritorneranno le grid girls ("credo che tutta la situazione sia stata gonfiata in modo non necessario, non c'è bisogno di fare troppi drammi"), ci saranno le hypersoft: "E’ una gomma più veloce e quindi più divertente, non credo duri tanto ma l'usura qui è bassa e dovrebbe andare bene, credo sia anche per questo che in molti le hanno scelte".

SPORTAL.IT | 23-05-2018 15:00